XRP Analyse: Golden Cross & Stärke – was jetzt für XRP?

Das Wichtigste in Kürze

XRP zeigt relative Stärke, Kurs steigt um 5 Prozent in 24 Stunden.

Golden Cross beim RSI gibt Kaufsignal für XRP.

Ripple-Coin bleibt dennoch über 60 Prozent vom Allzeithoch entfernt.

XRP zeigt in den vergangenen 24 Stunden wieder etwas relative Stärke. Laut den CoinMarketCap-Daten steigt der Kurs auf 1,45 US-Dollar und legt auf Tagessicht um rund 4,32 Prozent zu. Damit gehört XRP im direkten Vergleich mit Bitcoin, Ethereum und Tether zu den auffälligeren Large Caps, während Bitcoin im 24-Stunden-Fenster nahezu unverändert notiert und Ethereum leicht schwächer tendiert.

Auch auf Wochensicht wirkt das Bild konstruktiv: Hier steht bei XRP ein Plus von 7,97 Prozent. Besonders wichtig ist jedoch, dass der Kurs damit die Marke von 1,40 US-Dollar zurückerobert. Genau das verbessert das kurzfristige Chartbild und nährt neue Hoffnungen auf eine Fortsetzung der Erholung für die Ripple Prognose.

Golden Cross beim RSI: Bullische XRP Prognose

Zusätzlich zur jüngsten Kursstärke sorgt nun ein technisches Signal für neue Aufmerksamkeit bei XRP. Ein Analyst verweist auf ein Golden Cross im RSI, also auf eine bullische Kreuzung innerhalb des Relative-Stärke-Index. Gemeint ist dabei, dass die schnellere RSI-Linie die langsamere Signallinie von unten nach oben kreuzt. In der technischen Analyse gilt das häufig als Hinweis darauf, dass das Momentum nach einer schwächeren Phase wieder nach oben dreht.

A golden cross has occurred on the RSI for $XRP. A bullish signal has appeared. The rally that begins will break through the ATH and reach the peak of Phase 4. Based on previous patterns, it is the Fibonacci 6.618, but this may vary depending on the situation. pic.twitter.com/HvSesbqfU9 — CW (@CW8900) April 16, 2026

Spannend ist hier vor allem der größere Kontext des Charts. Die Darstellung arbeitet mit wiederkehrenden Marktphasen aus der XRP-Historie. Nach einer Phase 1 mit impulsiver Aufwärtsbewegung folgte jeweils eine längere Korrektur und Konsolidierung, bevor eine neue Aufwärtsphase einsetzte. Genau dieses Muster sieht der Analyst nun erneut. Der aktuelle Marktzyklus wird dabei als Phase 4 interpretiert, in der XRP zunächst das bisherige Allzeithoch attackieren und anschließend sogar in Richtung eines Fibonacci-Ziels bei 6,618 laufen könnte.

Das ist zwar ein klar bullisches Szenario, aber noch keine Garantie. Gerade bei XRP sind große Projektionen immer mit Vorsicht zu genießen. Dennoch ist das Zusammenspiel aus kurzfristiger relativer Stärke, der Rückeroberung von 1,40 US-Dollar und dem neuen RSI-Golden-Cross charttechnisch konstruktiv. Sollte XRP den Bereich oberhalb von 1,40 US-Dollar nun stabil verteidigen, dürfte das Signal für viele Trader zusätzlich an Relevanz gewinnen.

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Exchange Net Position Change: Leichte Zuflüsse als Warnsignal

Die Exchange Net Position Change zeigt, ob mehr XRP auf Börsen ein- oder abfließt. Während Abflüsse meist bullisch sind, da Coins aus dem direkten Verkaufsumfeld genommen werden, gelten Zuflüsse als potenziell bärisch. Sie erhöhen das verfügbare Angebot und deuten oft auf Verkaufsabsichten hin.

Zuletzt waren über längere Zeit Abflüsse dominant, was grundsätzlich für Akkumulation spricht. Allerdings zeigt sich im aktuellen Chart eine leichte Trendwende: In den vergangenen Tagen kommt es wieder zu moderaten Zuflüssen. Genau das könnte kurzfristig belasten.

Denn dieses Verhalten passt zum bisherigen Muster: Kleine Kursanstiege wurden zuletzt regelmäßig abverkauft. Anleger scheinen Erholungen gezielt für Gewinnmitnahmen zu nutzen. Sollten die Zuflüsse weiter anhalten, könnte sich dieser Druck fortsetzen und die jüngste Stabilisierung über 1,40 US-Dollar erneut ins Wanken bringen.

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