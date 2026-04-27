Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Van Dyke nahm in seiner Eigenschaft als Special Forces Master Sergeant – der sowohl an der Planungs- als auch an der Ausführungsphase der öffentlich als „Operation Absolute Resolve“ beschriebenen Militäroperation beteiligt war, die zur Gefangennahme von Maduro führte – an geheimen Briefings teil.

Diese lieferten ihm wesentliche nicht-öffentliche Informationen über den Zeitpunkt und den wahrscheinlichen Ausgang der Operation.

Gannon Ken Van Dyke, ein 38-jähriger Master Soldier der U.S. Army Special Forces, der in Fort Liberty in Fayetteville, North Carolina, stationiert ist, wurde vom US-Justizministerium (DOJ) aufgrund von Anklagen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, auf Geheimdienstinformationen im Zusammenhang mit einer Militäroperation gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zugegriffen und anschließend 13 Wetten auf mehrere Polymarket-Ereigniskontrakte platziert zu haben. Dabei soll er mit einem ursprünglichen Einsatz von 33.933 USD einen Gewinn von etwa 404.222 USD erzielt haben. Bundesstaatsanwälte bezeichneten dies als die erste Strafverfolgung des DOJ wegen Insiderhandels auf einer Prognosemarktplattform.

Die Anklageschrift, die im Southern District of New York entsiegelt wurde, wirft Van Dyke die unrechtmäßige Verwendung vertraulicher Regierungsinformationen zum persönlichen Vorteil, Diebstahl nicht-öffentlicher Regierungsinformationen, Warenbetrug, Betrug bei der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel und unrechtmäßige Geldtransaktionen vor; drei Anklagepunkte unter dem Commodity Exchange Act (CEA) ziehen jeweils eine Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis nach sich.

BREAKING: DOJ announces it has arrested a US Special Forces soldier who took part in the raid that captured Venezuelan dictator Nicolas Maduro after the soldier allegedly pocketed $400,000 by betting more than $30,000 on Maduro’s removal on Polymarket. Name: GANNON KEN VAN DYKE — Bill Melugin (@BillMelugin_) April 23, 2026

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reichte parallel dazu die ersten zivilrechtlichen Klagen dieser Art gegen Van Dyke unter der Zuständigkeit der Behörde für Ereigniskontrakte ein. Der CFTC-Vollstreckungsdirektor James Barnacle erklärte, dass Van Dyke „über 400.000 USD durch den Handel auf verschiedene Ergebnisse in Bezug auf Venezuela gewonnen hat“.

Wir vermuten, dass diese Verhaftung weniger eine Geschichte über den finanziellen Opportunismus eines einzelnen Soldaten ist, als vielmehr eine strukturelle Abrechnung mit der Compliance-Lücke, die an der Schnittstelle zwischen kryptobasierten Prognosemärkten, Regierungsmitarbeitern mit Sicherheitsfreigaben und Regulierungsrahmen besteht, die nicht darauf ausgelegt waren, dieses Szenario zu berücksichtigen – eine Lücke, die durch das schnelle institutionelle Wachstum von Polymarket, das unter anderem durch die Integration von Prognosemarktdaten in die Mainstream-Investmentanalyse durch ARK Invest dokumentiert wurde, für die Strafverfolgungsbehörden unmöglich weiter zu ignorieren ist.

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Van Dyke Anklage: Zugang zu geheimen Briefings, Polymarket-Kontoerstellung und der Standard für nicht-öffentliche Informationen unter dem Commodity Exchange Act

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Van Dyke nahm in seiner Eigenschaft als Special Forces Master Sergeant – der sowohl an der Planungs- als auch an der Ausführungsphase der öffentlich als „Operation Absolute Resolve“ beschriebenen Militäroperation beteiligt war, die zur Gefangennahme von Maduro führte – an geheimen Briefings teil. Diese lieferten ihm wesentliche nicht-öffentliche Informationen über den Zeitpunkt und den wahrscheinlichen Ausgang der Operation.

Am 26. Dezember 2025 erstellte Van Dyke ein Polymarket-Konto und begann, Wetten auf Ereigniskontrakte zu platzieren, die direkt mit diesen Informationen verknüpft waren. Dazu gehörten Kontrakte über die Landung von US-Truppen in Venezuela, Maduros Absetzung bis zum 31. Januar 2026 und die Aussicht auf eine breitere Invasion. Die größte Einzelposition – 32.537 USD auf Maduros Absetzung bis zum 31. Januar 2026 – brachte letztlich eine Rendite von 1.242 % ein, wobei die Gesamtgewinne im Bereich von 400.000 bis 410.000 USD anschließend in USDC umgetauscht und auf Offshore-Konten transferiert wurden.

(Quelle – Reuters)

Die Rechtstheorie hinter den Bundesanklagen konzentriert sich auf das Verbot des CEA, mit Ereigniskontrakten – Instrumenten, die von der CFTC als eigenständige Kategorie von Derivaten reguliert werden – zu handeln, während man im Besitz wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen ist, die durch eine Regierungsbeschäftigung erlangt wurden. Dieser Standard spiegelt den Insiderhandelsrahmen des Wertpapierrechts wider, gilt jedoch spezifisch für Rohstoff- und Ereigniskontraktmärkte.

Das mutmaßliche Verhalten von Van Dyke nach den Trades ist für den Fall der Regierung besonders bedeutsam: Nachdem er Berichte über ungewöhnliche Handelsaktivitäten bemerkt hatte, löschte er sein Polymarket-Konto und änderte die mit seinem Kryptowährungs-Börsenkonto verknüpfte E-Mail-Adresse – Maßnahmen, die die Staatsanwaltschaft als Schuldbewusstsein und als Elemente werten wird, die den Vorwurf des elektronischen Kommunikationsbetrugs im Zusammenhang mit Justizbehinderung stützen.

Präsident Donald Trump nahm in öffentlichen Erklärungen nach der Operation direkt Bezug auf Van Dykes Verhaftung und erklärte, dass „ein Special-Forces-Soldat, der an der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Maduro beteiligt war“, wegen „des Verdachts auf Insiderhandel und Wetten auf Polymarket“ verhaftet worden sei – eine Charakterisierung, die, obwohl informell, die öffentliche Haltung der Regierung zu diesem Fall bestätigt.

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