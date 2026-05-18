XRP Prognose: Bullische Konstellation! Trader erneuert 15 Dollar-Kursziel

Das Wichtigste in Kürze

XRP korrigiert deutlich, Analysten sehen dennoch massive langfristige Breakout-Chancen.

Bitcoin-L2 entwickelt sich zunehmend zum viralen Narrativ im aktuellen Kryptomarkt.

Bitcoin Hyper sammelt trotz schwachem Markt bereits über 32,5 Millionen Dollar.

Der Kryptomarkt bleibt weiter unter Druck. Bitcoin notiert erneut unter wichtigen Widerständen, während auch viele Altcoins zuletzt deutlich nachgegeben haben. XRP verliert in den vergangenen 24 Stunden rund zwei Prozent und fällt damit wieder unter 1,40 US-Dollar zurück. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste inzwischen klar, vom jüngsten Verlaufshoch büßte der Coin fast wieder zehn Prozent ein.

Dennoch sehen einige Analysten genau darin eine bullische Ausgangslage. Denn trotz der Korrektur hält sich XRP im Vergleich zu vielen anderen Altcoins stabil und verteidigt wichtige technische Zonen. Mehrere Trader sprechen deshalb von einer langfristig explosiven Konstellation.

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Analysten sehen langfristige Breakout-Struktur bei XRP

Mehrere bekannte Trader bleiben bei XRP trotz der jüngsten Schwächephase ausgesprochen optimistisch. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit die Analyse von Celal Kucuker. Er verweist auf eine mehrjährige charttechnische Formation, die XRP nach seiner Einschätzung vor einem massiven Ausbruch stehen lässt. In seiner Projektion sieht der Analyst XRP langfristig sogar oberhalb von 15 US-Dollar.

Entscheidend sei dabei, dass XRP seit Jahren eine große aufsteigende Struktur ausbilde und zuletzt erneut erfolgreich wichtige Unterstützungen verteidigte.

XRP looks ready for a massive breakout.

I still believe it’s going above $15 this cycle. And when that happens, $XRP will seriously challenge Ethereum ’s position. Bookmark this post.

Time always reveals the truth. pic.twitter.com/pCaHMaUT0t — Celal Kucuker (@CelalKucuker) May 17, 2026

Der Trader argumentiert, dass XRP aktuell in einer ähnlichen Phase stecke wie vor früheren explosiven Rallyes. Besonders relevant sei die Kombination aus steigenden Tiefs und einer langfristigen Widerstandslinie, die mittlerweile mehrfach getestet wurde. Sollte XRP diesen Bereich nachhaltig überwinden, könnte laut seiner Einschätzung eine starke Trendbeschleunigung folgen. Gleichzeitig verweist er darauf, dass XRP bei einer solchen Entwicklung sogar Ethereum zunehmend Konkurrenz machen könnte – insbesondere im Bereich internationaler Zahlungsinfrastruktur und institutioneller Blockchain-Anwendungen.

Auch der Analyst Javon Marks bleibt ausgesprochen bullisch. Er betrachtet vor allem das XRP/BTC-Verhältnis als entscheidenden Indikator. Laut seiner Analyse hält XRP weiterhin einen langfristigen Ausbruch gegenüber Bitcoin aufrecht. Historisch habe eine ähnliche Konstellation bereits zu extrem starken Kursbewegungen geführt. Genau deshalb hält Marks sogar eine Bewegung von über 800 Prozent für möglich. Sein mittelfristiges Ziel liegt zunächst oberhalb von 10 US-Dollar, langfristig hält auch er Kurse über 15 Dollar nicht mehr für unrealistisch.

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Interessant dabei: Beide Analysten fokussieren sich weniger auf die kurzfristige Schwäche der vergangenen Tage. Stattdessen betrachten sie die langfristige Marktstruktur. Gerade die aktuelle Korrektur könnte laut ihrer Einschätzung sogar konstruktiv sein, da überhitzte Marktbedingungen abgebaut werden. Entscheidend dürfte nun werden, ob XRP die wichtigen Unterstützungen im Bereich um 1,30 bis 1,35 US-Dollar verteidigen kann. Gelingt das, könnte sich die bullische Struktur laut den Tradern in den kommenden Monaten weiter bestätigen.

$XRP is still holding broken out against Bitcoin and has potential to outrun by nearly +800%! This fulfilling, which a breakout similar to this one has done before, can result in XRP being priced above $10. With a target >$15, this move is looking more and more feasible… https://t.co/sHL9U1CHXb pic.twitter.com/HkoGAvS499 — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) May 17, 2026

Bitcoin-L2 als neues Narrativ? Bitcoin Hyper gewinnt Momentum

Während XRP zuletzt erneut relative Schwäche zeigt und viele Altcoins weiter unter Druck stehen, verlagert sich das Kapital am Kryptomarkt zunehmend in neue Narrative. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit das Thema Bitcoin-L2. Die Grundidee dahinter: Bitcoin soll künftig deutlich mehr können als nur Wertspeicher sein. Bislang gilt das Netzwerk zwar als sicherstes und dezentralstes Blockchain-System, bei Skalierung, Smart Contracts und Geschwindigkeit blieb Bitcoin jedoch limitiert. Genau hier setzen neue Layer-2-Lösungen an.

Viele Analysten sehen darin einen potenziellen Kurstreiber für den gesamten Markt. Denn wenn Bitcoin plötzlich zusätzliche Anwendungsfälle erhält, könnte dies langfristig auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen. Schließlich werden viele dieser Netzwerke direkt mit Bitcoin verbunden oder nutzen BTC als zentrales Element innerhalb ihres Ökosystems. Dadurch entsteht ein völlig neuer Investment-Case rund um Bitcoin-Infrastruktur.

Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang zuletzt besonders stark diskutiert wird, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt bislang bemerkenswerte relative Stärke. Trotz des schwierigen Marktumfelds flossen bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar in das Projekt. Das deutet auf weiterhin hohes Interesse der Anleger hin, obwohl der Gesamtmarkt zuletzt klar korrigierte.

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Technologisch möchte Bitcoin Hyper vor allem die Vorteile von Solana und Bitcoin kombinieren. Geplant ist eine schnelle Bitcoin-L2-Infrastruktur mit hoher Skalierbarkeit und günstigen Transaktionen. Gleichzeitig soll über eine zk-basierte Bridge eine Verbindung zwischen Layer-1 und Layer-2 entstehen. Dadurch könnten Vermögenswerte effizient zwischen beiden Ebenen transferiert werden, ohne auf die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks verzichten zu müssen.

Spannend ist dabei vor allem der Fokus auf Geschwindigkeit und Smart-Contract-Funktionalität. Genau diese Bereiche gelten bislang als Schwächen von Bitcoin. Sollte sich der Bitcoin-L2-Sektor tatsächlich als neuer Markttrend etablieren, könnten Projekte wie Bitcoin Hyper stark profitieren. Zusätzlich lockt das Projekt aktuell mit Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY.

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