Das Wichtigste in Kürze

WLD notierte zum Zeitpunkt der Transaktion nahe den Zyklustiefs, nachdem er im März 2026 bei 0,2440 USD aufgesetzt hatte, bevor eine leichte Erholung einsetzte.

Der durchschnittliche Ausführungspreis von 0,2719 USD liegt lediglich 11,4 % über diesem Boden.

Dies deutet darauf hin, dass die Foundation entweder Preise nahe dem Tiefpunkt akzeptierte, um den Deal schnell abzuschließen, oder dass das Interesse der institutionellen Gegenparteien auf höheren Niveaus begrenzt war.

Die World Foundation, die Organisation hinter Sam Altmans biometrischem Identitätsnetzwerk Worldcoin, hat 239 Millionen WLD-Kryptotoken an vier nicht genannte institutionelle Gegenparteien für rund 65 Millionen USD veräußert. Die Abwicklung erfolgte über World Assets, Ltd. ab dem 20. März 2026 zu einem Durchschnittspreis von 0,2719 USD pro Token.

Der Verkaufspreis entspricht einem Abschlag von 97,7 % gegenüber dem im März 2024 erreichten Allzeithoch von WLD bei 11,82 USD. Damit stellt diese Transaktion einen der massivsten OTC-Verkäufe auf Stiftungsebene im Verhältnis zur Spitzenbewertung in der jüngeren institutionellen Krypto-Geschichte dar.

Etwa 25 Millionen USD des Deals – circa 38 % des Gesamterlöses – unterliegen einer sechsmonatigen Sperrfrist (Lockup). Dieses strukturelle Zugeständnis soll den unmittelbaren Verkaufsdruck am Sekundärmarkt durch die institutionellen Käufer begrenzen.

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Unmittelbarer Marktkontext: Umlaufmenge von WLD und die Kalkulation des Abschlags

WLD notierte zum Zeitpunkt der Transaktion nahe den Zyklustiefs, nachdem er im März 2026 bei 0,2440 USD aufgesetzt hatte, bevor eine leichte Erholung einsetzte.

Der durchschnittliche Ausführungspreis von 0,2719 USD liegt lediglich 11,4 % über diesem Boden. Dies deutet darauf hin, dass die Foundation entweder Preise nahe dem Tiefpunkt akzeptierte, um den Deal schnell abzuschließen, oder dass das Interesse der institutionellen Gegenparteien auf höheren Niveaus begrenzt war.

Die umlaufende Menge beläuft sich derzeit auf etwa 3,1 Milliarden Token bei einem Gesamtangebot von 10 Milliarden. Damit unterliegt ein erheblicher Teil von WLD weiterhin dem Token-Unlock-Zeitplan der Foundation, der sich bis Juli 2028 erstreckt, wobei 80 % der Zuteilungen für das Team und Investoren über fünf Jahre freigegeben werden.

Dieser Überhang, kombiniert mit einer Marktkapitalisierung von etwa 852 Millionen USD, lässt die Kapitalaufnahme in Höhe von 65 Millionen USD angesichts der gedrückten Preisentwicklung eher als operativ notwendig denn als opportunistisch erscheinen.

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Struktur, Lockup und Verwendung der Erlöse

Die Transaktion wurde als privater OTC-Verkauf strukturiert und nicht als Liquidation am offenen Markt – ein Mechanismus, der direkte Auswirkungen auf das Orderbuch vermeidet, jedoch den Preis eines ausgehandelten Abschlags gegenüber dem Spotpreis fordert.

Durch die Weitergabe von 239 Millionen Token über World Assets, Ltd. an vier separate institutionelle Käufer verteilte die Foundation das Konzentrationsrisiko auf der Gegenseite, während der Block-Trade vollständig von öffentlichen Börsen ferngehalten wurde.

🚨UPDATE: SAM ALTMAN’S WORLD SELLS 226M WLD IN $63M OTC DEAL World has offloaded a large chunk of its token supply. A total of 226.43M $WLD was sold via OTC in a sale that was executed over the past ten days, per Lookonchain. The deal brought in roughly $63M in $USDC. This… pic.twitter.com/UFuKM8sEqM — BSCN (@BSCNews) March 30, 2026

Die sechsmonatige Sperrfrist für Token im Wert von 25 Millionen USD fungiert als teilweiser Puffer gegen Marktauswirkungen: Käufer, die diese Tranche kontrollieren, können ihre Position nicht sofort veräußern, wodurch der Angebotsdruck auf den frei umlaufenden Bestand effektiv bis mindestens zum dritten Quartal 2026 aufgeschoben wird.

Die verbleibenden 40 Millionen USD in Token – etwa 147 Millionen WLD zum Mischpreis – sind an keine offengelegte Sperrfrist gebunden, was bedeutet, dass diese Käufer sofortige Verfügungsgewalt über ihre Positionen haben.

Die World Foundation gab an, dass die Erlöse zur Finanzierung des Kerngeschäfts, der Orb-Hardware-Forschung und -Entwicklung sowie für das allgemeine Wachstum des Ökosystems, einschließlich des World Chain Layer-2-Netzwerks, verwendet werden.

Der Orb, ein Gerät zum Scannen der Iris, ist der primäre Fixkostenfaktor für den Ausbau der physischen Infrastruktur von Worldcoin. Die Herstellungskosten für spezialisierte biometrische Hardware sinken in einem Bärenmarkt nicht in dem Maße, wie es bei Software-Burn-Rates der Fall sein könnte. Diese operative Realität macht den Zeitpunkt dieser Kapitalaufnahme – nahe den Preistiefs – eher zu einer Folge von Hardware-Produktionsplänen als zu einer Marktstrategie für den Token.

Zum Vergleich: Bei einer früheren institutionellen Finanzierungsrunde 2024 wurde das Kapital Berichten zufolge bei etwa 1,13 USD pro WLD gesichert – ein Wert, der für dieselben 239 Millionen Token eine Summe von 270 Millionen USD bedeutet hätte. Bei 0,2719 USD erhielt die Foundation rund 76 % weniger in Dollar für dasselbe Token-Volumen, was die Kosten einer verzögerten Mittelbeschaffung in einem fallenden Markt verdeutlicht. Institutionelle Käufer hingegen erwarben ein Exposure auf einem Niveau, das nur eine bescheidene Erholung auf etwa 0,30 USD erfordert, um Gewinne zu realisieren – eine Dynamik, die den asymmetrischen Einstiegspunkten ähnelt, wie sie in Strategys Ansatz zur Kapitalaufnahme während Bitcoin-Marktabschwüngen untersucht wurden.