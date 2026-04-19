XRP-Experte sicher – die große Rally startet bald

Das Wichtigste in Kürze

Volatile Handelswoche - erst relative Stärke von XRP, heute 3 Prozent im Minus.

Die große XRP-Rally könnte bald beginnen, charttechnisch bullische Formation.

Impulse bei XRP fehlten zuletzt, Retail-Anleger sitzen auf Verlusten.

Die vergangene Handelswoche verlief für XRP ausgesprochen volatil. Zwischenzeitlich konnte der Coin relative Stärke zeigen und legte auf Wochensicht rund 5 Prozent zu. Doch zuletzt folgte erneut ein Rücksetzer, wodurch Anschlusskäufe ausblieben.

Insgesamt bleibt das Bild damit gemischt: Während kurzfristige Impulse Hoffnung machen, notiert XRP weiterhin mehr als 65 Prozent unter seinem Allzeithoch. Genau in dieser Phase richten Analysten den Blick verstärkt auf mögliche Wendepunkte – und sehen nun ein spannendes Setup in der XRP Prognose.

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Steht XRP vor einer massiven Rally? Das steckt hinter der Prognose

Die aktuelle Analyse basiert auf einem wiederkehrenden charttechnischen Muster, das sich bereits in der Vergangenheit bei XRP gezeigt hat. Im Fokus steht dabei eine langfristige aufwärtsgerichtete Trendlinie, die in mehreren Marktphasen als solide Unterstützung fungierte. Immer dann, wenn sich der Kurs dieser Linie näherte und dort stabilisierte, folgte in der Historie eine dynamische Aufwärtsbewegung.

The rally for $XRP has begun, and an explosive rise will soon appear. The bottom line of this channel is the historical starting point of the rally. https://t.co/j9SH5cmRpS pic.twitter.com/B0k4va8bWy — CW (@CW8900) April 16, 2026

Genau dieses Szenario könnte sich nun erneut wiederholen. Der jüngste Rücksetzer brachte XRP wieder in die Nähe dieser entscheidenden Support-Zone. Gleichzeitig zeigt sich, dass Verkäufer zunehmend an Momentum verlieren, während sich der Kurs seitwärts oberhalb der Trendlinie konsolidiert. Diese Kombination wird von vielen Analysten als potenzieller Akkumulationsbereich interpretiert – also eine Phase, in der größere Marktteilnehmer Positionen aufbauen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die psychologische Marktstruktur. Nach starken Abverkäufen fehlt häufig zunächst das Vertrauen für direkte Anschlusskäufe.

Stattdessen entstehen längere Bodenbildungsphasen, in denen sich Angebot und Nachfrage neu ausbalancieren. Genau diese Phase könnte XRP aktuell durchlaufen.

Sollte XRP die Trendlinie weiterhin verteidigen und gleichzeitig neues Kaufinteresse aufkommen, könnte dies als Startsignal für eine stärkere Aufwärtsbewegung dienen.

Steigende Long-Positionen: Warum der Markt plötzlich bullischer wird

Ein besonders spannender Aspekt der aktuellen XRP-Analyse liegt in der Entwicklung der sogenannten Net-Positionen. Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen und gibt damit Aufschluss darüber, wie Marktteilnehmer aktuell positioniert sind. Auffällig ist: Trotz der jüngsten Korrektur bleibt der Verkaufsdruck gering, während die Netto-Long-Positionen sogar leicht ansteigen.

Das bedeutet konkret, dass immer mehr Trader auf steigende Kurse setzen, selbst während der Preis kurzfristig schwächelt. In der Regel wäre in solchen Phasen zu erwarten, dass Short-Positionen zunehmen und sich Marktteilnehmer gegen weitere Rückgänge absichern. Genau das passiert hier jedoch nicht. Stattdessen bleibt die Nachfrage nach Long-Exposure stabil bis wachsend.

Upward momentum for $XRP is reappearing. Net buying of long positions is gradually increasing. https://t.co/t4HmY72drf pic.twitter.com/uDlGjiNyTl — CW (@CW8900) April 18, 2026

Diese Entwicklung deutet auf ein strukturell bullisches Sentiment hin. Große Marktteilnehmer scheinen Rücksetzer gezielt zu nutzen, um Positionen aufzubauen, anstatt panisch zu verkaufen. Das spricht für eine Phase der Akkumulation, in der sich Kapital im Markt neu positioniert.

Besonders relevant wird dieses Signal im Zusammenspiel mit der zuvor beschriebenen charttechnischen Unterstützung. Wenn steigende Long-Positionen auf eine stabile Support-Zone treffen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für eine Aufwärtsbewegung deutlich.

Dennoch gilt auch hier: Erst wenn der Markt in Form steigender Kurse reagiert, wird diese bullische Struktur bestätigt.

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