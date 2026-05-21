XRP Analyse: Das perfekte Setup in 2026?

Das Wichtigste in Kürze

XRP verliert über fünf Prozent und fällt weit unter 1,50 US-Dollar.

Ein symmetrisches Dreieck kündigt eine baldige, explosive Kursbewegung an.

Ein "Fakeout" sammelt Liquidität vor dem nächsten bullischen Ausbruchsversuch.

XRP blickt auf eine schwache Handelswoche zurück und verzeichnet ein Minus von über fünf Prozent. Damit gehört das Krypto-Asset aktuell zu den schwächsten Coins innerhalb der Top 10 nach Marktkapitalisierung. Vom markanten Verlaufshoch bei über 1,50 US-Dollar hat der Kurs inzwischen deutlich abgegeben. Der erhoffte bullische Ausbruch ist vorerst gescheitert, und die kurzfristige Aufwärtsdynamik wirkt merklich geschwächt.

Dennoch bleibt XRP einer der beliebtesten Altcoins bei Privatanlegern. Viele treue Unterstützer lassen sich von der aktuellen Konsolidierung nicht verunsichern. Krypto-Trader sehen in der anhaltenden Schwäche sogar eine Chance: Genau jetzt könnte die beste Zeit für einen strategischen Einstieg noch kommen, da das langfristige Chartbild massives Potenzial andeutet.

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Trading-Setups: Große Ausbruch bei XRP?

Das dargestellte Chart-Setup basiert auf der Analyse eines wöchentlichen Charts (XRPUSD, 1W) und zeigt eine klassische, übergeordnete Konsolidierungsformation.

Das symmetrische Dreieck (Triangular Pattern): Der Kurs von XRP bewegt sich seit geraumer Zeit innerhalb eines großen, sich zuspitzenden Dreiecks. Die obere Begrenzungslinie (Widerstand) resultiert aus den vorherigen Höchstständen, während die untere Linie (Unterstützung) die höheren Tiefpunkte miteinander verbindet.

Ein solches Muster deutet darauf hin, dass sich die Volatilität verengt und sich der Markt auf eine massive, impulsive Bewegung vorbereitet – einen sogenannten „Breakout“.

🚨 EVERYONE SEEMS TO HAVE FORGOTTEN ABOUT XRP BUT THIS CHECK THIS OUT. After a long downtrend and consolidation, $XRP is finally getting ready to break out. One more last fakeout and what comes next will go down in history. This triangular pattern is perfect. It's a… pic.twitter.com/NeGzRXI5En — Coinvo Trading (@CoinvoTrading) May 21, 2026

Der „Fakeout“ und „Low Sweep“: Auf dem Chart ist aktuell ein sogenannter „Fakeout“ in Kombination mit einem „Low Sweep“ markiert. Das bedeutet, dass der Kurs kurzzeitig nach unten aus der Formation ausgebrochen ist oder eine wichtige lokale Unterstützungslinie durchbrochen hat. Auf dem Markt dient dieses Phänomen oft dazu, Liquidität zu sammeln. Große Marktteilnehmer nutzen solche Bewegungen, um die Stop-Loss-Orders von Kleinanlegern (Privatanlegern) auszulösen. Sobald diese Positionen zwangsverkauft werden, kaufen institutionelle Käufer die Coins günstig auf.

Das Einstiegs-Szenario (Breaker Block): Unten links im Chart ist das theoretische Modell („Breaker Block“) abgebildet. Nach dem „Fakeout with sweep of low“ (dem Einsammeln der Liquidität unter dem Tief) wird eine schnelle Trendwende erwartet. Wenn der Kurs zügig wieder in das Dreieck zurückkehrt und das letzte lokale Hoch überwindet, wandelt sich die zuvor bärische Struktur in eine bullische.

Trader warten nun darauf, dass das „Wartespiel“ ein Ende hat. Sobald die Dynamik anzieht und der Kurs die obere Trendlinie des Dreiecks nachhaltig durchbricht, gilt das Setup als aktiviert. Das Ziel eines solchen Ausbruchs ist historisch gesehen oft eine explosive Rallye, die das Asset wieder in Richtung alter Höchststände katapultieren kann.

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Uneinigkeiten im Chart: Die charttechnische Zerreißprobe bei XRP

Die technische Analyse von XRP offenbart aktuell eine klassische Pattsituation, bei der Analysten dieselbe Chartformation grundlegend verschieden interpretieren und eine finale Richtungsentscheidung noch völlig aussteht.

Während optimistische Trader den jüngsten Kursrutsch als manipulativen „Fakeout“ verbuchen, um billige Liquidität abzugreifen, wertet die Analyse von TheCryptoBasic den Durchbruch der unteren Trendlinie des symmetrischen Dreiecks als handfestes, bearishes Signal. Dieses Dreieck, welches sich über drei Monate seit dem Markteinbruch im Februar aufgebaut hat, ist nun nach unten hin gebrochen, wodurch die einstige Unterstützungslinie zu einem technischen Widerstand mutiert ist.

$XRP Breaks Below Triangle Support Trendline: Next Key Support Lies at $1.21, Cryptorphic Highlights. #Ripple XRP has broken below the lower support trendline of a pivotal symmetrical triangle after months of persistent squeeze. The triangle formed as XRP recovered from the… pic.twitter.com/1tWj2WINDk — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 21, 2026

Für XRP beginnt damit eine kritische Testphase, in der sich die Spreu vom Weizen trennt: Das Asset muss nun per Retest beweisen, ob es die Kraft besitzt, dynamisch in das Dreieck zurückzukehren. Scheitert dieser Versuch an der neuen Widerstandszone, droht laut dem Analysten ein direkter und schmerzhafter Kurssturz auf die nächste psychologische und charttechnische Unterstützungslinie bei rund 1,21 US-Dollar.

Da der Markt diese Schlüsselzone momentan erst austariert und die Bullen gegen die Bären kämpfen, bleibt die kurzfristige Zukunft von XRP unbestimmt, weshalb Trader vor voreiligen Schlüssen gewarnt werden und das finale Signal abwarten sollten.