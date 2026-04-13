Das Wichtigste in Kürze

Der im Juli 2025 verabschiedete Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act) verpflichtet Stablecoin-Emittenten dazu, eine 1:1-Reserve an Vermögenswerten wie US-Dollar und Staatsanleihen zu halten.

Zudem verbietet er den Emittenten, die durch diese Reserven erwirtschafteten Renditen an Token-Inhaber weiterzugeben, um eine Abwanderung von Einlagen bei staatlich versicherten Banken zu verhindern.

Der Wortlaut des Gesetzes ließ jedoch die Möglichkeit offen, dass Börsen Belohnungen im Zusammenhang mit Stablecoin-Guthaben anbieten könnten, was sich Coinbase mit seinem USDC-Belohnungsprodukt zunutze machte.

Der Council of Economic Advisers des Weißen Hauses hat am Dienstag eine formelle Analyse veröffentlicht, die zu dem Schluss kommt, dass die Erlaubnis für Stablecoin-Emittenten, Anlegern eine Rendite auf ihre Bestände zu zahlen, nur zu einer geringfügigen Verdrängung von Bankkrediten führen würde. Dies widerspricht direkt den Warnungen des Bankensektors, die den CLARITY Act seit Januar 2026 im Bankenausschuss des Senats blockieren.

Der am 9. April 2026 veröffentlichte Bericht beziffert das vom Bankensektor behauptete Risiko als drastisch übertrieben. Er prognostiziert, dass die Zulassung von Stablecoin-Renditen die Bankkreditvergabe um lediglich 2,1 Mrd. USD erhöhen würde – etwa 0,02 % der gesamten ausstehenden Kredite – anstatt die systemische Kapitalflucht auszulösen, die Bankenlobbyisten vor dem Kongress geltend gemacht haben.

🚨HUGE: STABLECOIN REWARDS WON’T HARM BANKS Despite mass controversy over the CLARITY Act and the impact stablecoins could have on US bank deposits, the prevailing narrative now suggests a wholly positive outcome. A new Bloomberg headline reads… ‚White House Economists Say… pic.twitter.com/0BSKDHvytt — BSCN (@BSCNews) April 10, 2026

Es ist zu vermuten, dass die Veröffentlichung des Berichts primär keine akademische Übung ist, sondern eine gezielte Intervention der Exekutive. Diese soll eine legislative Absicherung für einen parteiübergreifenden Rendite-Kompromiss bieten und den Weg des CLARITY Acts aus dem Ausschuss beschleunigen, indem die empirische Grundlage des Widerstands der Bankenbranche neutralisiert wird.

Die Frage der Stablecoin-Rendite hat sich zur zentralen Bruchlinie in der staatlichen Regulierung digitaler Vermögenswerte entwickelt. Bankenverbände, Kryptobörsen und Wirtschaftsbeamte der Exekutive sind nun uneins über das Ausmaß des Wettbewerbsrisikos, das renditetragende Stablecoins für die Einlagenbasis staatlich versicherter Institute darstellen.

Renditeverbot, Reservearchitektur und die GENIUS Act-Basis

Congress has spent the better part of half a decade trying to pass a framework to onshore the future of finance. It is time for @BankingGOP to hold a markup and send the CLARITY Act to President Trump’s desk. Senate time is precious, and now is the time to act. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 9, 2026

Der im Juli 2025 verabschiedete Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act) verpflichtet Stablecoin-Emittenten dazu, eine 1:1-Reserve an Vermögenswerten wie US-Dollar und Staatsanleihen zu halten. Zudem verbietet er den Emittenten, die durch diese Reserven erwirtschafteten Renditen an Token-Inhaber weiterzugeben, um eine Abwanderung von Einlagen bei staatlich versicherten Banken zu verhindern.

Der Wortlaut des Gesetzes ließ jedoch die Möglichkeit offen, dass Börsen Belohnungen im Zusammenhang mit Stablecoin-Guthaben anbieten könnten, was sich Coinbase mit seinem USDC-Belohnungsprodukt zunutze machte.

Der CLARITY Act zielte darauf ab, das Renditeverbot auf Börsen auszuweiten, was Coinbase dazu veranlasste, die Unterstützung für das Gesetz zurückzuziehen und dessen Fortschritt zu bremsen. Die Independent Community Bankers of America (ICBA) haben den Kongress aufgefordert, das Verbot aufrechtzuerhalten, mit dem Argument, dass die Erlaubnis von Renditen zu einem Verlust von Einlagen in Höhe von 1,3 Billionen USD für kleine Banken führen würde.

Ein CEA-Bericht stellt die Zahlen der ICBA jedoch infrage und prognostiziert durch ein Renditeverbot einen Anstieg der Bankkredite um 2,1 Mrd. USD. Selbst in Extremszenarien schätzt der Rat den Anstieg der Kreditvergabe auf lediglich 531 Mrd. USD, wovon primär Großbanken profitieren würden, die 76 % dieses Anstiegs auf sich vereinen könnten. Regionalbanken hingegen würden etwa 129 Mrd. USD hinzugewinnen, was die Behauptungen der ICBA entkräftet, das Renditeverbot würde sie schützen.

Auswirkungen des CLARITY Acts auf Emittenten und Börsen: Circle, Coinbase und die kompetitive Renditeprämie

Die Ergebnisse des CEA wirken sich auf die Wettbewerbsposition von Circle Internet Financial, Coinbase Global und der Paxos Trust Company aus, insbesondere im Hinblick auf die Renditefrage. Der USDC von Circle, der hauptsächlich durch kurzfristige Staatsanleihen und Zahlungsmitteläquivalente gedeckt ist, ermöglicht es derzeit, dass Renditen ausschließlich Circle zufließen.

Eine gesetzliche Erlaubnis zur Renditeweitergabe könnte es Circle und Wettbewerbern ermöglichen, Renditen anzubieten, die mit Geldmarktfonds konkurrieren. Dies könnte das Wertversprechen von USDC verändern und die Verschiebungen der Stablecoin-Marktanteile beschleunigen, die bereits in den Daten von Anfang 2026 sichtbar sind.

Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase, bezeichnete den CEA-Bericht als entscheidend, da er keine Beweise dafür fand, dass Stablecoin-Belohnungen zu einer Einlagenflucht führen, und deutete an, dass Kritiker versucht hätten, diese Ergebnisse zu unterdrücken. Diese Interpretation des Berichts als wegweisender politischer Moment spiegelt die Sichtweise der Kryptoindustrie auf den CLARITY Act wider, den viele nun für „praktisch unvermeidlich“ halten.

Die Bedenken der Bankenbranche erinnern an regulatorische Maßnahmen nach der Finanzkrise 2008 in Bezug auf Geldmarkt-Investmentfonds und verdeutlichen Wettbewerbsverzerrungen durch renditetragende Instrumente außerhalb des Einlagensicherungssystems. Während der CEA-Bericht diese Sorgen anerkennt, bestreitet er das Ausmaß der Einlagenabwanderung – ein Schlüsselfaktor für eine mögliche Kompromissformulierung des Kongresses. Zudem überschneidet sich die staatliche Stablecoin-Aufsicht mit neuen bundesstaatlichen Vorschriften, was die Durchsetzung erschwert, sollte der Kongress die Renditepolitik unklar lassen.

A regulator providing notice and seeking comment. A regulator following the Administrative Procedure Act. A regulator … actually regulating. I could get used to this. https://t.co/SHn8lRISJJ — Paul Grewal (@iampaulgrewal) April 8, 2026

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Kongressdynamik: Tillis, Alsobrooks und die Haltung des Bankenausschusses im Senat

Das Schicksal des CLARITY Acts liegt primär in den Händen der Senatoren Thom Tillis (R-N.C.) und Angela Alsobrooks (D-Md.), die im März 2026 eine vorläufige Einigung mit Vertretern des Weißen Hauses erzielten, um die Renditestreitigkeiten im Gesetzentwurf beizulegen.

Diese Vereinbarung muss erst noch formalisiert werden und erfordert Rücksprachen mit der Banken- und Kryptoindustrie, bevor sie den Bankenausschuss des Senats passieren kann, in dem sie seit Januar feststeckt. Patrick Witt, Krypto-Berater des Weißen Hauses, merkte an, dass weitere Arbeit an der Formulierung des Gesetzes erforderlich sei, womit der Zeitplan offen bleibt.

Die Situation im Bankenausschuss des Senats wird durch das Verbot im GENIUS Act weiter verkompliziert, welches die dem Bankensektor nahestehenden Mitglieder schützt. Jegliche Änderungen zur Zulassung von Renditen im CLARITY Act würden die Ausschussmitglieder dazu zwingen, für eine Ausweitung der Stablecoin-Funktionalität über die durch den GENIUS Act gesetzten Grenzen hinaus zu stimmen.

Während die Blockchain Association die jüngsten Diskussionen im Weißen Haus als Schritt in Richtung eines parteiübergreifenden Konsenses bezeichnete, bleibt das Erreichen eines tatsächlichen Konsenses im Ausschuss eine Herausforderung.

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