XRP News: Kurs kämpft mit Widerstand – Folgt der Ausbruch?

Das Wichtigste in Kürze

Der XRP-Kurs handelt über dem 50-Tage-EMA bei 1,44 $, einem Niveau, das bei jüngsten Rücksetzern als Boden fungierte.

Nach oben hin wird der Preis jedoch durch einen zweistufigen Widerstandscluster bei 1,48 $ bis 1,49 $ begrenzt, wo die obere Grenze des Abwärtskanals auf den 100-Tage-EMA trifft.

Ein Tagesschlusskurs über beiden Marken würde einen Kanalausbruch und die Rückeroberung eines Widerstands bedeuten, der seit der Korrektur Ende April besteht.

Der XRP-Kurs notiert aktuell bei 1,44 $ und drängt damit gegen die obere Grenze eines absteigenden Parallelkanals, der den Asset seit seinen Höchstständen Ende April begrenzt hat. On-Chain-Metriken von CryptoQuant zeigen unterdessen ein neutrales bis leicht bullisches Bild, wobei die Spotmärkte eine Dominanz der Käuferseite und einen nachlassenden Verkaufsdruck aufweisen.

Obwohl die Daten und die Preisbewegung noch nicht vollständig synchronisiert sind, hat sich das Sentiment am Derivatemarkt konstruktiv entwickelt und die Akkumulationssignale nehmen zu. Dennoch behalten die Bären oberhalb des aktuellen Niveaus vorerst die strukturelle Kontrolle.

Die zentrale Frage für die kurzfristige Entwicklung von XRP bleibt, ob der Token diese On-Chain-Signale in einen sauberen technischen Ausbruch verwandeln kann oder ob makroökonomischer Gegenwind zu einer erneuten Ablehnung bei 1,48 $ führt.

🐳 According to our on-chain data, XRP Ledger now has reached an all-time high of 332,230 wallets holding at least 10K $XRP. This extends a consistent growth trend that has been building since June, 2024. The continued rise in XRP Ledger wallets holding at least 10,000 XRP is an… pic.twitter.com/bd68Os2mJR — Santiment Intelligence (@SantimentData) May 12, 2026

Am Wochenende testete XRP die psychologisch wichtige Marke von 1,50 $, wurde dort jedoch abgewiesen. Dies hinterließ einen neuen Ablehnungspunkt, der nun das bärische Szenario stützt. Dieser gescheiterte Versuch setzt ein Muster fort, das Beobachtern aus der Konsolidierungsphase bekannt ist: Die On-Chain-Bedingungen verbessern sich, der Preis nähert sich dem Widerstand, doch bevor ein Tagesschlusskurs den Ausbruch bestätigen kann, treten die Verkäufer erneut auf den Plan.

Bereits eine vorangegangene Analyse von CoinSpeaker markierte den Bereich zwischen 1,45 $ und 1,48 $ als entscheidend. Dabei wurde betont, dass die On-Chain-Flow-Daten und die Volumendynamik auf diesem Niveau bestimmen werden, ob der Kanal hält oder durchbrochen wird – eine Einschätzung, die nach wie vor aktuell ist.

Der breitere Kryptomarkt zeigt sich am Dienstag ebenfalls vorsichtig. Bitcoin und Ether notieren angesichts geopolitischer Risiken verhalten. US-Präsident Donald Trump lehnte einen Gegenvorschlag des Irans zu den Verhandlungen im Nahen Osten als „völlig inakzeptabel“ ab, während der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, die Bedingungen als „angemessen“ und „großzügig“ bezeichnete. Dieser Stillstand dämpft derzeit den Risikoappetit bei digitalen Assets.

XRP NEWS: Gelingt der Sprung über 1,48 $ mit Ziel auf den 1,71 $ Durchschnitt?

Der XRP-Kurs handelt über dem 50-Tage-EMA bei 1,44 $, einem Niveau, das bei jüngsten Rücksetzern als Boden fungierte. Nach oben hin wird der Preis jedoch durch einen zweistufigen Widerstandscluster bei 1,48 $ bis 1,49 $ begrenzt, wo die obere Grenze des Abwärtskanals auf den 100-Tage-EMA trifft. Ein Tagesschlusskurs über beiden Marken würde einen Kanalausbruch und die Rückeroberung eines Widerstands bedeuten, der seit der Korrektur Ende April besteht.

Die technischen Indikatoren sind konstruktiv, aber noch nicht entscheidend. Der RSI im 4-Stunden-Chart liegt bei 61, was auf ein verbessertes Momentum hindeutet, ohne überkaufte Bedingungen zu signalisieren. Der MACD bleibt über der Nulllinie, wobei die Histogramm-Werte auf eine intakte bullische Phase hindeuten. Keiner der Indikatoren signalisiert unmittelbare Eile; die Entscheidung liegt primär in der Preisstruktur selbst.

Zusätzlichen bullischen Rückenwind liefern On-Chain-Daten. Laut CoinGlass drehte die OI-gewichtete Funding-Rate am Freitag ins Positive und lag am Dienstag bei 0,0048 %. Damit zahlen Long-Positionen an Shorts, was eine klare Tendenz zu Upside-Positionierungen bei Derivaten widerspiegelt.

CryptoQuant bestätigt dies durch eine Dominanz der Käufer auf den XRP-Spotmärkten und einen nachlassenden Verkaufsdruck – eine Dynamik, die typisch für Akkumulationsphasen in unmittelbarer Nähe von Widerstandszonen ist.

Besonders beachtenswert ist die Diskrepanz zwischen den sich verbessernden On-Chain-Bedingungen und dem am Widerstand stagnierenden Preis. Eine Akkumulation unterhalb eines strukturellen Widerstands, gepaart mit sinkenden Börsenzuflüssen, ging in der Vergangenheit oft Ausbruchsbewegungen voraus. Das Setup steht bereit, die Bestätigung fehlt jedoch noch.

Ein Tagesschlusskurs über 1,49 $ bei signifikantem Volumen würde sowohl die Kanalgrenze als auch den 100-Tage-EMA überwinden. Dies würde den Weg zum 200-Tage-EMA bei etwa 1,71 $ und darüber hinaus in Richtung 1,90 $ ebnen. Sollte XRP jedoch die Marke von 1,41 $ auf Tagesschlussbasis nicht halten können, droht ein Rückfall in Richtung 1,30 $.

Die Eskalation im Nahen Osten bleibt eine aktive Variable, welche das technische Setup in beide Richtungen beeinflussen könnte. Zudem gilt das Q2-Netzwerk-Update von Ripple, das Ende dieses Monats erwartet wird, als wichtiger fundamentaler Faktor.

Letztlich entscheidet das Cluster zwischen 1,48 $ und 1,49 $ über den weiteren Verlauf. Bis XRP einen Tagesschlusskurs darüber erzielt, bleibt das bullische On-Chain-Szenario eher eine These als ein bestätigter Trade.