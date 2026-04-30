XRP Analyse: Das könnte jetzt XRP antreiben

Das Wichtigste in Kürze

XRP zeigt sich schwach, Kurs fällt unter 1,40 US-Dollar.

Antizyklische Chance bei XRP, Sentiment-Daten indizieren Übertreibung.

Neue Partnerschaft mit Rakuten weckt Fantasie auf fortschreitende Adoption.

XRP stagniert weiterhin und fiel zuletzt erneut unter die Marke von 1,40 US-Dollar. Damit notiert die Kryptowährung weiterhin mehr als 60 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Nach monatelanger Schwäche wurde XRP von vielen Marktteilnehmern bereits abgeschrieben. Es fehlt an Momentum, während andere Coins phasenweise deutlich stärker performten.

Genau deshalb ist das aktuelle Sentiment spannend: Obwohl der Kurs schwach bleibt, nimmt die bullische Stimmung rund um XRP wieder deutlich zu. Das untermauert die bullische Ripple Prognose:

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XRP erlebt den zweitstärksten Sentiment-Schub seit zwei Jahren

Die Analysten von Santiment sehen bei XRP derzeit eine auffällige Verschiebung in der Marktstimmung. Laut der Analyse erreicht das Verhältnis positiver zu negativer Kommentare in sozialen Medien den zweithöchsten bullischen Wert der vergangenen zwei Jahre. Der Auslöser ist vor allem die neue Rakuten-Integration, durch die Rakuten-Punkte in XRP umgewandelt werden können. Für viele Anleger ist dies ein Signal, dass XRP nicht nur ein Spekulationsobjekt bleibt, sondern zunehmend in reale Zahlungs- und Konsumstrukturen eingebunden wird.

🥳 In part due to the new integration of XRP with Rakuten, allowing points to being converted into $XRP, the asset is seeing its 2nd highest bullish sentiment across social media in the past 2 years! Traders are showing excitement over the fact that the #4 market cap in crypto… https://t.co/9JqJV2leBE pic.twitter.com/CXvfJ2KZW9 — Santiment Intelligence (@SantimentData) April 30, 2026

Gleichzeitig mahnt Santiment zur Vorsicht. Denn extrem bullisches Sentiment ist kurzfristig nicht immer ein Kaufsignal. Häufig entstehen solche Spitzen genau dann, wenn die breite Masse in Euphorie verfällt. In der Grafik markiert Santiment diese Bereiche als FOMO-Zonen. Historisch waren solche Phasen bei XRP eher Momente, in denen Anleger Geduld brauchten, statt blind hinterherzukaufen. Im März zeigte sich bereits ein ähnlicher Sentiment-Anstieg, der anschließend nicht sofort in eine nachhaltige Rallye mündete.

Interessant ist daher die gegensätzliche Lesart: Santiment deutet an, dass bessere Einstiege oft dann entstehen, wenn die Stimmung wieder kippt und aus Gier erneut Angst wird. Für langfristige XRP-Anleger bleibt die Rakuten-Nachricht dennoch relevant, weil Adoption durch große Unternehmen den fundamentalen Nutzen stärken kann.

Kurzfristig dominiert aber weiterhin die Frage, ob der Markt nach der ersten Euphorie echte Nachfrage entwickelt. XRP braucht also nicht nur Schlagzeilen, sondern nachhaltige Nutzung, um die monatelange Schwächephase zu beenden.

Rakuten und XRP: Was hinter der neuen Integration steckt

Rakuten gehört zu den größten Digital- und Handelskonzernen Japans. Das Unternehmen betreibt unter anderem E-Commerce-Angebote, Finanzdienste, Zahlungsapps, Wallet-Lösungen und eines der wichtigsten Bonusprogramme des Landes. Genau hier setzt die neue XRP-Integration an: Nutzer von Rakuten Wallet in Japan können Rakuten Points künftig in XRP umwandeln, XRP innerhalb der App handeln und über Rakuten Pay in einem großen Händlernetzwerk verwenden. Berichten zufolge umfasst dieses Netzwerk mehr als fünf Millionen Akzeptanzstellen in Japan.

Starting today, @Rakuten_Wallet users in Japan can convert @Rakuten Points into XRP, spot trade in-app, and spend across 5M+ merchant locations. 🇯🇵 With 44 million Rakuten Pay users and $23B in loyalty points now redeemable for XRP, this is one of the largest retail deployments… pic.twitter.com/P7I52bGjVL — RippleX (@RippleXDev) April 30, 2026

Wichtig ist dabei der Mechanismus. Die Integration bedeutet nicht zwingend, dass jeder Händler direkt XRP hält oder bilanziert. Vielmehr können Nutzer Punkte in XRP konvertieren und den Wert anschließend für Zahlungen im Rakuten-Ökosystem nutzbar machen. Damit wird XRP in eine bestehende Konsum-Infrastruktur eingebettet, die bereits Millionen Nutzer erreicht. Besonders spannend ist die Verbindung mit dem Loyalty-System: Rakuten Points sind in Japan weit verbreitet, wodurch XRP einen niedrigschwelligen Zugang zu einer breiteren Nutzergruppe erhält.

🚨 JUST IN: 🇯🇵 Rakuten Wallet users can now turn loyalty points into XRP and spend them at over 5 million merchants in Japan. pic.twitter.com/W33QOujPgs — Coin Bureau (@coinbureau) April 30, 2026

Für XRP ist dies deshalb ein starkes Narrativ. Während viele Krypto-Projekte vor allem mit Zukunftsversprechen arbeiten, entsteht hier ein konkreter Anwendungsfall im Zahlungsumfeld. Dennoch bleibt offen, wie groß die tatsächliche Nutzung ausfällt. Für den Kurs zählt am Ende nicht nur die technische Verfügbarkeit, sondern ob Nutzer XRP wirklich regelmäßig verwenden.

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