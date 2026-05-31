Worldcoin steigt um 20 %: Was steckt dahinter?

Das Wichtigste in Kürze

Worldcoin steigt zweistellig trotz schwachem Markt und negativer Stimmung.

On-Chain-Daten zeigen steigende Aktivität, Wale und neues Interesse.

Doppelboden-Muster nährt Hoffnungen auf nachhaltige Trendwende bei WLD.

Während viele Altcoins zuletzt erneut unter Druck gerieten, zeigt sich Worldcoin (WLD) überraschend robust. Der Token legte innerhalb von 24 Stunden deutlich zu und gehört damit zu den stärksten Performern im Kryptomarkt. Auch auf Wochensicht hält sich WLD vergleichsweise stabil und notiert rund 14 Prozent höher, obwohl das Marktumfeld weiterhin von Unsicherheit geprägt ist.

Mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden US-Dollar bleibt Worldcoin eines der bekanntesten KI-Krypto-Projekte überhaupt. Hinter dem Projekt steht unter anderem Sam Altman, CEO von OpenAI. Die jüngste Kursentwicklung sorgt nun für neue Aufmerksamkeit, denn sowohl On-Chain-Daten als auch die Charttechnik liefern Signale, die Trader derzeit besonders genau beobachten.

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On-Chain-Boom und bullische Charttechnik: Warum Trader jetzt auf WLD schauen

Die jüngste Stärke von Worldcoin kommt nicht völlig überraschend. Bereits in den vergangenen Tagen zeigten verschiedene On-Chain-Indikatoren eine deutliche Belebung der Netzwerkaktivität. Daten von Santiment zufolge erreichten die sogenannten Whale-Transaktionen zuletzt den höchsten Stand des Jahres. Innerhalb von 24 Stunden wurden 64 größere Transaktionen registriert – ein Wert, der auf ein wachsendes Interesse kapitalstarker Marktteilnehmer hindeutet.

Gleichzeitig stiegen die aktiven Adressen sowie die Zahl neu erstellter Wallets deutlich an. Das wird von vielen Marktbeobachtern als Zeichen interpretiert, dass sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren wieder verstärkt auf Worldcoin aufmerksam werden. Eine steigende Netzwerkaktivität gilt häufig als Frühindikator für eine zunehmende Nachfrage nach einem Token.

Worldcoin Activity Explodes Worldcoin’s $WLD onchain activity surged as the token climbed to its highest price level in 11 weeks, according to data shared by Santiment on May 27. Data shows whale transactions hit 64 in 24 hours, marking the highest level recorded this year.… pic.twitter.com/rWerf0R8Bb — BSCN (@BSCNews) May 28, 2026

Zusätzlich richtet sich der Fokus vieler Trader derzeit auf das Chartbild. Auf dem Tageschart sehen einige Analysten die Ausbildung eines möglichen Doppelbodens. Dabei handelt es sich um ein klassisches Umkehrmuster, das häufig nach längeren Abwärtstrends entsteht. Die beiden markanten Tiefpunkte liegen in einem ähnlichen Preisbereich und deuten darauf hin, dass Käufer die Unterstützungszone mehrfach erfolgreich verteidigen konnten.

Besonders wichtig ist nun die sogenannte Nackenlinie des Musters. Sollte WLD diese Widerstandszone nachhaltig überwinden, könnte dies für viele technische Trader als Bestätigung eines Trendwechsels gelten. In diesem Fall würden zahlreiche Marktteilnehmer auf eine deutlich größere Erholungsbewegung spekulieren.

$WLD (Worldcoin) 🌎🚀$WLD is forming a Double Bottom pattern on the daily chart, a classic bullish reversal structure that suggests long-term selling pressure may be fading. 📊 The chart shows two major lows forming around the same support zone, signaling that buyers are… pic.twitter.com/aEtNGZLmcu — Crypto With Gopal (@cryptowithgopal) May 30, 2026

Hinzu kommt ein psychologischer Faktor: Nach Monaten massiver Verluste – Worldcoin notiert weiterhin weit unter seinen historischen Höchstständen – erscheint die Bewertung für viele Anleger inzwischen deutlich attraktiver. Die Kombination aus steigender Netzwerkaktivität, wachsendem Whale-Interesse und einer potenziell bullischen Chartformation liefert daher aktuell die Argumente, auf die sich die Bullen stützen.

Noch ist die Trendwende keineswegs bestätigt. Dennoch zeigt die jüngste Kursentwicklung, dass Worldcoin zu den wenigen Altcoins gehört, die in einem insgesamt schwachen Marktumfeld derzeit relative Stärke demonstrieren. Genau deshalb dürfte WLD in den kommenden Wochen verstärkt im Fokus vieler Trader bleiben.

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Bitcoin-L2 als neuer Kurstreiber? Warum Projekte wie Bitcoin Hyper derzeit Aufmerksamkeit erhalten

Während Worldcoin aktuell mit starken Kursgewinnen und positiven On-Chain-Daten überzeugt, zeigen auch andere Projekte im Markt bemerkenswerte relative Stärke. Besonders spannend bleibt dabei ein Bereich, der von vielen Investoren noch immer unterschätzt wird: Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Die Grundidee dahinter ist einfach, aber potenziell weitreichend. Während Bitcoin als sicherstes und wertvollstes Blockchain-Netzwerk gilt, fehlen dem Netzwerk bis heute viele Funktionen, die bei modernen Smart-Contract-Plattformen längst Standard sind. Genau hier setzen Bitcoin-L2-Projekte an.

Befürworter sehen darin einen möglichen neuen Wachstumstreiber für das gesamte Bitcoin-Ökosystem. Sollte es gelingen, Anwendungen, DeFi-Protokolle und schnelle Transaktionen auf Bitcoin aufzubauen, könnte dies langfristig auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen. Denn viele Layer-2-Lösungen nutzen BTC als Basiswert oder benötigen Bitcoin für die Absicherung ihrer Infrastruktur.

Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang zuletzt besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zog, ist Bitcoin Hyper. Der Presale verzeichnet trotz eines insgesamt schwierigen Marktumfelds weiterhin hohe Zuflüsse und konnte bereits rund 33 Millionen US-Dollar Kapital einsammeln. Gerade in einer Phase, in der viele Altcoins unter Druck stehen, wird diese Entwicklung von Marktbeobachtern als Zeichen einer starken Nachfrage interpretiert.

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Das Konzept kombiniert dabei mehrere Trends. Bitcoin Hyper möchte die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Netzwerke verbinden. Im Mittelpunkt steht eine Layer-2-Infrastruktur, die auf Technologien aus dem Solana-Ökosystem zurückgreift und gleichzeitig über eine Zero-Knowledge-Bridge mit Bitcoin verbunden werden soll. Dadurch sollen Transaktionen deutlich schneller und kostengünstiger abgewickelt werden können als direkt auf der Bitcoin-Blockchain.

Zusätzlich setzt das Projekt auf attraktive Staking-Anreize. Aktuell werden Renditen von rund 36 Prozent APY beworben, was insbesondere für risikobereite Anleger interessant erscheint. Zwar sind hohe Renditen immer mit entsprechenden Risiken verbunden, dennoch tragen solche Anreizsysteme häufig dazu bei, früh Kapital und Aufmerksamkeit in ein neues Netzwerk zu ziehen.

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