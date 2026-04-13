Das Wichtigste in Kürze

ETH notiert derzeit unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, unter dem 78,6 % Fibonacci-Retracement der Rallye von 2024–2025 und unter einer Reihe von Pivot-Levels der Murrey Math Lines, die zuvor für technischen Halt gesorgt hatten.

Im Tageschart bildet sich seit Februar ein bärisches Wimpel-Muster aus, nachdem es ETH nicht gelungen war, nach einem kurzen Wochenend-Bounce die Marke von 2.400 USD zurückzuerobern – ein Scheitern, das effektiv bestätigte, dass der kurzfristige Trend von Akkumulation auf Distribution umgeschlagen ist.

Der Kurs von Ethereum notiert derzeit bei etwa 2.200 USD, was einem Rückgang von rund 12 % in der vergangenen Woche entspricht. Gleichzeitig sind die Prognosemarkt-Quoten für einen Absturz auf 1.500 USD auf ein Niveau gestiegen, das strukturelle Aufmerksamkeit erfordert.

Polymarket beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass ETH irgendwann im Jahresverlauf 2026 die Marke von 1.500 USD berührt, aktuell mit 56 % – ein Wert, der parallel zum breiteren Einbruch spekulativer Positionierungen gestiegen ist.

Diese Wahrscheinlichkeit ist kein Kursziel einer Research-Abteilung; es handelt sich um Echtgeld-Wetten in einem dezentralen Prognosemarkt, was ihr ein anderes Gewicht verleiht.

Die Rahmenbedingungen, die diese Zahl untermauern: Das Open Interest der ETH-Futures ist auf etwa 23 Mrd. USD gefallen, den niedrigsten Stand seit 2024 und rund zwei Drittel unter dem Höchststand von 2025 bei fast 70 Mrd. USD. Dies signalisiert, dass die fremdfinanzierte Nachfrage effektiv aus dem Markt gespült wurde.

ETH erreichte Ende 2025 einen Höchststand nahe 4.960 USD, was bedeutet, dass der Vermögenswert bereits fast 64 % von seinem Zyklushoch verloren hat. Ungewiss bleibt, ob 1.500 USD den nächsten strukturellen Boden darstellen oder ob das Abwärtsrisiko auf wichtige Unterstützungsniveaus bereits in den aktuellen Positionierungen eingepreist ist.

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Kann der Ethereum-Kurs die Unterstützung bei 2.200 USD halten oder ist eine tiefere Korrektur unvermeidlich?

ETH notiert derzeit unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, unter dem 78,6 % Fibonacci-Retracement der Rallye von 2024–2025 und unter einer Reihe von Pivot-Levels der Murrey Math Lines, die zuvor für technischen Halt gesorgt hatten.

Im Tageschart bildet sich seit Februar ein bärisches Wimpel-Muster aus, nachdem es ETH nicht gelungen war, nach einem kurzen Wochenend-Bounce die Marke von 2.400 USD zurückzuerobern – ein Scheitern, das effektiv bestätigte, dass der kurzfristige Trend von Akkumulation auf Distribution umgeschlagen ist.

ETH befindet sich unmittelbar an einem Wendepunkt. Das Zurückerobern von 2.400 USD auf Wochenschlusskurs-Basis würde das Momentum drehen. Sobald dies geschieht, könnten Short-Eindeckungen schnell einsetzen und den Preis nach oben treiben, wobei 2.800 USD die nächste Schlüsselzone vor einer größeren Bewegung markiert.

Vorerst sieht es jedoch nach einem zähen Ringen aus. ETH dürfte zwischen 2.100 USD und 2.200 USD gefangen bleiben, während der Markt auf stärkere Signale wartet, wie etwa wieder anziehende ETF-Zuflüsse und echtes Wachstum der Layer-2-Aktivität. Eine Erholung ist denkbar, verläuft aber eher schleppend als explosiv.

Es besteht das Risiko, dass sich die bärische Struktur weiter durchsetzt. Sollte das Momentum nicht zurückkehren und die Nachfrage schwach bleiben, könnte der Kurs in Richtung 1.500 USD rutschen. Dieses Szenario wird erst hinfällig, wenn ETH über den Bereich von 2.300 USD steigen und diesen halten kann – jenes Niveau, das die Struktur wieder zugunsten der Käufer drehen würde.

Die 72-prozentige Wahrscheinlichkeit auf Polymarket sollte mit Vorsicht interpretiert werden: Prognosemärkte spiegeln die aktuelle Stimmung und Kapitalallokation wider, nicht zwingend die fundamentale Bewertung. Sie neigen zu Übertreibungen. Bei den derzeitigen Werten betrachtet der Markt 1.500 USD jedoch nicht mehr als extremes Tail-Risk, sondern als Basisszenario.

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