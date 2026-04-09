Wie früher: Russland & Iran-Connection bedroht Bitcoin-Rally

Das Wichtigste in Kürze

Der Iran könnte Bitcoin als Zahlungsmittel für die Straße von Hormus benutzen.

Dennoch offenbaren historische Parallelen zwischen Russland und Iran Crash-Gefahr.

Bitcoin Hyper könnte Bitcoin für Zahlungen tauglich machen, Bitcoin-L2 explodiert im Presale.

Die geopolitischen Spannungen rund um den Iran haben die Finanzmärkte in den vergangenen Tagen fest im Griff gehabt. Nach einer Phase erhöhter Unsicherheit sorgt eine fragile Waffenruhe nun für erste Erleichterung – auch am Kryptomarkt. Bitcoin konnte zuletzt deutlich zulegen und nähert sich wieder wichtigen Widerstandsmarken.

Gleichzeitig befeuern neue Gerüchte die Fantasie der Anleger: Iran könnte künftig Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, was wiederum die Bitcoin Prognose für 2026 bullisch verändern würde.

Iran to charge tanker transit tolls in Bitcoin, per the FT Iran wants to charge $2M per VLCC transit, which works out to $450M a month, and about $1 per barrel of crude oil, equivalent to a 1.4% toll on cargo value assuming $72 per barrel. Apply the same fee proportionally to… pic.twitter.com/YFd6z1wJS4 — Alex Krüger (@krugermacro) April 8, 2026

Solche Entwicklungen wecken Erinnerungen an frühere Marktzyklen – und lassen Investoren erneut auf eine Fortsetzung der Rally spekulieren.

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Krypto-Analyst warnt: Historisches Muster könnte sich wiederholen

Der folgende Analyst sieht in der aktuellen Marktdynamik auffällige Parallelen zur Situation im Jahr 2022. Damals markierte Bitcoin nahezu punktgenau mit Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs ein lokales Tief, bevor eine mehrwöchige Erholung einsetzte. Zusätzlichen Rückenwind erhielt der Markt durch die Ankündigung Russlands, Bitcoin potenziell für Öl- und Gasexporte zu akzeptieren. Die Folge: eine starke Rally, die Bitcoin zeitweise über 48.000 US-Dollar führte – ehe der Markt in den darauffolgenden Monaten deutlich korrigierte und rund 50 Prozent an Wert verlor.

Ein ähnliches Muster könnte sich laut dem Analysten nun erneut abzeichnen. Auch im aktuellen Zyklus fiel das lokale Tief von Bitcoin mit dem Beginn des US-Iran-Konflikts zusammen. Die anschließende Erholung wurde durch Hoffnungen auf eine Deeskalation sowie durch neue Narrative – wie die mögliche Bitcoin-Adoption durch den Iran – zusätzlich verstärkt. Kurzfristig entsteht dadurch ein bullisches Momentum, das von wachsender Euphorie begleitet wird.

This is really a strange coincidence. ▫️ In Feb 2022, the Russia-Ukraine war started.

▫️ $BTC bottomed on the same day and started going up.

▫️ After 4 weeks, Russia said it could accept Bitcoin as payment for oil and gas exports.

▫️ Markets went euphoric, and BTC pumped above… pic.twitter.com/aDDJMMaL4H — Ted (@TedPillows) April 8, 2026

Doch genau hier sieht der Analyst die Gefahr. Historisch betrachtet seien solche geopolitisch getriebenen Rallys oft nicht nachhaltig gewesen. Vielmehr handelte es sich um kurzfristige Erholungen innerhalb übergeordneter Abwärtstrends. Sollte sich dieses Muster bestätigen, könnte Bitcoin nach einer Phase der Stärke erneut unter Druck geraten und neue Tiefs ausbilden.

Entscheidend wird daher sein, ob sich die aktuelle Nachfrage strukturell festigt – etwa durch echte Adoption und Kapitalzuflüsse – oder ob es sich lediglich um eine kurzfristige, nachrichtengetriebene Bewegung handelt.

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Bitcoin als Zahlungsmittel? Neue Chancen durch Layer-2

Bitcoin wurde ursprünglich als dezentrales Zahlungsmittel konzipiert – ein Peer-to-Peer-System, das Transaktionen ohne Banken ermöglicht. In der Praxis hat sich dieses Narrativ jedoch nie vollständig durchgesetzt. Hohe Gebühren, begrenzte Skalierbarkeit und vergleichsweise langsame Transaktionen machten Bitcoin im Alltag als Zahlungsmittel bislang unattraktiv. Stattdessen etablierte sich BTC vor allem als digitales Wertaufbewahrungsmittel – als „digitales Gold“.

Doch genau hier könnte sich nun ein struktureller Wandel anbahnen. Mit der Weiterentwicklung von Bitcoin-Layer-2-Technologien entsteht erstmals die realistische Chance, Bitcoin auch im Zahlungsverkehr wettbewerbsfähig zu machen. Diese Second-Layer-Lösungen zielen darauf ab, Transaktionen schneller, günstiger und skalierbarer zu gestalten – ohne dabei die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks zu kompromittieren. Sollte sich diese Technologie durchsetzen, könnte Bitcoin tatsächlich eine zweite große Rolle einnehmen: nicht nur als Store of Value, sondern auch als funktionales Zahlungsmittel.

Ein Projekt, das genau an dieser Schnittstelle ansetzt, ist Bitcoin Hyper.

Der Ansatz wirkt ambitioniert und innovativ zugleich: Hier sollen die Stärken zweier Welten miteinander kombiniert werden. Auf der einen Seite steht die Sicherheit, Dezentralität und Reputation des Bitcoin-Netzwerks. Auf der anderen Seite bringt Bitcoin Hyper die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit der Solana Virtual Machine (SVM) ins Spiel. Durch diese Verbindung könnte ein leistungsfähiges Ökosystem entstehen, das sowohl Entwickler als auch Nutzer anzieht.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Besonders auffällig ist aktuell die starke Nachfrage im Presale. Trotz eines insgesamt eher schwachen Marktumfelds konnte Bitcoin Hyper bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln – ein klares Zeichen für Interesse und Vertrauen seitens der Investoren. Auch die Beteiligung größerer Kapitalgeber wird als bullisches Signal gewertet, da frühe institutionelle Nachfrage bei Presales eher selten ist.

Zusätzlich bietet das Projekt attraktive Anreize wie Staking mit bis zu 36 Prozent APY, was insbesondere für frühe Investoren interessant erscheint. Da sich der Token aktuell noch in einer frühen Phase befindet, sind günstige Einstiegsmöglichkeiten gegeben – während mit fortschreitendem Presale bereits erste Buchgewinne möglich werden könnten.

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