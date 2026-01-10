ZEC fällt nach Entwickler-Rückzug immer weiter – droht ein Crash auf 300 $?

Das Wichtigste in Kürze

Der Privacy-Coin ZEC steht derzeit massiv unter Druck. Nachdem nahezu das komplette Entwicklerteam überraschend zurückgetreten ist, hat sich die Verunsicherung am Markt weiter verschärft. Der Kurs brach innerhalb weniger Tage deutlich ein und notiert inzwischen unter der wichtigen Unterstützungszone bei 400 $. Anleger fragen sich nun, ob ein weiterer Absturz in Richtung 300 $ bevorsteht.

ZEC-Kurs fällt über 10 % in 24 Stunden – das steckt hinter dem Crash

Betrachtet man die Wertentwicklung der Top-100-Coins nach Marktkapitalisierung im Verlauf der letzten 24 Stunden, so fällt auf, dass der Coin ZEC heute erneut der am schlechtesten performende Token ist. Seit gestern fiel der Kurs erneut um über 10 % zurück. Damit haben die ZEC-Bullen den wichtigen 400-$-Support verloren, und der Preis beträgt derzeit nur noch 380 $.

Vorangegangen war im Oktober und November ja eine historische ZEC-Rallye. Es war zu einem Wiedererstarken des Privacy-Coin-Narrativs im Krypto-Sektor gekommen. Die Folge war eine ZEC-Rallye von unter 50 $ auf einen mehrjährigen Höchststand von über 700 $ im November. Seitdem hatte sich bereits eine gewisse Konsolidierung eingestellt. Zuletzt war der Coin jedoch wieder über 500 $ gehandelt worden.

Jetzt gab es vor ein paar Tagen jedoch die News, dass das Kernentwicklerteam der Electric Coin Company, welche die Hauptentwickler hinter dem Privacy-Coin Zcash waren, geschlossen zurückgetreten ist, nachdem es einen heftigen Governance-Streit mit dem Vorstand der gemeinnützigen Organisation Bootstrap gegeben hatte, die die ECC leitet. Die plötzliche Entwicklung hat bei vielen Investoren für Unsicherheit gesorgt und zu starken Kapitalabflüssen geführt. Infolgedessen gab es einen Flash Crash von 500 auf 400 $. Zunächst hatte es noch so ausgesehen, als könnte es eine V-förmige Recovery geben, da der Preis gestern wieder auf 450 $ gestiegen war.

Doch offensichtlich war diese Erholung nur von kurzer Dauer, und nun überwiegt wieder die Unsicherheit am Markt. Mit einem wöchentlichen Minus von 25 % ist die Marktkapitalisierung jetzt wieder auf 6 Milliarden $ zurückgefallen und ZEC wieder der 19. größte Coin. Da stellt sich natürlich die Frage, wie es für das Krypto-Projekt weitergeht und ob mit einem noch größeren Crash zu rechnen ist.

Droht jetzt ein noch größerer Wertverfall?

In Bezug auf Zcash lässt sich erst einmal sagen, dass der Rückzug des Entwicklerteams eigentlich nichts an der Utility und den Use Cases des Projekts in Bezug auf Privacy verändert. Stattdessen könnte durch die Einstellung neuer Entwickler sogar frischer Wind für das Projekt aufkommen. Allerdings erschüttert eine solche Entwicklung natürlich trotzdem das Vertrauen von Investoren, was es für ZEC in den kommenden Wochen und Monaten schwer machen könnte, wieder Vertrauen und Kaufinteresse zu erlangen. Die Meinungen von Analysten sind derweil gespalten.

Der Analyst Ardi verweist darauf, dass ZEC nun unmittelbar auf dem wichtigen 380-$-Support gehandelt wird. Sollte diese Kurszone verloren gehen, sieht er Potenzial für eine Fortsetzung der Korrektur in Richtung der nächsten Liquiditätszone bei 340 $. Auch ein Rückfall in Richtung 300 $ würde Ardi nicht ausschließen. Das Niveau muss dann jedoch auf jeden Fall halten, um einen größeren Retrace der Q4-Rallye von 2025 abzuwenden.

If $ZEC loses the $380 support, it’ll start heading towards the $340-$350 liquidity zone. There’s still a large short-liquidation node between $300–$370, so I’m expecting more violent wicks through that range. Ultimately, the chart’s really going to want to hold above the $300… https://t.co/77LChHTUOC pic.twitter.com/RNRy701gc9 — Ardi (@ArdiNSC) January 10, 2026

Auch Crypto Toni scheut sich derzeit noch vor einem Einstieg in ZEC und sagt in einem aktuellen Post auf X, dass er erst auf einen weiteren Rücksetzer Richtung 300 $ wartet, bevor er den Dip kauft. Wichtigstes Ziel für die Bullen wäre es jetzt, möglichst schnell wieder über 400 $ zu steigen und idealerweise auch das Zwischenhoch bei 450 $ auszuhebeln, um einen Abwärtstrend auszuschließen. Grundsätzlich besteht bei ZEC-Investoren derzeit viel Unsicherheit. Das hat dazu geführt, dass sich viele Anleger nach jüngeren Investitionsalternativen mit mehr Potenzial umschauen.

$ZEC / $USD – Update Waiting on these bigger dips before looking for buys and longs again. pic.twitter.com/XzUu4TqFnl — Crypto Tony (@CryptoTony__) January 10, 2026

Darum interessieren sich so viele Anleger für HYPER als Investitionsalternative

Eine Kryptowährung, die dabei immer wieder in den Fokus von Investoren rückt, ist HYPER. Das ist ein junger Coin, ganz am Anfang seiner Entwicklung, in der Presale-Phase. Hier wird gerade ein Teil der gesamten Coin-Allokation zu rabattierten Konditionen an die Community verkauft. Interessierte Anleger können sich so einen besonders günstigen Einstieg sichern, wenn sie bereit sind, die mit einem Presale-Investment einhergehenden Risiken auf sich zu nehmen.

So kamen bis jetzt schon über 30 Millionen $ an Presale-Funding für HYPER zusammen, was ihn zu einem der erfolgreichsten Presale-Projekte des Jahres macht. Der Einstiegspreis pro Coin beläuft sich auf 0,013555 $, und es kann sowohl mit Bankkarte als auch mit gängigen Kryptowährungen investiert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die im Vorverkauf erworbenen Coins im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 38 % zu staken.

Der eigentliche Hauptgrund für das große Interesse von Investoren besteht jedoch in der Utility, die Bitcoin Hyper für das Bitcoin-Ökosystem schaffen will. Laut den Entwicklern ist das Ziel nämlich nichts weniger, als BTC durch seine erste echte Layer-2-Blockchain zu ergänzen. Bis jetzt verfügt Bitcoin noch über keine eigene L2-Lösung, obwohl das Netzwerk schon lange an seine Kapazitätsgrenzen stößt.

Mit Bitcoin Hyper könnte sich das ändern. Die neue L2-Blockchain soll auf der Solana Virtual Machine aufbauen und dementsprechend Solanas Effizienz mit Bitcoins Marktposition fusionieren. Transaktionen könnten so in Zukunft um ein Vielfaches schneller abgewickelt und über Bitcoin Hyper ausgelagert werden. Entsprechend groß ist der Mehrwert, den viele Anleger in dem Projekt sehen, und das Wachstumspotenzial, das Bitcoin Hyper von vielen Seiten zugeschrieben wird.

