XRP News: Bald 600 Mrd. Dollar wert?

Das Wichtigste in Kürze

XRP könnte sich in 2026 vervielfachen.

Top-Trader hält Neubewertung auf rund 600 Milliarden US-Dollar für möglich.

Zuletzt prägt relative Schwäche die XRP Prognose.

XRP zeigt sich zuletzt weiter lethargisch und bewegt sich in einer engen Seitwärtsrange unterhalb von 1,40 US-Dollar. Nach den starken Bewegungen in früheren Marktphasen fehlt aktuell das Momentum, während Anleger zunehmend auf klare Impulse warten. Ein Blick auf die Marktdaten unterstreicht diese Entwicklung: Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei rund 85,78 Milliarden US-Dollar und ist damit leicht rückläufig.

Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt etwa 1,82 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls auf eine abnehmende Aktivität hindeutet. Die sogenannte „Fully Diluted Valuation“ liegt hingegen bei rund 139 Milliarden US-Dollar, was das langfristige Bewertungspotenzial widerspiegelt. Mit einer Umlaufmenge von rund 61,68 Milliarden XRP bei maximal 100 Milliarden Token bleibt die Angebotsstruktur ein zentraler Faktor für Investoren. Insgesamt zeigt sich ein Markt im Wartemodus – mit stabiler Bewertung, aber fehlender Dynamik in der Ripple Prognose.

Die besten Krypto-Presales in 2026 – hier mehr erfahren

Analyst sieht 600 Milliarden Dollar Bewertung für XRP möglich

Ein bekannter Krypto-Analyst vertritt derzeit eine deutlich bullischere Perspektive auf XRP und sieht die aktuelle Seitwärtsphase nicht als Schwäche, sondern als Teil einer klassischen Marktstruktur. Seiner Einschätzung nach hat XRP eine mehrjährige Konsolidierungsphase zwischen 2018 und 2024 erfolgreich abgeschlossen und befindet sich nun in einer sogenannten Reakkumulationsphase.

Besonders entscheidend sei dabei das Halten einer zentralen Unterstützungszone bei etwa 73 bis 74 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Solange XRP oberhalb dieses Bereichs bleibt, interpretiert der Analyst die Struktur als intakt und bullisch.

#XRP MC – MACRO SETUP: $600 B IS NEXT 🚨 🏳️#XRP just did something most are missing:

▫️Broke out of a multi-year compression (2018–2024)

▫️Tapped Fib 1.618 (~$195B) → now consolidating

▫️Holding above Fib 1.0 ≈ $73–74B

▫️This is NOT weakness.

▫️This is re-accumulation before… pic.twitter.com/HKzZkjHV5j — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) April 28, 2026

Aus technischer Sicht verweist er auf Fibonacci-Level, die in der Vergangenheit als Orientierung für größere Marktbewegungen dienten. XRP habe bereits das 1,618-Fibonacci-Level im Bereich von rund 195 Milliarden US-Dollar getestet und konsolidiere nun darunter. Diese Phase könne laut Analyse als Vorbereitung auf eine neue Aufwärtsbewegung dienen. Sollte sich das Muster bestätigen, sieht der Experte langfristig eine mögliche Expansion in Richtung einer Marktkapitalisierung von bis zu 600 Milliarden US-Dollar.

Ein solcher Anstieg würde einer massiven Neubewertung entsprechen und impliziert – je nach Umlaufmenge – deutlich höhere Kurse. Kurzfristig bleibt jedoch entscheidend, dass die Unterstützungszonen verteidigt werden. Ein Bruch unter die genannten Levels könnte hingegen eine tiefere Korrektur auslösen. Die aktuelle Marktphase wird daher als kritischer Übergang interpretiert, in dem sich entscheidet, ob XRP den nächsten großen Aufwärtstrend einleiten kann.

XRP-Ausblick: Steigende Long-Positionen liefern kurzfristig Hoffnung

Trotz der aktuell schwachen Kursentwicklung bei XRP gibt es erste Signale, die kurzfristig Hoffnung machen könnten. So zeigt sich laut aktueller Marktdaten, dass sowohl das Open Interest als auch die Netto-Long-Positionen zuletzt wieder ansteigen. Das deutet darauf hin, dass zunehmend Marktteilnehmer auf steigende Kurse setzen und Positionen aufbauen – ein potenziell bullisches Signal.

The price of $XRP is in a downtrend, but net buying of long positions and OI are on an upward trend. At this point, the most important thing is to avoid investing using high leverage. Although there is sufficient upside potential, a decline is occurring to liquidate… pic.twitter.com/gyO7AbT4iD — CW (@CW8900) April 28, 2026

Allerdings ist diese Entwicklung differenziert zu betrachten. Während mehr Kapital in den Markt fließt, bleibt der Preis selbst unter Druck. Diese Divergenz kann darauf hindeuten, dass es zunächst noch zu weiteren Rücksetzern kommen könnte, insbesondere um überhebelte Long-Positionen aus dem Markt zu spülen. Solche sogenannten „Liquidationen“ sind typisch für volatile Phasen.

Dennoch: Sollte sich der Aufbau von Long-Positionen stabilisieren und nicht in einer größeren Abverkaufswelle enden, könnte dies die Basis für eine kurzfristige Erholung bilden. Entscheidend bleibt dabei, dass der Markt ohne übermäßigen Leverage wächst.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026