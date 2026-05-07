XRP Prognose: Jetzt kommt die Entscheidung

Das Wichtigste in Kürze

XRP fällt heute auf 1,40 US-Dollar zurück, Ausbruch ist weiterhin wacklig.

Krypto-Experten sehen eine Entscheidung bei XRP.

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Der Kryptomarkt zeigt sich heute wieder etwas schwächer. Bitcoin fällt erneut auf rund 80.000 US-Dollar zurück und auch XRP gibt leicht nach. Der Kurs der viertgrößten Kryptowährung notiert wieder bei rund 1,40 US-Dollar.

Dennoch bleibt XRP auf Wochensicht noch im Plus und zeigt damit erste kleine Zeichen relativer Stärke gegenüber einigen Altcoins.

Übergeordnet bleibt das Chartbild jedoch angeschlagen. Vom Allzeithoch ist XRP weiterhin rund 60 Prozent entfernt. Genau deshalb achten Trader derzeit besonders genau auf die aktuelle Marktstruktur. Denn nach Monaten der Seitwärtsbewegung könnte sich nun entscheiden, ob XRP endlich einen neuen Trend startet – oder erneut scheitert.

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Experten sehen Entscheidung bei XRP voraus

Mehrere bekannte Krypto-Analysten sehen XRP aktuell an einem entscheidenden technischen Punkt. Besonders im Fokus steht dabei die immer enger werdende Kursstruktur, die sich seit Wochen ausgebildet hat. Der bekannte Analyst ChartNerd verweist auf eine massive Kompression im XRP-Chart. Laut seiner Analyse zieht sich die Handelsspanne immer weiter zusammen, während die wichtigen gleitenden Durchschnitte der vergangenen Wochen weiterhin als Widerstand fungieren. Genau diese Zone gilt nun als Schlüsselbereich für die nächsten Wochen.

ChartNerd sieht insbesondere den Bereich rund um 1,80 US-Dollar als entscheidenden Widerstand. Sollte XRP diesen Bereich dynamisch überwinden, könnte laut seiner Einschätzung ein neuer Aufwärtsimpuls entstehen. Gleichzeitig warnt der Analyst jedoch davor, dass kurzfristig auch alternative Szenarien möglich bleiben. Gerade die aktuellen Liquiditätszonen könnten zunächst noch stärkere Schwankungen oder Fehlausbrüche verursachen.

$XRP's multi-month compression range is tightening while the weekly 20/55 EMAs sit above as resistance. A successful breakout of this structure toward $1.80 would mark a critical inflection point; however, liquidity hotspots suggest alternative short term price scenarios. pic.twitter.com/b2jwExpjcc — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) May 6, 2026

Noch deutlicher wird der bekannte XRP-Analyst EGRAG CRYPTO. Er spricht davon, dass die Zeit für XRP langsam auslaufe und die aktuelle symmetrische Dreiecksformation kaum noch ignoriert werden könne. Historisch hätten ähnliche Strukturen bei XRP häufig zu sehr starken Bewegungen geführt. Genau deshalb erwarten viele Trader nun bald einen impulsiven Ausbruch.

Besonders wichtig bleibt laut EGRAG die Zone zwischen 1,80 und 1,90 US-Dollar. Dort liege die große Makro-Widerstandszone. Sollte XRP diesen Bereich überzeugend überwinden, öffne sich der Weg in Richtung 2,30 US-Dollar vergleichsweise schnell. Gleichzeitig bleibt der Analyst kurzfristig jedoch vorsichtig. Er hält weiterhin ein sogenanntes „Fake Pump“-Szenario für möglich. Dabei könnte XRP zunächst aggressiv steigen, viele Breakout-Trader anlocken und anschließend nochmals deutlich korrigieren.

#XRP – TICK-TOCK… TIME IS RUNNING OUT ⏳ The symmetrical triangle on #XRP is becoming impossible to ignore. Price keeps compressing tighter and tighter, and historically this type of structure always leads to a violent expansion move. The measured targets are becoming crystal… pic.twitter.com/MwZh5njHNC — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) May 6, 2026

EGRAG verweist zudem darauf, dass XRP in der Vergangenheit häufig genau solche Bewegungen zeigte. Erst ein tieferer Retest oder sogar ein mögliches Doppeltief könnte laut seiner Analyse die Grundlage für einen nachhaltigeren Aufwärtstrend schaffen. Genau deshalb dürften die kommenden Tage und Wochen für XRP nun besonders entscheidend werden.

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XRP schwach – neue Dynamik könnte bei Bitcoin-L2 entstehen

Während XRP trotz kurzfristiger Stabilisierung weiterhin klare Schwäche gegenüber früheren Marktphasen zeigt, entsteht an anderer Stelle zunehmend ein neues Narrativ. Denn obwohl XRP auf Wochensicht noch leicht im Plus notiert, bleibt die Kryptowährung weit vom Allzeithoch entfernt und kämpft weiterhin mit fehlender Dynamik. Genau deshalb rückt für viele Anleger inzwischen die Frage in den Mittelpunkt, wo die nächsten großen Wachstumstreiber im Kryptomarkt entstehen könnten.

Eine mögliche Antwort könnte ausgerechnet im Bitcoin-Ökosystem liegen. Lange galt Bitcoin primär als digitales Wertaufbewahrungsmittel. Doch genau hier könnte sich die Entwicklung nun verändern. Denn wenn Bitcoin künftig mehr Nutzen erhält und stärker in Richtung DeFi, Stablecoins oder Anwendungen erweitert wird, könnte das einen völlig neuen Nachfragezyklus auslösen. Dafür braucht es jedoch leistungsfähige Layer-2-Technologien, die Bitcoin deutlich skalierbarer und vielseitiger machen.

Genau an dieser Stelle positioniert sich aktuell Bitcoin Hyper. Das Projekt verbindet laut eigener Vision die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit den Geschwindigkeitsvorteilen moderner Blockchains wie Solana. Im Mittelpunkt steht dabei eine Layer-2-Infrastruktur mit zk-Proof-Technologie und einer Bridge zwischen Bitcoin-Layer-1 und Layer-2. Ziel ist es, Bitcoin deutlich schneller und günstiger für Anwendungen nutzbar zu machen.

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Besonders spannend wirkt dabei die Idee, Bitcoin stärker in den Bereich BitcoinFi zu bringen. Bislang dominieren Ethereum und teilweise Solana viele Anwendungen rund um DeFi, Stablecoins oder Tokenisierung. Sollte Bitcoin hier künftig stärker eingebunden werden, könnte dies langfristig auch die Nachfrage nach nativen BTC erhöhen. Denn jede zusätzliche Nutzung innerhalb eines eigenen Ökosystems stärkt potenziell auch die zugrunde liegende Blockchain.

Am Markt sorgt Bitcoin Hyper derzeit bereits für Aufmerksamkeit. Trotz des weiterhin schwierigen Marktumfelds sammelte das Projekt im laufenden Presale bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar ein. Gleichzeitig wirbt das Projekt mit Staking-Renditen von bis zu 36 Prozent APY.

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