Trumps Kriegsminister im Kreuzverhör: „Ich bin schon lange Bitcoin-Enthusiast“

Das Wichtigste in Kürze

US-Kriegsminister lobt Potenzial von Bitcoin.

Verteidigungsministerium möchte Vorteile gegenüber China ausloten.

Neues Gesetz für Bitcoin-Reserve eingebracht.

Gerüchte um große Bitcoin-Ankündigung der US-Regierung.

Der politische Druck auf US-Kriegsminister Pete Hegseth wächst. Bei seinem ersten Kongressauftritt seit dem Kriegseintritt der Trump-Regierung gegen den Iran musste sich Hegseth im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses einem stundenlangen Kreuzverhör stellen. Im Mittelpunkt standen die hohen Kosten des Konflikts, die Strategie der Regierung und die Frage, ob der Krieg überhaupt ausreichend begründet wurde.

Nach Pentagon-Angaben hat der Einsatz bislang rund 25 Milliarden US-Dollar verschlungen. Besonders scharf wurde Hegseth von Demokraten attackiert, nachdem er erklärte, iranische Nuklearanlagen seien bereits 2025 zerstört worden. Kritiker fragten daraufhin, warum der Krieg dann weniger als ein Jahr später mit einer angeblich unmittelbaren nuklearen Bedrohung begründet wurde. Hegseth verwies auf anhaltende iranische Ambitionen und Tausende Raketen. Doch die Anhörung zeigte: Der Iran-Krieg bleibt innenpolitisch hoch umstritten.

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Hegseth überrascht mit Bitcoin-Aussage: „Tool, um Macht zu projizieren“

Neben Iran-Krieg, Militärbudget und Entlassungen hochrangiger Offiziere rückte in der Anhörung auch Bitcoin in den Fokus. Der republikanische Abgeordnete Lance Gooden sprach Hegseth auf die strategische Bedeutung der Kryptowährung an. Hegseth erklärte daraufhin, er sei schon lange ein Enthusiast von Bitcoin und Krypto-Potenzial. Besonders brisant: Er stimmte der Einschätzung zu, dass Bitcoin ein Werkzeug sein könne, um Macht zu projizieren.

JUST IN: 🇺🇸 US Secretary of War Pete Hegseth says he is a "long enthusiast" of Bitcoin and agrees it is a tool to project power. pic.twitter.com/nB6Luafqs9 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 30, 2026

Damit wird Bitcoin nicht mehr nur als spekulativer Vermögenswert oder digitales Gold diskutiert, sondern zunehmend auch als geopolitische Infrastruktur. Hegseth deutete an, dass es innerhalb des Pentagons bereits klassifizierte Bemühungen gebe, die Technologie entweder zu nutzen oder ihr entgegenzuwirken. Details nannte er naturgemäß nicht. Doch die Botschaft ist klar: In Washington wird Bitcoin inzwischen auch durch die Brille nationaler Sicherheit betrachtet.

🇺🇸 LATEST: Secretary of Defense Pete Hegseth confirms the US is running classified efforts to secure a strategic Bitcoin advantage over China. He added he is a "long and enthusiastic" supporter of Bitcoin's potential. pic.twitter.com/RjrVqI5X4P — Cointelegraph (@Cointelegraph) May 1, 2026

Dahinter steckt die Idee, dass ein dezentrales, zensurresistentes und global verfügbares Netzwerk strategischen Nutzen entfalten kann. Bitcoin könnte Staaten ermöglichen, digitale Souveränität, Resilienz und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit auch in Konfliktszenarien zu sichern. Zugleich wird die Technologie als Gegenmodell zu stärker kontrollierten digitalen Finanzsystemen gesehen, etwa im Wettbewerb mit China. Für den Kryptomarkt ist diese Aussage deshalb bemerkenswert: Bitcoin wird auf höchster politischer Ebene zunehmend als strategischer Faktor wahrgenommen – nicht nur als Asset für Anleger.

Strategische Bitcoin-Reserve: Neues Gesetz und Gerüchte über große Ankündigung

Passend zur neuen sicherheitspolitischen Bitcoin-Debatte gibt es in den USA auch legislative Bewegung. Der republikanische Abgeordnete Nick Begich will den Vorstoß für eine strategische Bitcoin-Reserve erneut einbringen – nun unter dem Namen American Reserves Modernization Act. Ziel bleibt es, Bitcoin stärker als strategisches Reserve-Asset der Vereinigten Staaten zu verankern. Laut aktuellen Berichten soll der Entwurf auch an frühere Pläne anknüpfen, wonach die USA über mehrere Jahre bis zu eine Million BTC erwerben könnten.

🇺🇸 US STRATEGIC BITCOIN RESERVE BILL REINTRODUCED Representative Nick Begich is reintroducing the bill under a new name – the U.S. Reserves Modernization Act. It is expected to go into effect within the next few weeks. The U.S. currently holds 328,372 BTC. This is a… pic.twitter.com/gEZ3Ww3TkG — BTC News Global (@BTCNewsGlobal) April 28, 2026

Parallel dazu verdichten sich Gerüchte über eine größere Ankündigung aus dem Weißen Haus. Patrick Witt, Krypto-Berater der Regierung, deutete auf der Bitcoin 2026 in Las Vegas an, dass es in den kommenden Wochen einen wichtigen Schritt zur strategischen Bitcoin-Reserve geben könnte. Demnach arbeite die Regierung offenbar an exekutiven Möglichkeiten, um die Reservepolitik voranzubringen – auch weil ein Gesetzgebungsverfahren im Kongress Zeit braucht.

BIG BREAKING 🚨 THE U.S. GOVERNMENT COULD RELEASE A MASSIVE STRATEGIC #BITCOIN RESERVE UPDATE IN THE COMING WEEKS. “BITCOIN IS NOW A MATTER OF NATIONAL SECURITY.” — US SECRETARY OF WAR🔥 pic.twitter.com/4HNRMpNdep — BITCOINLFG® (@bitcoinlfgo) May 1, 2026

Für den Markt ist das brisant. Denn eine staatliche Bitcoin-Reserve würde Bitcoin noch stärker in Richtung geopolitischer Infrastruktur rücken. Schon heute hält die US-Regierung große Mengen BTC, vor allem aus Beschlagnahmungen. Sollte daraus ein offizieller, langfristiger Reserveansatz werden, hätte dies eine andere Qualität: Bitcoin wäre dann nicht nur ein verwahrter Vermögenswert, sondern Teil einer strategischen Finanzarchitektur.

Noch ist allerdings Vorsicht angebracht. Viele Details sind offen, insbesondere Finanzierung, Kaufmechanismus und tatsächlicher politischer Rückhalt. Dennoch zeigen die Entwicklungen: In Washington wird Bitcoin zunehmend nicht mehr nur als spekulatives Asset betrachtet, sondern als möglicher Baustein nationaler Wettbewerbsfähigkeit.

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