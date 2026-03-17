XRP Prognose: Mega-Ausbruch? Signal offenbart 10x Potenzial

Das Wichtigste in Kürze

XRP zeigt Stärke und springt über 1,50 US-Dollar.

Abflüsse von den Börsen gehen weiter, Trader sieht 10x Potenzial bei XRP.

Bitcoin Hyper explodiert auf 32 Mio Dollar, 37 % APY im Staking.

Der Kryptomarkt zeigt zuletzt wieder eine gewisse relative Stärke. Bitcoin kann sich stabil halten, viele Altcoins ziehen spürbar an und insbesondere XRP rückt erneut in den Fokus der Anleger. In den vergangenen 24 Stunden steigt XRP um rund 5 Prozent und ist damit sogar der stärkste Coin unter den Top 10.

Auf Wochensicht summiert sich das Plus bereits auf etwa 12 Prozent. Zugleich klettert der Kurs wieder über die Marke von 1,50 US-Dollar und arbeitet sich damit aus der vorherigen Schwächephase heraus. Genau diese neue Dynamik sorgt nun für Aufmerksamkeit, denn einige Trader sehen charttechnisch deutlich mehr Potenzial für XRP in den kommenden Monaten. Wer XRP kaufen möchte, könnte eine gute Chance finden.

Trader sieht langfristiges Ausbruchsmuster bei XRP

Der folgende Trader verweist auf einen Chart, der klar bullisch aufgebaut ist. Der Trader verweist darauf, dass XRP in früheren Zyklen zunächst jeweils eine große, mehrjährige Dreiecks- beziehungsweise Keilformation ausgebildet hat. In diesen Phasen wurde der Kurs unter einer fallenden Widerstandslinie gedeckelt, während sich zugleich eine steigende Unterstützung aufgebaut hat. Genau diese Konstellation deutet meist auf eine langfristige Spannung im Markt hin.

Im Chart ist zu sehen, dass XRP in der Vergangenheit nach einem solchen Muster jeweils einen kurzen Fehlausbruch nach unten beziehungsweise ein „False Breakdown“ markierte. Genau diese Schwächephase wirkte im Nachhinein wie eine Bärenfalle. Anschließend folgte jeweils ein massiver Impuls nach oben. Der Trader erkennt nun erneut genau dieses Schema. Auch im aktuellen Zyklus wurde laut seiner Darstellung zunächst die große Formation bereinigt, danach kam der Ausbruch, anschließend eine Konsolidierung in Form einer kleineren bullischen Flagge.

Besonders bullish ist aus seiner Sicht, dass sich XRP nun oberhalb des vorherigen Ausbruchsniveaus hält. Das spricht dafür, dass der Markt die Bewegung nicht sofort wieder abverkauft, sondern die nächste Aufwärtswelle vorbereitet. Die eingezeichnete grüne Pfeilprojektion deutet deshalb auf einen möglichen starken Folgeimpuls hin. Sein Kursziel von über 15 US-Dollar wirkt extrem ambitioniert, leitet sich in seinem Setup aber aus der Annahme ab, dass XRP erneut eine historische Musterfortsetzung zeigt. Entscheidend wäre nun, dass die aktuelle Konsolidierung nach oben aufgelöst wird.

XRP-Indikator zeigt knappes Angebot

Ein besonders spannender On-Chain-Indikator ist aktuell der „Exchange Net Position Change“ bei XRP. Diese Metrik zeigt, ob Coins netto auf Börsen ein- oder abfließen. Seit Mitte Februar – also seit rund einem Monat – dominieren hier klar die Abflüsse. Die roten Balken im Chart verdeutlichen, dass kontinuierlich XRP von den Börsen abgezogen wird. Dies untermauert eine bullische Ripple Prognose.

Genau das gilt als konstruktives Signal, denn es reduziert das kurzfristig verfügbare Angebot für den Handel. Weniger Liquidität auf Börsen bedeutet oft geringeren Verkaufsdruck. Gleichzeitig deutet es darauf hin, dass Investoren ihre Bestände eher halten oder in Cold Storage verschieben. Diese Entwicklung untermauert die aktuelle Stabilisierung und spricht dafür, dass sich im Hintergrund eine solide Akkumulationsphase aufbaut.

Relative Stärke im Markt: Presales rücken wieder in den Fokus

Während XRP aktuell durch relative Stärke im Spotmarkt überzeugt, zeigt sich ein ähnliches Bild auch in einem anderen Segment des Kryptomarktes: bei Presales. Gerade in frühen Marktphasen oder unsicheren Marktumfeldern ist es besonders aussagekräftig, wenn Kapital gezielt in neue Projekte fließt. Denn hier investieren Anleger nicht auf Basis kurzfristiger Preisbewegungen, sondern auf Grundlage von Narrativen, Technologie und Zukunftspotenzial. Genau deshalb gelten starke Presales oft als Frühindikator für kommende Trends. Wenn trotz eines noch fragilen Marktumfelds signifikantes Kapital eingesammelt wird, spricht das für Vertrauen und Erwartung an die nächste Wachstumsphase.

Ein Projekt, das aktuell besonders hervorsticht, ist Bitcoin Hyper. Mit rund 32 Millionen US-Dollar an eingesammeltem Kapital zeigt sich hier eine außergewöhnlich starke Nachfrage im Presale. Gerade vor dem Hintergrund eines noch nicht vollständig etablierten Bullenmarktes wirkt dieses Interesse besonders bullisch. Es signalisiert, dass Investoren gezielt nach neuen, innovativen Ansätzen suchen und bereit sind, frühzeitig Kapital zu allokieren. Diese initiale Stärke kann oft die Grundlage für spätere Outperformance sein, da frühe Investoren bereits positioniert sind und Momentum entsteht.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Inhaltlich setzt Bitcoin Hyper auf ein spannendes Konzept: die Verbindung der Stärken von Bitcoin und Solana. Während Bitcoin für Sicherheit, Dezentralität und Reputation als „digitales Gold“ steht, bringt Solana vor allem Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit ins Spiel. Genau diese Kombination könnte ein entscheidender Vorteil sein. Ziel ist es, die Limitierungen des Bitcoin-Netzwerks durch eine leistungsfähige Layer-2-Struktur zu erweitern und gleichzeitig die Sicherheit des Basissystems zu nutzen.

Für Anleger ergibt sich daraus ein interessantes Chancenprofil. Wer früh einsteigt, kann nicht nur potenzielle Buchgewinne aufbauen, sondern zusätzlich von Staking-Möglichkeiten profitieren. Denn die Rendite beträgt aktuell noch starke 37 Prozent APY.

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