XRP Prognose: Comeback dank Goldman Sachs? Trader sieht XRP über 20 Dollar

Das Wichtigste in Kürze

XRP-ETFs ziehen aktuell kaum Kapital an.

Goldman Sachs weckt Fantasie für XRP.

Bitcoin Hyper möchte Bitcoin revolutionieren.

Der Kryptomarkt zeigt in den letzten 24 Stunden eine leichte Erholung. Nach mehreren Wochen mit eher schwacher Dynamik setzt sich aktuell ein moderater Rebound fort. Marktführer Bitcoin steigt wieder über die Marke von 71.000 US-Dollar, während auch viele Altcoins etwas Boden gutmachen können. Besonders XRP wird derzeit wieder um rund 1,40 US-Dollar gehandelt. Dennoch bleibt der Coin weiterhin deutlich unter seinem historischen Höchststand und notiert mehr als 70 Prozent unter dem Allzeithoch.

Trotz dieser relativen Schwäche gehört XRP weiterhin zu den beliebtesten Assets unter Privatanlegern. Neue Daten und Diskussionen aus der Community zeigen, dass viele Marktteilnehmer weiterhin großes Potenzial sehen und mögliche bullische Entwicklungen zunehmend diskutieren, was die Ripple Prognose beeinflusst.

Institutionelle Käufe von XRP-ETFs sorgen für Aufmerksamkeit

Neue Diskussionen in der Kryptocommunity drehen sich aktuell um institutionelle Aktivitäten rund um XRP-ETFs. Berichten zufolge soll die Investmentbank Goldman Sachs rund 153,8 Millionen US-Dollar in mehrere XRP-ETF-Produkte investiert haben. Die Mittel wurden dabei auf verschiedene Anbieter verteilt, darunter Produkte von Bitwise Asset Management, Franklin Templeton, Grayscale Investments sowie 21Shares.

🚨MORE: THE GOLDMAN SACHS XRP ETF STORY IS DEEPER THAN IT APPEARS… MAIN STREET VS WALL STREET. Goldman didn't just buy $XRP ETFs, they spread $153.8M across four separate issuers: Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale, and 21Shares. Goldman's stake represents 73% of the… https://t.co/JETdC8hILB pic.twitter.com/E5jBeAYREq — BSCN (@BSCNews) March 11, 2026

Diese Beteiligung macht laut aktuellen Daten rund 73 Prozent der gesamten institutionellen XRP-ETF-Positionen aus, die von den größten Meldepflichtigen gehalten werden. Gleichzeitig zeigen Analysen von Bloomberg-ETF-Experten, dass der Großteil der ETF-Bestände weiterhin von Privatanlegern stammt. Schätzungen zufolge liegen rund 84 Prozent der XRP-ETF-Assets unterhalb der Meldegrenze institutioneller Investoren. Insgesamt sollen seit dem Start der Produkte im November 2025 rund 1,4 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen verzeichnet worden sein – ein Zeichen dafür, dass das Interesse am Asset weiterhin hoch bleibt.

🚨MARKETS: $XRP ETFS STRUGGLE TO GAIN INFLOWS – $45M LEAVES THE PRODUCTS Despite incredible support from the 'XRP Army', spot @Ripple ETFs in the United States haven't seen daily net inflows since March 4. Since then, nearly $45 million in net assets have flowed out of the… pic.twitter.com/TZixjzMNK9 — BSCN (@BSCNews) March 12, 2026

Trotz einer sehr engagierten Community rund um XRP zeigen aktuelle Daten auch eine kurzfristig schwächere Entwicklung bei den entsprechenden Spot-ETF-Produkten in den USA. Berichten zufolge konnten die auf Ripple Labs zurückgehenden XRP-ETFs seit dem 4. März keine täglichen Nettozuflüsse mehr verzeichnen. Stattdessen kam es in den darauffolgenden Tagen zu Kapitalabflüssen. Insgesamt sollen rund 45 Millionen US-Dollar aus den Produkten abgeflossen sein. Besonders bemerkenswert ist dies deshalb, weil XRP-ETFs zuvor zu den erfolgreichsten Krypto-ETFs des Jahres 2026 gehörten und bis Anfang März starke Zuflüsse verzeichnet hatten. Die jüngsten Abflüsse zeigen jedoch, dass die Nachfrage derzeit kurzfristig nachgelassen hat.

Analyst sieht mögliches bullisches Signal im XRP-Chart

Parallel dazu sorgt auch eine technische Analyse für Aufmerksamkeit in der Community. Ein Analyst sieht auf dem mehrwöchigen Chart von XRP eine potenziell bullische Kerzenformation, die auf eine längerfristige Trendwende hindeuten könnte. Laut dieser Analyse könnte sich aktuell der Beginn eines neuen Aufwärtstrends abzeichnen.

🚨BULLISH: XRP ANALYST PREDICTS $21.5 TARGET AFTER BULLISH WEEKLY CHART SIGNAL Crypto analyst CW spots bullish candlestick formation on $XRP 3-week chart, calling it start of "full-scale uptrend" that could first retest all-time highs before potential extreme scenario… pic.twitter.com/n52roGYMSa — BSCN (@BSCNews) March 12, 2026

Der Analyst argumentiert, dass XRP zunächst versuchen könnte, frühere Hochs erneut zu testen, bevor in einem extrem bullischen Szenario sogar deutlich höhere Kursziele möglich wären. In einigen Prognosen wird dabei ein langfristiges Kursziel von über 20 US-Dollar diskutiert. Solche Szenarien bleiben zwar spekulativ, zeigen aber, dass die Diskussionen rund um XRP derzeit wieder intensiver werden. Besonders in der Privatanleger-Community sorgt die Kombination aus institutionellen Zuflüssen, ETF-Interesse und potenziellen Chart-Signalen dafür, dass der Coin weiterhin stark beobachtet wird.

Bitcoin Layer-2 rückt stärker in den Fokus – kann Bitcoin Hyper profitieren?

Die aktuellen Diskussionen rund um XRP zeigen einmal mehr, wie stark Anleger derzeit nach neuen Narrativen im Kryptomarkt suchen. Während einzelne Altcoins kurzfristige Kurserholungen erleben, richtet sich der Blick vieler Marktteilnehmer zunehmend auf technologische Entwicklungen, die langfristig neue Anwendungsfälle schaffen könnten. Besonders das Thema Bitcoin-Layer-2 gewinnt dabei immer mehr Aufmerksamkeit.

Die Idee dahinter: Wenn die führende Kryptowährung der Welt nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel fungiert, sondern zusätzlich ein vielseitiges Ökosystem für Anwendungen ermöglicht, könnte dies die Nachfrage deutlich steigern. Genau hier setzen neue Projekte an, die versuchen, die Stabilität von Bitcoin mit moderner Blockchain-Technologie zu kombinieren. Eines der Projekte, das zuletzt auffällig viel Kapital angezogen hat, ist Bitcoin Hyper.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper verfolgt das Ziel, die Stärken von Bitcoin mit der hohen Geschwindigkeit und Effizienz moderner Smart-Contract-Blockchains zu verbinden. Konkret orientiert sich das Projekt technologisch an Konzepten, die stark von der Architektur von Solana inspiriert sind. Dadurch soll ein deutlich schnelleres und vielseitigeres Netzwerk entstehen, während gleichzeitig die Sicherheit und Markenstärke des Bitcoin-Ökosystems genutzt werden.

Der Ansatz zielt darauf ab, ein multifunktionales Ökosystem aufzubauen, das über die klassische Store-of-Value-Funktion hinausgeht. Anwendungen aus Bereichen wie DeFi, Tokenisierung oder schnelle Zahlungsabwicklungen könnten auf einer solchen Infrastruktur deutlich effizienter umgesetzt werden. Für Anleger spielt dabei auch das ökonomische Modell eine Rolle. Im Presale bietet das Projekt derzeit Staking-Renditen von rund 37 Prozent APR, was zusätzliche Nachfrage erzeugen kann.

Auffällig ist zudem, dass Bitcoin Hyper trotz eines insgesamt eher schwachen Kryptomarktes bereits hohe Kapitalzuflüsse verzeichnet. Das untermauert eine bullische Bitcoin Hyper Prognose.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.