US-Verfassung auf der Blockchain und Nervenkrieg am Chart: Wo steht Bitcoin?

Das Wichtigste in Kürze

Die dauerhafte Speicherung der US-Verfassung im Bitcoin-Netzwerk belebt die Diskussion über den eigentlichen Verwendungszweck des begrenzten Speicherplatzes neu.

Trotz eines bärischen Musters stabilisieren langfristige Anleger den Kurs durch anhaltende Käufe nahe einer wichtigen Unterstützungslinie.

Der deutliche Abbau von Hebelgeschäften signalisiert eine abwartende Marktstimmung vor der nächsten Richtungsentscheidung.

Historisches Dokument im digitalen Speicher

Ein anonymer Akteur integrierte unlängst das historische Dokument der US-Verfassung über das Transaktionsfeld OP_RETURN direkt in die Bitcoin-Blockchain.

Mit einer Datengröße von rund 44 Kilobyte war diese Transaktion deutlich umfangreicher als eine gewöhnliche Überweisung, kostete jedoch lediglich rund 83 US-Dollar an Gebühren, was die erstaunliche Effizienz der Technologie demonstriert.

Dieser Schritt wurde durch frühere Anpassungen im Protokoll ermöglicht, die Beschränkungen für Textdaten aufhoben. Dadurch verbleibt das Dokument nun unveränderlich im verteilten Hauptbuch.

In der Krypto-Gemeinschaft flammt dadurch die Diskussion auf, ob der kostbare Blockplatz ausschließlich für finanzielle Werte oder auch als neutraler Speicherplatz dienen soll.

Bereits im Jahr 2023 sorgte das Protokoll Ordinals für hitzige Kontroversen, da es digitale Kunst auf die Blockchain brachte. Kritiker mahnen, dass sachfremde Daten den Zahlungsverkehr behindern und die Transaktionsgebühren für reguläre Überweisungen unnötig in die Höhe treiben könnten, während Befürworter die unzensierbare Archivierung von Kulturgütern loben.

Währenddessen verzeichnete der Markt leichte Verluste, was den Fokus der Akteure auf die nackten Zahlen lenkt. Der Kurs verlor im Monatsvergleich rund 6,9 Prozent und notiert aktuell knapp über der Marke von 72.500 USD.

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Technische Indikatoren und das Verhalten der Hodler

Auf dem Tageschart wird deutlich, dass sich der Kurs von Bitcoin in einer spannenden Konstellation bewegt. Eine abwärtsgerichtete, orange gestrichelte Trendlinie bildet derzeit bei rund 79.389 USD einen dynamischen Widerstand, während der Kurs knapp über einer weißen horizontalen Unterstützungslinie bei etwa 72.558 USD verharrt.

Der Relative-Stärke-Index liegt bei 41,41 Punkten, was auf eine eher verhaltene Dynamik hindeutet. Zuvor war am 28. Mai ein bärisches Kopf-Schulter-Muster gebrochen worden, das theoretisch einen Kurssturz von etwa 10 Prozent in Richtung 66.800 USD signalisierte. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Dieser Einbruch blieb bisher jedoch aus. Ein wesentlicher Grund dafür ist das Verhalten der langfristigen Anleger. Die Kennzahl für die Netto-Positionsveränderung der Hodler stieg seit dem Ausbruch des Musters von 38.056 auf rund 40.309 BTC an, was einem Zuwachs von etwa 6 Prozent entspricht.

Gleichzeitig ging das gesamte Open Interest im Termingeschäft von 34,45 Milliarden auf 30,4 Milliarden US-Dollar zurück. Dies zeigt, dass Hebelgeschäfte abgebaut wurden und der Markt sich beruhigt hat. Sollte die wichtige 0,618-Fibonacci-Marke bei 72.754 USD per Tagesschlusskurs fallen, könnten Abgaben in Richtung 71.310 USD und später 66.798 USD folgen.

Gelingt den Käufern hingegen die Verteidigung, müssen für einen neuen Bullenlauf zunächst die Hürden bei 74.783 USD und 76.039 USD genommen werden. Erst über diesen Hürden rücken wieder langfristige Kursziele wie 91.000 US-Dollar (gelb) oder gar 108.000 US-Dollar (grün) in den Fokus.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass Bitcoin weit mehr als ein Spekulationsobjekt ist. Die Archivierung historischer Dokumente unterstreicht das Potenzial als unzensierbarer Speicherort. Markttechnisch steht die Kryptowährung vor einer Reifeprüfung, bei der das besonnene Handeln der langfristigen Akkumulierer den Markt stützt.

Gelingt es, die aktuellen Unterstützungen zu verteidigen, dürfte dies das langfristige Vertrauen in die Stabilität des Sektors nachhaltig stärken.

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