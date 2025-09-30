Wisconsin-Gesetzesentwurf zur Befreiung von Krypto-Unternehmen von Geldlizenzen

Das Wichtigste in Kürze

In Wisconsin wird ein Gesetzesentwurf diskutiert, der Krypto-Unternehmen von Geldübermittler-Lizenzen befreit.

Ziel ist es, Mining, Staking, Selbstverwahrung und Blockchain-Entwicklung zu erleichtern.

Die Initiative könnte Innovation fördern und Wisconsin attraktiver für Unternehmer machen.

Experten sehen darin ein Signal für mehr Freiheit im Krypto-Sektor.

Wenn andere Bundesstaaten folgen, könnte Druck auf Washington entstehen, die Regulierung zu lockern.

Seit Jahren kämpfen Krypto-Unternehmer mit Bürokratie. Jeder Bundesstaat scheint seine eigene Interpretation dessen zu haben, was erforderlich ist, und sich durch diesen Dschungel an Vorschriften zu schlagen, reicht aus, um Startups zu töten, bevor sie überhaupt beginnen. Nun scheinen die Gesetzgeber in Wisconsin bereit zu sein, dieses Drehbuch umzuschreiben.

Lassen Sie uns aufschlüsseln, was dieser Gesetzesentwurf bedeutet, warum er wichtig ist und wohin er die US-Kryptoindustrie als Nächstes führen könnte.

Wisconsin-Gesetzgeber treiben Gesetzesentwurf AB471 voran

Die Schlagzeile hier ist einfach: Gesetzgeber in Wisconsin führen den Gesetzesentwurf AB471 ein, um Einzelpersonen und Unternehmen die Freiheit zu geben, ihre Krypto selbst zu verwahren, Nodes zu betreiben, zu minen, zu staken und Blockchain-Tools zu entwickeln – alles ohne eine traditionelle Geldübermittler-Lizenz zu benötigen. Das ist eine gewaltige Veränderung. Normalerweise werfen Regulierungsbehörden eine breite Palette von Krypto-Aktivitäten in denselben Topf wie Finanzdienstleistungen, was endlosen Papierkram, Lizenzgebühren und Compliance-Kosten bedeutet.

🚨 BIG MOVE: Wisconsin lawmakers are pushing 𝗕𝗶𝗹𝗹 𝗔𝗕𝟰𝟳𝟭, giving individuals and businesses the right to self-custody crypto, run nodes, mine, stake and build blockchain software 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝗺𝗼𝗻𝗲𝘆-𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗶𝗰𝗲𝗻𝘀𝗲𝘀.

Is this the start of a… pic.twitter.com/LL1mdfaXCb — CNC Signal Global Inc. (@CNCSignalGlobal) September 30, 2025

Persönlich denke ich, dass dieser Gesetzesentwurf einen wichtigen Wendepunkt widerspiegelt. Bundesstaaten beginnen zu erkennen, dass Krypto nicht nur eine weitere Zahlungsmethode ist – es ist Infrastruktur. Blockchain-Entwickler wie Banken zu behandeln, hat nie Sinn ergeben, und Wisconsin geht dieses Missverhältnis endlich an. Wenn das verabschiedet wird, erwarte ich, dass Wisconsin schnell zu einem Magneten für Unternehmer werden könnte, die von restriktiveren Bundesstaaten ausgebrannt sind.

Lockerung der Krypto-Vorschriften könnte lokale Innovation anregen

Im Kern von AB471 steht die Idee, dass Krypto-Innovation Raum zum Wachsen braucht. Der Gesetzesentwurf schlägt vor, Personen und Unternehmen von Lizenzen des Department of Financial Institutions (DFI) für Mining, Staking, Blockchain-Entwicklung und einige Asset-Exchanges zu befreien. Denken Sie darüber nach, was das bedeutet. Entwickler könnten neue dezentrale Anwendungen starten, ohne sich vor einem regulatorischen Albtraum fürchten zu müssen. Hobbyisten könnten Nodes zu Hause betreiben, ohne Angst, wie nicht lizenzierte Finanzinstitute behandelt zu werden.

🇺🇸 Wisconsin may ease crypto regulations: Assembly Bill 471 proposes exempting individuals & businesses from DFI licenses for mining, staking, blockchain development, and certain asset exchanges. A boost for local crypto innovation — if it passes. pic.twitter.com/3Pfyjrpnr4 — The Crypto Times (@CryptoTimes_io) September 30, 2025

Ich habe immer geglaubt, dass Überregulierung Innovation tötet, bevor sie atmen kann. Durch den Abbau unnötiger Barrieren schützt Wisconsin Innovation nicht nur – es lädt sie ein. Wir haben dies schon einmal in Bundesstaaten gesehen, die zukunftsorientierte Richtlinien für Fintech eingeführt haben. Sie wurden zu Zentren für Talente und Kapital. Krypto ist nicht anders. Meiner Ansicht nach könnte AB471 Wisconsin als echten Spieler im Blockchain-Rennen positionieren.

Warum sich dieser Gesetzesentwurf wie ein Moment der Krypto-Freiheit anfühlt

Über den Text des Gesetzesentwurfs hinaus gibt es hier etwas Symbolisches. Jahrelang war die Erzählung, dass Washington D.C. den Ton für Krypto-Regulierung angibt. Aber die Realität ist, dass Bundesstaaten als Laboratorien für Innovation fungieren können. Für mich fühlt sich AB471 wie ein Testfall dafür an, ob staatliche Gesetzgebung Krypto-Unternehmen den nötigen Spielraum geben kann. Es geht nicht nur um rechtliche Formalitäten – es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem Experimente möglich sind. Und seien wir ehrlich: Diese Freiheit ist wichtig.

Natürlich kann ein einzelner Bundesstaat das nationale Krypto-Regelwerk nicht neu schreiben. Aber Dynamik beginnt oft lokal. Wenn Wisconsin mit AB471 Erfolg hat, könnten andere Bundesstaaten folgen. Wir haben bereits pro-Krypto-Initiativen in Wyoming, Texas und Florida gesehen. Jeder Bundesstaat hat seinen eigenen Ansatz versucht, um Blockchain-Unternehmen anzuziehen. Wisconsins Strategie könnte ein neues Modell hinzufügen: die Befreiung von Geldübermittler-Lizenzen für krypto-spezifische Aktivitäten.

Meiner Ansicht nach könnte dies auch Druck auf die Bundesregulierungsbehörden ausüben. Wenn genügend Bundesstaaten Ausnahmen schaffen und günstige Umgebungen bilden, ist Washington gezwungen, sich anzupassen oder das Risiko einzugehen, zurückgelassen zu werden.

Ein Gesetzesentwurf, den man beobachten sollte

Als jemand, der die Krypto-Regulierung seit Jahren verfolgt, kann ich mit Sicherheit sagen: Dieser Gesetzesentwurf ist wichtig. Er wird vielleicht keine Schlagzeilen außerhalb der Krypto-Community machen, aber innerhalb dieser stellt AB471 eine frische Brise dar. Krypto-Unternehmen vergleichen ständig Gerichtsbarkeiten, so wie Investoren Börsen durch einen Kryptobörsenvergleich vergleichen. Sie gehen dorthin, wo die Regeln fair, klar und innovationsfreundlich sind. Wisconsin könnte sich gerade ins Spiel gebracht haben.

Der Gesetzesentwurf in Wisconsin zur Befreiung von Krypto-Unternehmen von Geldlizenzen ist nicht nur eine lokale Geschichte. Er ist Teil einer breiteren Bewegung hin zu Krypto-Freiheit auf Staatsebene. AB471 gibt Entwicklern, Minern, Stakern und alltäglichen Nutzern Raum zum Bauen, ohne wie Banken behandelt zu werden. Ich denke auch, dass dies eine Erinnerung für Einzelpersonen ist. Egal, ob Sie Token staken, Ihre eigenen Coins halten oder frühe Chancen wie Krypto-Presales erkunden – das rechtliche Umfeld ist wichtiger, als die Leute glauben.

Für mich ist es die Art von Gesetzgebung, die eine neue Ära signalisiert. Ja, es wird Debatten geben. Ja, es gibt Risiken. Aber die Richtung fühlt sich richtig an: weniger Bürokratie, mehr Raum für Innovation. Während Krypto weiter reift, erwarte ich, dass mehr Bundesstaaten dem Beispiel von Wisconsin folgen. Und für Unternehmer, die der regulatorischen Unsicherheit überdrüssig sind, sind das sehr gute Nachrichten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.