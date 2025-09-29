Krypto-Treasury-mNAV-Metrik „muss gelöscht werden“ angesichts von Protesten

Das Wichtigste in Kürze

Die mNAV-Metrik für Krypto-Treasuries steht massiv in der Kritik.

Greg Cipolaro von NYDIG fordert ihre Abschaffung, da sie wichtige Faktoren wie Schulden und operative Einnahmen ignoriert.

Das führt zu falschen Bewertungen und gefährdet Investoren.

Die Branche braucht komplexere, realistischere Bewertungsmethoden.

Einfache Zahlen bieten trügerische Sicherheit, echte Analyse erfordert Tiefe.

Der Ruf nach Abschaffung ist ein Schritt in Richtung mehr Transparenz und Stabilität im Kryptomarkt.

Das ist eine gewagte Aussage. Und ehrlich gesagt, ich denke, er hat recht. Lassen Sie uns aufschlüsseln, warum das wichtig ist, was auf dem Spiel steht und wie Anleger ihre Herangehensweise überdenken sollten.

Große Neuigkeiten in der Krypto-Welt

Wenn eine respektierte Stimme wie Cipolaro eine weithin genutzte Metrik kritisiert, hören die Leute zu. Die mNAV-Metrik sollte eigentlich die Bewertungen von Krypto-Treasuries vereinfachen und den Vergleich von Unternehmen auf einen Blick erleichtern.

🚨 Important news in the crypto space! 📉 NYDIG asserts that the crypto treasury mNAV metric "needs to be deleted." This calls into question the reliability of certain valuation methods in the industry. Let's discuss the implications! 💬 #Crypto #Blockch… https://t.co/dWPD9f3OMv — WTF NEWS (@breakingwtfnews) September 29, 2025

In Wirklichkeit ist sie jedoch eher zu einer Krücke als zu einem Werkzeug geworden. Ich habe gesehen, wie Analysten sich darauf verlassen, ohne tiefer zu graben – und das ist gefährlich in einem so schnelllebigen Sektor. Zahlen sehen ordentlich aus, aber ordentlich bedeutet nicht richtig. Denken Sie daran, wie viele Investoren sich bereits auf fehlerhafte Abkürzungen verlassen. Erinnern Sie sich an die frühen Tage, als man dachte, Handelsvolumen bedeute Adoption? Dasselbe Spiel hier.

Cipolaros Wahrheitsbombe

Greg Cipolaro von NYDIG nahm kein Blatt vor den Mund. Er argumentiert, dass die Krypto-Treasury-mNAV-Metrik völlig nutzlos sei. Seine Begründung? Sie lässt entscheidende Faktoren außer Acht. Sie ignoriert operative Aktivitäten – wie Einnahmequellen jenseits von Bitcoin- oder Ethereum-Beständen. Und sie geht mit Schulden falsch um, was Unternehmen oft gesünder erscheinen lässt, als sie tatsächlich sind. Das ist nicht nur nachlässig, das ist irreführend.

Greg Cipolaro from NYDIG just dropped a truth bomb 💣 on the crypto world—he says the mNAV metric is totally useless and should be tossed in the digital trash bin. Why? Because it doesn’t reflect the full picture of crypto treasury companies, especially those doing more than just… pic.twitter.com/R98KOMt4Ht — Seven Crypto 🐋 (@SevenWinse) September 29, 2025

Für mich ist die Nutzung von mNAV wie die Bewertung eines Restaurants nur anhand des Bargelds in der Kasse, während Miete, Personal- und Essenskosten ignoriert werden. Sieht auf dem Papier gut aus – bis die Realität hereinbricht. Deshalb schlug Cipolaros Aussage so hart ein. Er kritisierte nicht nur die Mathematik. Im Wesentlichen sagte er: Wer sich auf mNAV verlässt, legt sich selbst herein.

Warum die Metrik in die Irre führt

Seien wir ehrlich. Metriken sind nicht neutral. Zum Beispiel kann ein Unternehmen mit einem großen Kryptobestand unter mNAV unglaublich wertvoll erscheinen. Aber was ist mit Schulden? Was ist mit der realen operativen Leistung? Nichts davon wird sauber abgebildet. Diese Verzerrung ist gefährlich. Sie kann zu aufgeblähten Bewertungen führen, zu schlechten Übernahmen oder – noch schlimmer – Investoren in falscher Sicherheit wiegen, während sie auf wackligem Boden stehen. Und ich habe genug Marktzusammenbrüche gesehen, um zu wissen: Wackliger Boden bricht früher oder später immer auf.

Überdenken, wie wir messen

Wo stehen wir also? Meiner Ansicht nach ist es an der Zeit, mNAV nicht mehr als Evangelium zu betrachten, sondern als Hintergrundrauschen. Wir brauchen Bewertungsmethoden, die vollständige Geschäftsmodelle, Schuldenstrukturen und Einnahmevielfalt berücksichtigen. Kryptounternehmen sind nicht nur Tresore voller digitaler Coins. Manche betreiben Zahlungsinfrastrukturen, andere minen, wieder andere verleihen. Jedes braucht Kontext.

Deshalb würde ich argumentieren, dass Investoren an Bewertungen so herangehen sollten, wie sie Krypto-Wallets vergleichen.

Sie würden nicht nur auf ein Feature schauen – sondern Sicherheit, Zugänglichkeit und den Ruf des Anbieters abwägen. Dasselbe gilt für Kryptofirmen. Schauen Sie auf das große Ganze, nicht nur auf eine Zahl. Die Geschichte reimt sich. 2017 jagten alle ICOs hinterher, ohne auf Fundamentaldaten zu achten. Kürzlich wurden Presales zum Tummelplatz für Spekulationen, bei denen Investoren einstiegen, bevor Projekte echte Traktion bewiesen.

Werkzeuge wie mNAV befeuern dieselbe Abkürzungsmentalität. Aber wie ich es bei Krypto-Presales gesehen habe: Sich auf oberflächliche Signale zu verlassen, ist ein Rezept für Enttäuschung.

Echte Sorgfaltspflicht bedeutet, tiefer zu gehen. Prüfen Sie, wie Unternehmen Einnahmen generieren. Überprüfen Sie Verbindlichkeiten. Fragen Sie, ob sie etwas Nachhaltiges aufbauen oder nur den Hype reiten. Das Schwierigste ist, dass Investoren nach Einfachheit verlangen. Eine einzelne Zahl fühlt sich beruhigend an. mNAV vermittelte diese Illusion – eine einfache Möglichkeit, Unternehmen wie Baseballkarten zu bewerten.

Aber Komfort ist nicht gleich Klarheit. Und meiner Meinung nach führt die Jagd nach einfachen Zahlen oft zu harten Verlusten. Klüger ist es, zu akzeptieren, dass Bewertung im Kryptobereich chaotisch ist. Umarmen Sie das Chaos. Lernen Sie, Muster im Rauschen zu erkennen.

Genauso wie Kryptowährungsprognosen Nuancen erfordern, gilt das auch für Treasury-Bewertungen. Nichts ist so sauber, wie es ein Diagramm suggeriert.

Ich will es klar sagen: Ich denke, Cipolaro hat recht. Die Krypto-Treasury-mNAV-Metrik muss gelöscht werden. Sie richtet mehr Schaden als Nutzen an. Sicher, sie hatte einst ihren Moment als einfache Gesprächsgrundlage. Aber wir sind darüber hinausgewachsen. Der Markt ist komplexer geworden, und unsere Werkzeuge sollten diese Komplexität widerspiegeln. Investoren verdienen Besseres als eine irreführende Abkürzung. Das Löschen von mNAV zwingt uns, klügere und transparentere Bewertungsmethoden zu entwickeln.

Die Schlagzeile sagt es: Die Krypto-Treasury-mNAV-Metrik muss angesichts von Protesten gelöscht werden. Aber die eigentliche Erkenntnis ist tiefer. Es geht um Ehrlichkeit in der Bewertung. Es geht darum, sich nicht mit oberflächlichen Abkürzungen zufriedenzugeben. Und es geht darum, ein Krypto-Ökosystem aufzubauen, das Stress aushalten kann, ohne zusammenzubrechen. Aus meiner Sicht ist diese Debatte überfällig. Wir sollten sie begrüßen. Denn das Löschen schlechter Metriken ist kein Verlust – es ist Fortschritt. Und Fortschritt ist genau das, was diese Branche dringend braucht.

