XRP Prognose: Druck nimmt zu & Open Interest bricht ein

Das Wichtigste in Kürze

Open Interest von XRP ist stark rückläufig, weniger Hebel im Markt.

Kurzfristig fehlt es an Stärke und Fantasie, langfristig wird die Marktstruktur gesünder.

Bitcoin Hyper zeigt Stärke und positioniert sich als bessere Krypto Alternative.

Die Kryptomärkte zeigen sich heute klar eventgetrieben. Aussagen von Donald Trump zum Iran-Konflikt und zur weiteren Eskalation beziehungsweise Deeskalation bewegen Risk-on-Assets aktuell fast im Stundentakt.

Nach der jüngsten Entspannungstendenz sprang Bitcoin wieder deutlich an und notierte zuletzt bei rund 70.800 US-Dollar, während Ethereum um rund 3 Prozent zulegte und Solana sogar knapp 4 Prozent gewann. XRP konnte davon zwar ebenfalls profitieren, blieb mit rund 1,6 bis 2 Prozent Plus aber hinter den größten Coins zurück.

Auch im Wochenvergleich zeigt sich diese relative Schwäche: XRP liegt rund 3,5 Prozent im Minus und hat damit zuletzt klar weniger Momentum als Bitcoin, Ethereum oder Solana.

XRP verliert an Hebelwirkung – was die Open-Interest-Grafik jetzt signalisiert

Die Grafik von Coinbureau zeigt sehr anschaulich, warum XRP derzeit nicht mit der Dynamik der größten Kryptowährungen mithalten kann. Dargestellt ist das Multi-Exchange Open Interest, also das gesamte offene Volumen an XRP-Derivatepositionen über mehrere Börsen hinweg. Zu sehen ist, dass dieses Open Interest nach dem Hoch massiv zurückgekommen ist: Laut dem eingeblendeten Post fiel es von rund 2,6 Milliarden US-Dollar auf nur noch etwa 900 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar. Parallel dazu gab auch der XRP-Kurs deutlich nach und rutschte von über 3,20 US-Dollar auf aktuell nur noch rund 1,39 bis 1,42 US-Dollar ab. Das ist ein klassischer Deleveraging-Prozess.

🚨XRP OPEN INTEREST DROPS OVER 60% FROM PEAK XRP open interest has fallen from a $2.6B peak to roughly $900M–$1B in early 2026. Price has tracked the deleveraging move, sliding from above $3.20 in July to around $1.39 today. pic.twitter.com/hq6BqZ60cn — Coin Bureau (@coinbureau) March 22, 2026

Genau das ist hier die Kernaussage: In der Rallyephase war sehr viel spekulatives, gehebeltes Kapital im Markt. Als das Momentum drehte, wurden Positionen abgebaut, liquidiert oder bewusst geschlossen. Damit verschwand ein wichtiger Kurstreiber. Solange neues Open Interest nicht wieder dynamisch aufbaut, fehlt XRP häufig der zusätzliche Hebel, den man für überproportionale Aufwärtsbewegungen braucht. Das erklärt auch, warum Erholungen derzeit vergleichsweise verhalten ausfallen.

Gleichzeitig ist das nicht automatisch nur negativ. Ein stark bereinigtes Open Interest kann auch bedeuten, dass überhitzte Spekulation aus dem Markt gespült wurde. Dann wird die Basis für eine spätere, gesündere Aufwärtsbewegung gelegt. Kurzfristig liest sich die Grafik aber eher defensiv: weniger Hebel, weniger Euphorie, weniger relative Stärke. Dass XRP aktuell im 7-Tage-Vergleich im Minus bleibt, obwohl der Gesamtmarkt heute anzieht, passt genau zu diesem Bild. So bleibt die XRP Prognose angeschlagen.

Während XRP schwächelt, zeigen andere Bereiche des Marktes klare relative Stärke

Während XRP aktuell unter dem Rückgang des Open Interest und der fehlenden Hebelwirkung leidet, lässt sich gleichzeitig beobachten, dass andere Coins deutlich mehr Momentum entwickeln. Insbesondere Bitcoin, Ethereum und auch Solana konnten zuletzt schneller und dynamischer auf positive Nachrichten reagieren. Genau das ist ein typisches Muster in solchen Marktphasen: Kapital rotiert gezielt in Assets, die relative Stärke zeigen.

Darüber hinaus richtet sich der Blick vieler Marktteilnehmer aktuell wieder stärker auf den breiteren Presale-Markt. Ein Projekt, das aktuell besonders hervorsticht, ist Bitcoin Hyper. Während viele Assets zuletzt unter Druck standen, konnte Bitcoin Hyper im Presale bereits über 32 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln – ein klares Signal für bestehende Nachfrage und relative Stärke in einem schwierigen Marktumfeld. Genau diese Fähigkeit, auch in schwächeren Phasen Kapital anzuziehen, wird von vielen Investoren als besonders bullish gewertet.

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Das zugrunde liegende Konzept zielt darauf ab, die Vorteile von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit der Solana Virtual Machine zu verbinden. Damit adressiert Bitcoin Hyper eines der zentralen Themen im aktuellen Marktzyklus: Bitcoin produktiver zu machen und neue Anwendungsfälle zu erschließen. Diese Kombination aus starkem Narrativ und technologischem Ansatz sorgt für zusätzliches Momentum.

Hinzu kommt ein attraktiver Anreiz für frühe Investoren. Aktuell liegt die Staking-Rendite bei rund 37 Prozent APY, was insbesondere im Presale zusätzliche Nachfrage generiert. Gleichzeitig befindet sich der Preis noch auf einem frühen Niveau, mit einer bereits angekündigten nächsten Preiserhöhung. Wer also schnell ist, baut mit HYPER direkt erste Buchgewinne auf.

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