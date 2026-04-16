US-Experten fordern: „Schafft diese Steuer auf Bitcoin ab“

Das Wichtigste in Kürze

US-Thinkthank fordert Abschaffung von Steuern auf Bitcoin & Kryptowährungen.

Einfache Transaktionen können bereits Steuerpflicht auslösen, das beeinträchtigt die Akzeptanz.

Auch Senatorin Cynthia Lummis fordert immer wieder Steuererleichterungen für Krypto.

Steuern bleiben eines der größten Hindernisse für die breite Nutzung von Kryptowährungen. Während die USA unter Donald Trump das Ziel formulierten, zur globalen Krypto-Hochburg zu werden, hinkt die steuerliche Behandlung deutlich hinterher.

Gerade im Alltag zeigt sich das Problem: Jede kleine Transaktion kann komplexe Dokumentationspflichten auslösen. Nun sorgt ein neuer Vorstoß aus einem einflussreichen Think Tank für Aufmerksamkeit – mit klaren Forderungen nach einer radikalen Vereinfachung des Systems.

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Experten fordern radikale Steuerreform für Bitcoin

Ein aktueller Beitrag von Cato Institute, verfasst von Nicholas Anthony, stellt die derzeitige Besteuerung von Bitcoin grundsätzlich infrage. Die Kernaussage: Das bestehende System sei nicht nur ineffizient, sondern aktiv hinderlich für Innovation und Wettbewerb im Geldsystem.

Im Zentrum der Kritik steht die Kapitalertragssteuer. Diese zwingt Nutzer dazu, jede einzelne Transaktion steuerlich zu erfassen – selbst bei alltäglichen Käufen. Wer regelmäßig mit Bitcoin bezahlt, muss detailliert dokumentieren: Kaufdatum, Kaufpreis, Verkaufszeitpunkt sowie den jeweiligen Gewinn oder Verlust. Das führt in der Praxis zu einem enormen bürokratischen Aufwand, der die Nutzung als Zahlungsmittel nahezu unattraktiv macht.

Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Kapitalertragssteuern sind darauf ausgelegt, langfristiges Halten zu belohnen. Während das bei klassischen Investments sinnvoll sein mag, widerspricht es der Idee von Währungen. Geld soll zirkulieren – nicht gehortet werden. Genau hier sehen die Experten eine klare Fehlanreiz-Struktur, die Bitcoin künstlich in die Rolle eines Spekulationsobjekts drängt, statt seine Funktion als Zahlungsmittel zu stärken.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die rechtliche Unsicherheit. Die Komplexität des Systems erhöht das Risiko von Fehlern – und damit auch die Gefahr von Strafen oder Steuerprüfungen. Allein diese Unsicherheit schreckt viele potenzielle Nutzer ab.

Abschaffung der Kapitalertragssteuer auf Krypto gewünscht

Als Lösung schlagen die Experten mehrere Ansätze vor. Die radikalste Option wäre die vollständige Abschaffung der Kapitalertragssteuer auf Kryptowährungen. Alternativ könnte Bitcoin steuerlich wie eine Fremdwährung behandelt werden, wodurch alltägliche Transaktionen nicht mehr unter die komplexen Regelungen fallen würden.

Ein pragmatischer Mittelweg wäre eine sogenannte „De-minimis“-Regelung. Dabei würden kleinere Gewinne – etwa bei alltäglichen Einkäufen – von der Steuer befreit. Bisherige Vorschläge sehen eine Grenze von 200 US-Dollar vor, doch laut Cato Institute sei dieser Wert viel zu niedrig. Stattdessen wird eine deutlich höhere Schwelle diskutiert, orientiert an realistischen Konsumausgaben.

Die zentrale Botschaft der Experten ist klar: Ohne eine grundlegende Reform bleibt Bitcoin im Alltag unpraktisch. Erst durch einfache, verständliche und faire Steuerregeln könnte sich echter Wettbewerb im globalen Geldsystem entfalten.

Cynthia Lummis bringt Steuererleichterung für Bitcoin-Zahlungen erneut ins Spiel

Zusätzliche politische Dynamik erhält das Thema durch Senatorin Cynthia Lummis. Sie erklärte Anfang März, dass in Washington an einer De-minimis-Regel gearbeitet werde, damit Bitcoin bei kleineren Alltagszahlungen nicht jedes Mal eine Kapitalertragssteuer auslöst.

Senator Cynthia Lummis says lawmakers are working on a de minimis exemption to "use bitcoin as a means of exchange without paying capital gains tax on it." Bitcoin is money. pic.twitter.com/1aXHEqh6De — Simply Bitcoin (@SimplyBitcoin) March 5, 2026

Im Kern geht es darum, Bitcoin stärker als Zahlungsmittel und weniger nur als Spekulationsobjekt zu behandeln. Das passt zu ihrer bereits 2025 vorgestellten Steuerinitiative, die eine Freigrenze von 300 US-Dollar pro Transaktion sowie ein jährliches Limit von 5.000 US-Dollar vorsieht. Ausgenommen wären allerdings etwa der Tausch in Bargeld oder Stablecoins sowie bestimmte geschäftliche Nutzungen.

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