Ethereums ungelöstes Problem: Trotz seiner Stärke im Bereich Dezentralisierung basiert Ethereum auf ECDSA Verschlüsselung, die anfällig für Angriffe durch kommende Quantencomputer ist.

Die Lösung startet jetzt: qONE ($qONE) startete am 5, Februar als erster Token, der eine quantenresistente Infrastruktur bietet, bevor der "Q-Day" (prognostiziert für 2028) eintritt.

Schutz ohne Migration: Das qONE-Protokoll sichert bestehende Assets wie ETH, USDC oder HYPE durch eine zusätzliche Signatur-Schicht ab, ohne dass Nutzer die Blockchain wechseln müssen.

Patentierte Technologie: Das System basiert auf IronCAP™, einer NIST konformen Technologie, die bereits von Branchengrößen wie Hitachi und Thales genutzt wird.

Enormes Marktpotenzial: qLABS zielt darauf ab, 2 Prozent der globalen Smart Contract Assets abzusichern, was einem Marktvolumen von 20 Milliarden US-Dollar entspricht.

qONE ($qONE) presale startete am 5. Februar mit einer Lösung, die Ethereum nicht liefern kann. Es handelt sich um eine quantenresistente Infrastruktur, die Vermögenswerte schützt, bevor der Q-Day eintrifft. Ethereums Sicherheit endet bei klassischer Kryptographie Ethereum gelangte an die Spitze, indem es echte Netzwerkstärke aufbaute und die Kontrolle dezentral hielt. Tausende von Validatoren halten das Proof-of-Stake-System am Laufen. Wenn es um DeFi auf institutionellem Niveau und Tokenisierung geht, wiegt Ethereums bewährte Historie schwerer als günstigere oder schnellere Alternativen. Doch strukturelle Stärke behebt keine kryptographische Verwundbarkeit. Ethereum verwendet ECDSA-Signaturen.

Dies ist genau das System, das Quantencomputer kompromittieren werden. Forschung zu Post-Quanten-Alternativen existiert zwar auf der Roadmap, aber die Zeitpläne für eine Migration bleiben unklar. Die Bedrohung ist nicht theoretisch. Schätzungen aus der Industrie warnen davor, dass Quantenangriffe bereits im Jahr 2028 stattfinden könnten.

Ethereums Dezentralisierung und Prüfungskultur können private Schlüssel nicht schützen, sobald der Shor-Algorithmus auf einem leistungsstarken Quantencomputer läuft. Je länger der Übergang dauert, desto größer wird das Risiko. Angriffe nach dem Muster „Jetzt ernten, später entschlüsseln“ gefährden bereits heute langfristige Anleger.

qONE liefert quantenresistenten Schutz schon heute

qONE ist der erste quantenresistente Token auf Hyperliquid. Er nutzt NIST-zugelassene Post-Quanten-Kryptographie in Kombination mit Zero-Knowledge-Proofs, um Transaktionen direkt auf der Chain zu verifizieren.

Das qONE Security Protocol schützt alle auf Smart Contracts basierenden Vermögenswerte, einschließlich Ethereum, HYPE, USDT und USDC. Die Quantum-Sig-Wallet-Technologie fügt eine zweite Verifizierungsebene hinzu, die Quantencomputer nicht brechen können.

Das Protokoll arbeitet mit einer doppelten Signaturprüfung. Standardmäßige private Schlüssel signieren Transaktionen wie gewohnt, doch eine zusätzliche quantenresistente Signatur muss den Transfer ebenfalls genehmigen.

Dieser Ansatz behält die vertraute Benutzererfahrung bei, während er die Sicherheit auf Post-Quanten-Standards hebt. Selbst wenn ein Quantencomputer den klassischen Schlüssel kompromittiert, blockiert die quantenresistente Schicht jeden unbefugten Zugriff.

qONE baut auf IronCAP™ auf. Dies ist eine kryptographische Engine, die über eine NIST-Zulassung und US-Patentschutz verfügt. Hitachi, PwC und Thales haben diese Technologie bereits in realen Unternehmensumgebungen eingesetzt. Ein unabhängiges Audit im Jahr 2025 bestätigte, dass der Proof-of-Concept auf Solana auf einer funktionierenden Blockchain korrekt ausgeführt wurde.

Der $qONE Token treibt das gesamte Ökosystem an. Er bezahlt für die Aktivierung der Quantum Factor Authentication und die Verifizierung von Transaktionen mit doppelter Signatur. B2B-Kunden nutzen $qONE für Massenzahlungen bei Verifizierungen, wenn sie die Quantum-Sig-Wallet-Technologie integrieren.

Das Staking von $qONE schaltet den Zugang zum Protokoll frei, und Token-Inhaber stimmen über Upgrades, Gebührenstrukturen und Sicherheitsänderungen ab.

Der 20-Milliarden-Dollar-Markt, auf den qONE abzielt

qLABS möchte 2 Prozent der führenden Smart-Contract-Vermögenswerte im gesamten Krypto-Bereich absichern. Die Mathematik beziffert dies auf ein Ziel von 20 Milliarden US-Dollar. Auf Ethereum basierende Token halten derzeit einen Wert von mehr als 1 Billion US-Dollar, und fast alles davon läuft auf Kryptographie, die Quantencomputer brechen werden.

Kapital fließt massiv in die Entwicklung von Quantensicherheit. Risikokapitalfonds investierten im Jahr 2024 rund 2,1 Milliarden US-Dollar in diese Projekte, und die Zusagen für 2025 haben bereits die Marke von 10 Milliarden US-Dollar überschritten.

Es wird erwartet, dass der Sektor für Post-Quanten-Sicherheit von 302 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 1,8 Milliarden US-Dollar bis 2029 ansteigen wird.

Der qONE Token Verkauf startet, während die Dringlichkeit immer deutlicher wird. Der Q-Day wird allgemein vor 2030 erwartet, wobei die Krypto-Taskforce der SEC davor warnt, dass er bereits 2028 eintreffen könnte. Die Zeit zum Handeln wird immer knapper.

Bester Krypto-Presale startet am 5. Februar Der qONE Presale beginnt am 5. Februar um 14:00 Uhr UTC. Die öffentliche Runde bietet 200.000 US-Dollar bei einer Bewertung von 10 Millionen US-Dollar mit 100 Prozent Freischaltung bei der Token-Generierung. Die Community-Runde weist bis zu 360.000 US-Dollar bei einer Bewertung von 8 Millionen US-Dollar zu, mit 15 Prozent Freischaltung zum Start und einem Vesting über 12 Monate. Es wurden bereits Interessenbekundungen im Wert von über 13 Millionen US-Dollar registriert. 👉Besuchen Sie den qONE Presale

Das Gesamtangebot ist auf 1 Milliarde Token festgelegt. Community-Airdrops machen 28 Prozent des Angebots aus, und die Liquidität hält 39 Prozent. Team-Token unterliegen einem Vesting von über 30 Monaten mit einer 6-monatigen Sperrfrist (Cliff).

Die Struktur priorisiert eine langfristige Ausrichtung und begrenzt frühen Verkaufsdruck. Die Zuteilung erfolgt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit einem Maximum von 50.000 US-Dollar pro Wallet.

Dieser Altcoin zum Kauf startet auf Hyperliquid, dem am schnellsten wachsenden Layer-1-Netzwerk im gesamten Markt. Der Verkauf akzeptiert USDC und USDT im Ethereum-Mainnet sowie HYPE auf der HyperEVM. Überzeichnungen werden zurückerstattet. Die Bedingungen sind fixiert.

Warum qONE jetzt die kluge Krypto-Investition ist

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ethereums Sicherheitsmodell bei der Netzwerkdezentralisierung hervorragend ist, aber die Quantenverwundbarkeit nicht lösen kann.

qONE liefert quantenresistente Infrastruktur, die auf bestehenden Chains funktioniert, ohne Verzögerungen durch Migration. Die Technologie ist patentiert, geprüft und bereit zur Skalierung. Dieser Krypto-Presale bietet frühen Zugang zum einzigen Token, der Werte auf der Chain schützt, wenn Quantencomputer eintreffen.

Der Markt für Post-Quanten-Lösungen expandiert schnell, und qONE sichert sich den Vorteil des Erstbewegers in einem Sektor, den institutionelle Investoren jetzt finanzieren. Für diejenigen, die nach dem besten Altcoin suchen, den man vor dem Q-Day kaufen sollte, bietet die Teilnahme an diesem qONE Presale eine Zuteilung, bevor sich das Fenster schließt. Der Start am 5. Februar ist der Einstiegspunkt.

Entdecken Sie die Zukunft der quantenresistenten Kryptowährung mit qLABS:

