XRP Analyse: Der am meisten gehasste Bullrun in 2026?

Das Wichtigste in Kürze

Analyst sieht Altcoins erneut in historischer Kompressionszone vor möglicher Rallye.

Negative Stimmung und fehlende Euphorie gelten als bullisches Kontraindikator-Signal.

XRP könnte laut Analyse überdurchschnittlich von neuer Altseason profitieren.

Der Kryptomarkt zeigt sich zur Wochenmitte erneut schwach. Bitcoin rutschte zwischenzeitlich unter die Marke von 80.000 US-Dollar, während auch XRP rund 2 Prozent verlor und damit wieder auf etwa 1,42 US-Dollar zurückfiel.

Der große Befreiungsschlag bleibt aus, obwohl viele Anleger auf eine nachhaltige Trendwende gehofft hatten. Stattdessen dominiert Ernüchterung. XRP notiert weiterhin mehr als 60 Prozent unter seinem Allzeithoch und weist 2026 bislang eine schwache Year-to-Date-Performance von über minus 20 Prozent auf.

Genau diese Mischung aus Frust, Langeweile und mangelnder Aufmerksamkeit könnte laut einigen Analysten jedoch der Nährboden für eine überraschend starke Rallye sein. Die These: Der „most hated Bullrun“ könnte gerade vorbereitet werden.

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XRP Analyse: Jahrelange Kompression bei XRP – Kursexplosion voraus?

Der Analyst Cryptollica beschreibt XRP aktuell nicht als „tot“, sondern als „komprimiert“. Gemeint ist damit eine charttechnische Struktur, in der sich der Kurs über viele Jahre hinweg zwischen einer steigenden Unterstützungslinie und mehreren Widerständen eingeengt hat. Laut seiner Analyse respektiert XRP bereits seit fast einem Jahrzehnt eine langfristige Aufwärtstrendlinie. Gleichzeitig scheiterte der Kurs immer wieder an wichtigen Widerstandsbereichen. Genau dadurch sei ein enormer Druck entstanden, der sich nun aufbauen könnte.

THE MOST HATED RALLY IN CRYPTO MAY NOT BE OVER. XRP is not dead. It is compressed. Most people see a dead chart.

I see years of pressure trapped inside one structure. Boredom removed attention.

Disbelief removed confidence. Failed rallies removed impatience.

That is usually… pic.twitter.com/yDyUW7BmFd — Cryptollica (@Cryptollica) May 13, 2026

Im Chart ist erkennbar, dass XRP über Jahre hinweg höhere Tiefs ausbildete, während größere Ausbrüche regelmäßig verkauft wurden. Für viele Anleger wirkte das wie ein Zeichen von Schwäche. Cryptollica interpretiert diese Entwicklung jedoch anders: Lange Phasen der Enttäuschung würden oft dazu führen, dass das öffentliche Interesse verschwindet, spekulative Euphorie abnimmt und schwache Hände aus dem Markt gedrängt werden. Historisch seien genau solche Phasen häufig die Grundlage großer Trendbewegungen gewesen.

Besonders spannend ist laut dem Analysten die aktuelle technische Lage. XRP bewegt sich weiterhin oberhalb der langfristigen Supportstruktur, obwohl der Markt insgesamt unter Druck steht. Gleichzeitig zeigt der Chart eine Art mehrjährige Kompression innerhalb eines steigenden Kanals. Sollte XRP daraus nach oben ausbrechen, sieht Cryptollica theoretisch sogar Potenzial für einen massiven Kursschub in Richtung zweistelliger Kursregionen. Konkret nennt er langfristig ein mögliches Ziel von 20 US-Dollar.

$XRP Is Not Dead, It Is Compressed—Analyst Cryptollica Predicts Most Hated Rally. XRP has been respecting a rising support trendline that has remained intact for nearly a decade. At the same time, the asset has repeatedly struggled to break through major resistance zones. An… pic.twitter.com/Z9d08b2GYi — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 14, 2026

Noch gibt es dafür keine Bestätigung. Das Momentum bleibt schwach und die Unsicherheit hoch. Dennoch zeigt die Analyse, warum einige Trader gerade jetzt aufmerksam werden: Nicht in Phasen maximaler Euphorie entstehen oft die größten Chancen, sondern dann, wenn kaum noch jemand an eine Rallye glaubt.

Altcoins vor möglicher Trendwende: XRP könnte besonders profitieren

Der Analyst Cryptollica blickt nicht nur bullish auf XRP selbst, sondern sieht auch das allgemeine Marktumfeld für Altcoins an einem potenziell entscheidenden Wendepunkt. Im Fokus steht dabei sein sogenannter „Altseason Index“. Dieser zeigt laut seiner Analyse, dass sich der Altcoin-Markt aktuell erneut in einer langfristigen Kompressionszone befindet – ähnlich wie vor den großen Altcoin-Rallyes der Jahre 2017 und 2021.

Besonders interessant: Laut Cryptollica beginne eine echte Altseason nie dann, wenn Euphorie bereits maximal sei. Stattdessen entstehe sie typischerweise in Phasen, in denen Altcoins „tot“ wirken, Anleger frustriert seien und kaum noch Vertrauen vorhanden sei. Genau dieses Sentiment erkennt der Analyst derzeit am Markt. Viele kleinere Coins handeln weit unter ihren Höchstständen, das Handelsvolumen ist zurückgegangen und zahlreiche Privatanleger haben sich nach den starken Verlusten der vergangenen Monate zurückgezogen.

ALTSEASON INDEX If you need everyone to agree, you are already late Altcoin Season does not begin when CT is euphoric It begins when altcoins look dead ! 2017 started there.

2021 started there. Now the index is back in the same compression zone.

This is where disbelief turns… pic.twitter.com/0IgDy2PihX — Cryptollica (@Cryptollica) May 13, 2026

Im Chart markiert der Analyst eine mehrjährige fallende Widerstandslinie, an der frühere Altcoin-Zyklen jeweils endeten. Gleichzeitig bewegt sich der Index aktuell nahe einer langfristigen Unterstützung. Historisch seien genau solche Bereiche der Ausgangspunkt größerer Kapitalrotationen gewesen – also Phasen, in denen Kapital aus Bitcoin wieder verstärkt in Altcoins fließt.

Für XRP ist dieses Szenario besonders relevant. Der Coin zählt trotz schwacher Kursentwicklung weiterhin zu den bekanntesten Altcoins am Markt und verfügt über eine enorme Community. Sollte sich das Sentiment im gesamten Altcoin-Sektor drehen, könnte XRP laut dieser These überdurchschnittlich profitieren.

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