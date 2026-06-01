XRP Prognose: 8 Jahre Bärenmarkt vorbei?

Das Wichtigste in Kürze

XRP/BTC zeigt laut Analysten erste Signale einer langfristigen Bodenbildung.

Relative Schwäche gegenüber Bitcoin nimmt nach jahrelangem Abwärtstrend ab.

Auf mehreren Börsen wurden zuletzt deutliche XRP-Nettokäufe registriert.

Bitcoin-Hyper-Presale nähert sich 33 Millionen Dollar trotz Bärenmarkt.

XRP zeigt sich zum Start in die neue Woche weiterhin angeschlagen. Zwar konnte die Kryptowährung in den vergangenen 24 Stunden um rund 4 Prozent zulegen und damit eine technische Gegenbewegung starten, auf Wochensicht bleibt jedoch ein Minus von etwa 2,5 Prozent bestehen. Auch im bisherigen Jahresverlauf 2026 gehört XRP nicht zu den Gewinnern am Kryptomarkt. Besonders auffällig ist die anhaltende relative Schwäche gegenüber Bitcoin.

Während sich BTC zuletzt stabilisieren konnte, fiel XRP sogar wieder in Richtung von 1,30 US-Dollar zurück. Vom Allzeithoch notiert der Coin weiterhin mehr als 60 Prozent entfernt. Dennoch sieht ein Analyst nun erste Anzeichen dafür, dass der Bärenmarkt bei XRP seinem Ende entgegengehen könnte – zumindest in einem wichtigen Marktsegment.

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XRP/BTC signalisiert laut Analyst das Ende des Bärenmarkts

Der Analyst richtet seinen Blick dabei nicht primär auf den XRP-Kurs in US-Dollar, sondern auf das Handelspaar XRP/BTC. Dieses zeigt, wie sich XRP im direkten Vergleich zu Bitcoin entwickelt. Genau hier lag in den vergangenen Jahren das große Problem für XRP-Investoren: Während Bitcoin immer wieder neue Kapitalzuflüsse anzog, verlor XRP kontinuierlich an relativer Stärke.

Nun erkennt der Analyst jedoch ein technisches Muster, das historisch häufig vor größeren Trendwechseln auftrat. Nach einer jahrelangen Abwärtsbewegung scheint XRP gegenüber Bitcoin einen stabilen Boden auszubilden. Die Verkaufsdynamik nimmt ab, neue Tiefs werden kaum noch bestätigt und die relative Schwäche gegenüber BTC verliert zunehmend an Momentum.

$XRP/BTC has maintained an 8-year downtrend channel. In this cycle, it will break this trend and form a new one. The real rally after 8 years is about to begin. pic.twitter.com/ZT9XwjdOzg — CW (@CW8900) May 31, 2026

Besonders interessant ist dabei, dass XRP/BTC inzwischen auf Niveaus handelt, die zuletzt während früherer Zyklustiefs erreicht wurden. Aus Sicht des Analysten spricht vieles dafür, dass die Marktteilnehmer ihre pessimistischsten Erwartungen bereits eingepreist haben. Gleichzeitig könnte eine Rückkehr von Risikobereitschaft im Altcoin-Sektor dazu führen, dass Kapital wieder verstärkt aus Bitcoin in ausgewählte Large Caps wie XRP fließt.

Ein unmittelbarer Bullenmarkt ist damit zwar noch nicht garantiert. Dennoch deutet die Entwicklung des XRP/BTC-Charts laut Analyse darauf hin, dass die jahrelange Phase der Unterperformance ihrem Ende näherkommt. Sollte XRP nun beginnen, gegenüber Bitcoin höhere Hochs und höhere Tiefs auszubilden, wäre dies eines der stärksten Signale für eine nachhaltige Trendwende seit Jahren.

XRP verzeichnet wieder Nettokäufe – reicht das für eine Trendwende?

Kurzfristig gibt es bei XRP zumindest erste Signale einer Stabilisierung. Der Analyst CW verweist darauf, dass XRP in den vergangenen zwei Tagen auf mehreren großen Handelsplätzen einen deutlichen Netto-Kaufdruck verzeichnet hat. Vereinfacht bedeutet dies, dass mehr Marktteilnehmer aktiv XRP gekauft als verkauft haben. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass sich dieses Muster nicht nur auf eine einzelne Börse beschränkt, sondern auf mehreren Handelsplattformen gleichzeitig zu beobachten war.

$XRP has shown a net buying trend over the past two days. Significant net buying occurred across all exchanges. It remains in a neutral state today. pic.twitter.com/gktPdwWICi — CW (@CW8900) May 31, 2026

Die von ihm veröffentlichten Daten zeigen, dass die kumulierten Kaufvolumina zuletzt wieder ins Positive gedreht sind. Das spricht dafür, dass Anleger die jüngsten Kursrückgänge teilweise für neue Positionierungen genutzt haben. Gleichzeitig bleibt der Analyst jedoch vorsichtig. Trotz der verbesserten Nachfrage befindet sich XRP laut seiner Einschätzung aktuell lediglich in einer neutralen Marktphase. Von einem klaren Aufwärtstrend könne daher noch nicht gesprochen werden.

Dennoch dürfte die Entwicklung von vielen Marktteilnehmern aufmerksam verfolgt werden. Sollte sich der Kaufdruck in den kommenden Tagen fortsetzen und gleichzeitig die relative Stärke gegenüber Bitcoin weiter zunehmen, könnte dies die Grundlage für eine nachhaltigere Erholung schaffen. Noch fehlen allerdings die entscheidenden Bestätigungssignale für eine echte Trendwende.

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Bitcoin-L2 als neuer Wachstumstreiber? Bitcoin Hyper setzt auf starke Nachfrage

Während viele etablierte Altcoins weiterhin mit den Folgen des laufenden Bärenmarkts kämpfen, richten Anleger ihren Blick zunehmend auf Projekte mit klarer relativer Stärke. Besonders spannend erscheint dabei das Narrativ rund um Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Diese verfolgen das Ziel, das Bitcoin-Netzwerk um zusätzliche Funktionen zu erweitern und gleichzeitig neue Anwendungsfälle zu schaffen. Gelingt dies, könnte langfristig auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins steigen, da BTC stärker in dezentrale Anwendungen, Zahlungen und Smart-Contract-Ökosysteme eingebunden wird.

Ein Projekt, das derzeit besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Bitcoin Hyper. Das Konzept verbindet die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit der hohen Geschwindigkeit moderner Blockchains wie Solana. Herzstück der Architektur ist eine zk-basierte Bridge, die Vermögenswerte effizient zwischen Layer 1 und Layer 2 übertragen soll. Dadurch könnten Transaktionen deutlich schneller und günstiger abgewickelt werden als direkt auf der Bitcoin-Blockchain.

Bemerkenswert ist vor allem die Entwicklung des Presales. Trotz des schwierigen Marktumfelds und der allgemeinen Zurückhaltung vieler Anleger konnte Bitcoin Hyper bereits fast 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Damit zählt das Projekt zu den erfolgreichsten laufenden Vorverkäufen am Markt.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Projekt durch das angebotene Staking-Modell. Frühe Teilnehmer können derzeit Renditen von bis zu 36 Prozent APY erzielen. In Kombination mit dem anhaltenden Interesse an Bitcoin-Layer-2-Technologien sorgt dies für ein bullisches Momentum. Der Preis steigt schon heute wieder, direkt sind erste Buchgewinne möglich.

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