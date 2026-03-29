XRP-Boss sicher: Das ist der ChatGPT-Moment für Krypto

Das Wichtigste in Kürze

Stablecoins sind laut Ripple-Boss der ChatGPT-Moment für Krypto.

Gerade das Zusammenspiel mit Institutionen und Treasuries sieht Garlinghouse bullisch.

Ripple positioniert sich direkt in diesem Trend und bietet mit RLUSD einen eigenen Stablecoin.

Stablecoins gelten längst als einer der klarsten Product-Market-Fits im gesamten Kryptomarkt. Während viele Blockchain-Anwendungen noch auf ihre breite Adoption warten, haben sich Stablecoins bereits als unverzichtbares Werkzeug etabliert – sowohl im Krypto-Ökosystem als auch zunehmend im traditionellen Finanzsystem. Ihr Nutzen ist offensichtlich: schnelle, günstige und globale Transaktionen ohne die Einschränkungen klassischer Bankensysteme.

Besonders im internationalen Zahlungsverkehr bieten Stablecoins eine effiziente Alternative zu langsamen und teuren Überweisungen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage kontinuierlich, da Unternehmen, Institutionen und auch Staaten die Vorteile erkennen und aktiv nutzen. Damit entwickeln sich Stablecoins immer mehr zur zentralen Infrastruktur für digitale Finanzströme.

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Ripple-CEO: Stablecoins sind der „ChatGPT-Moment“ für Unternehmen

Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, sieht Stablecoins aktuell an einem entscheidenden Wendepunkt. Für ihn markieren sie den „ChatGPT-Moment“ der Kryptoindustrie – also jenen Moment, in dem eine Technologie plötzlich massentauglich wird und auch außerhalb der bisherigen Zielgruppe breite Anwendung findet. Laut Garlinghouse beschäftigen sich mittlerweile nicht mehr nur Krypto-Enthusiasten mit Stablecoins, sondern vor allem große Unternehmen. Vorstände, CEOs und CFOs großer Konzerne – von Fortune-500- bis hin zu Fortune-2000-Unternehmen – stellen aktiv die Frage, wie Stablecoins in ihre Geschäftsprozesse integriert werden können.

Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung liegt in den klaren Effizienzvorteilen. Während klassische Zahlungsabwicklungen häufig drei bis fünf Tage benötigen, ermöglichen Stablecoins nahezu sofortige Transaktionen – oft innerhalb weniger Minuten. Hinzu kommt die permanente Verfügbarkeit: Im Gegensatz zum traditionellen Finanzsystem, das an Öffnungszeiten gebunden ist, funktionieren Stablecoin-Netzwerke rund um die Uhr. Genau diese Kombination aus Geschwindigkeit, Kostenersparnis und 24/7-Zugang stellt laut Garlinghouse den entscheidenden „Unlock“ für CFOs und Treasurer dar.

Die Dimension dieses Trends wird auch durch die Transaktionsvolumina unterstrichen. Allein im vergangenen Jahr wurden rund 3 Billionen US-Dollar über Stablecoins abgewickelt – ein klares Signal für die wachsende Relevanz. Gleichzeitig verändert sich die Haltung traditioneller Finanzakteure spürbar. Institutionen, die Kryptowährungen früher kritisch gegenüberstanden, erkennen zunehmend deren praktischen Nutzen. Führungspersönlichkeiten aus der Finanzwelt räumen offen ein, dass Blockchain-Technologie reale Probleme lösen kann.

Darüber hinaus sieht Garlinghouse großes Potenzial in der zunehmenden Vernetzung verschiedener Zahlungssysteme. Sein langfristiges Ziel ist ein „Internet of Value“ – ein globales Netzwerk, in dem Geld ebenso frei und effizient fließen kann wie Informationen im Internet. Stablecoins fungieren dabei als Eintrittstor in diese neue Finanzwelt und könnten langfristig den Weg für weitere Blockchain-Anwendungen ebnen. Das soll auch die XRP Prognose positiv beeinflussen.

Natürlich ist das auch Eigenwerbung für Ripple

Garlinghouses Lob für Stablecoins ist nicht nur eine Marktanalyse, sondern selbstverständlich auch Werbung in eigener Sache. Ripple hat mit RLUSD seit Ende 2024 einen eigenen US-Dollar-Stablecoin im Markt, der gezielt für den Unternehmenseinsatz positioniert wird. RLUSD ist nativ auf dem XRP Ledger und auf Ethereum verfügbar, soll konstant 1 US-Dollar wert sein und ist laut Ripple 1:1 durch segregierte Reserven aus US-Dollar-Einlagen, kurzfristigen US-Staatsanleihen und weiteren Cash-Äquivalenten gedeckt. Ripple bewirbt RLUSD ausdrücklich als compliance- und payments-fokussierten Stablecoin für Unternehmen, Zahlungsdienstleister, Remittance-Anbieter und Börsen. Zudem verweist das Unternehmen auf regelmäßige Attestierungen der Reserven, um Transparenz und institutionelles Vertrauen zu schaffen.

Genau deshalb ist Garlinghouses Erzählung vom „ChatGPT-Moment“ für Stablecoins so naheliegend: Wenn Unternehmen Stablecoins stärker nutzen wollen, profitiert Ripple direkt, sofern RLUSD als Infrastrukturbaustein gewählt wird. Ripple stellt RLUSD nicht als reines Trading-Produkt dar, sondern als digitalen Dollar für grenzüberschreitende Zahlungen, On-/Off-Ramps, Settlement und künftig auch für breitere institutionelle Liquiditätsprozesse. Die Kernaussage lautet also nicht nur, dass Stablecoins wichtig werden, sondern auch, dass Ripple mit RLUSD genau die passende Lösung dafür liefern will. Das macht die Aussagen von Garlinghouse strategisch nachvollziehbar – aber eben auch klar interessengeleitet.

Was hinter der Treasury-Plattform steckt – und wie Ripple Prime hineinpasst

Bei der von Garlinghouse angesprochenen Treasury-Story geht über die Übernahme von GTreasury. Ripple teilte im Oktober 2025 mit, GTreasury für 1 Milliarde US-Dollar übernehmen zu wollen. GTreasury ist ein Treasury-Management-System für CFOs und Treasurer. Die Plattform deckt laut Ripple und GTreasury Bereiche wie Cash Visibility, Forecasting, Payments, Risk, Debt und Investments ab und verbindet Unternehmen mit Banken und ERP-Systemen. Die Idee dahinter: Firmen sollen ihre Liquidität, Zahlungsströme und Risiken zentral steuern können – künftig ergänzt um Blockchain- und Stablecoin-Funktionen.

We’re looking forward to the Treasury & Cash Management Summit – West Coast on March 2–3, 2026 at the Santa Clara Convention Center! Ripple Treasury, powered by GTreasury, will be on site connecting with treasury leaders and sharing how AI-driven automation is improving cash… pic.twitter.com/NW1HPohTw3 — GTreasury (@GTreasury) February 17, 2026

Die strategische Logik ist klar: GTreasury adressiert die operative Steuerung von Unternehmensliquidität, während Ripple Prime die institutionelle Handels- und Finanzierungsseite abdeckt.

Zusammen mit RLUSD will Ripple damit eine komplette Infrastruktur für Unternehmen und Finanzhäuser aufbauen – von Treasury-Management über Payments bis hin zu Prime Brokerage und Collateral-Nutzung. Garlinghouse wirbt also nicht nur abstrakt für Stablecoins, sondern für ein ganzes Ripple-Ökosystem, in dem RLUSD ein zentraler Knotenpunkt sein soll.

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