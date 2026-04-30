XRP Prognose: Nach Rakuten & OKX – Trader sieht zweistellige Kursziele

Das Wichtigste in Kürze

OKX-Listing und Rakuten-Partnerschaft wecken Fantasie.

Trader sieht nun zweistellige Kursziele, während XRP noch stagniert.

HYPER zeigt Stärke und möchte das Bitcoin-Ökosystem beleben.

Der Kryptomarkt zeigt sich heute deutlich schwächer und setzt seine jüngste Konsolidierung fort. Auch XRP gerät dabei unter Druck und verliert über 1 Prozent an Wert. Der Kurs rutscht erneut klar unter die Marke von 1,40 US-Dollar und signalisiert damit fehlende Dynamik. Ein nachhaltiger Ausbruch bleibt aus, ebenso wie überzeugende Anschlusskäufe seitens der Marktteilnehmer.

Die Unsicherheit nimmt zu, während viele Anleger auf neue Impulse warten. Gleichzeitig stellt sich die entscheidende Frage, wie es kurzfristig weitergeht. Trotz der schwachen Kursentwicklung sorgen jedoch einige positive fundamentale Nachrichten zuletzt für Hoffnung und könnten mittelfristig neue Fantasie entfachen.

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Rakuten-Integration und OKX-Listing: Neue Impulse für XRP und RLUSD

Fundamental gibt es aktuell gleich mehrere Entwicklungen, die für XRP und das Ripple-Ökosystem von Bedeutung sind. Besonders im Fokus steht die jüngste Integration rund um den japanischen Technologiekonzern Rakuten. Dieser zählt zu den größten E-Commerce- und FinTech-Unternehmen Asiens und verfügt über ein breites Ökosystem aus Zahlungsdiensten, Banking und digitalen Plattformen. Die neue Verbindung zum Ripple-Netzwerk deutet darauf hin, dass XRP perspektivisch stärker in reale Zahlungsströme eingebunden werden könnte. Gerade im internationalen Zahlungsverkehr bleibt Ripple eines der ambitioniertesten Projekte, und Partnerschaften mit etablierten Konzernen wie Rakuten stärken die Glaubwürdigkeit erheblich.

Starting today, @Rakuten_Wallet users in Japan can convert @Rakuten Points into XRP, spot trade in-app, and spend across 5M+ merchant locations. 🇯🇵 With 44 million Rakuten Pay users and $23B in loyalty points now redeemable for XRP, this is one of the largest retail deployments… pic.twitter.com/P7I52bGjVL — RippleX (@RippleXDev) April 30, 2026

Parallel dazu sorgt auch die Entwicklung rund um den Stablecoin RLUSD für Aufmerksamkeit. Dieser ist Teil des Ripple-Ökosystems und soll eine zentrale Rolle bei der Abwicklung von Transaktionen spielen. In den letzten 48 Stunden wurde bekannt, dass RLUSD nun auf der großen Kryptobörse OKX integriert beziehungsweise gelistet wurde. Das ist ein wichtiger Schritt, da OKX zu den weltweit führenden Handelsplattformen zählt und damit die Liquidität sowie die Reichweite des Stablecoins deutlich erhöhen kann.

LATEST: ⚡ Ripple and OKX have partnered to list RLUSD across more than 280 spot pairs, with the stablecoin also available as margin collateral for derivatives on the exchange. pic.twitter.com/tqZHVtdyZO — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) April 29, 2026

Die Kombination aus institutionellen Partnerschaften und wachsender Infrastruktur zeigt, dass Ripple weiterhin strategisch expandiert. Besonders interessant ist dabei die Verbindung von klassischen Finanzstrukturen mit Blockchain-Technologie. Während der Kurs kurzfristig schwächelt, könnten genau solche Entwicklungen langfristig für eine steigende Nachfrage sorgen. Anleger beobachten daher genau, ob sich diese fundamentalen Fortschritte irgendwann auch im Preis widerspiegeln. Noch bleibt dieser Effekt jedoch aus, was die Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Marktstimmung aktuell besonders deutlich macht.

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Trader sieht zweistellige Kursziele: Das steckt dahinter

Trotz der aktuellen Schwäche gibt es am Markt weiterhin optimistische Stimmen. Ein bekannter Trader verweist auf die langfristige Chartstruktur von XRP und sieht weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Auf Basis technischer Analysen, insbesondere unter Verwendung von Fibonacci-Extensionen, werden sogar zweistellige Kursziele diskutiert. Dabei geht es konkret um mögliche Zielzonen im Bereich von 8, 13 oder sogar 27 US-Dollar.

Die Argumentation basiert vor allem auf historischen Kurszyklen. XRP zeigte in der Vergangenheit oft explosive Bewegungen nach längeren Konsolidierungsphasen. Laut dieser These befindet sich der Markt aktuell erneut in einer Akkumulationsphase, bevor ein neuer Impuls folgen könnte. Entscheidend wäre jedoch ein klarer Ausbruch über wichtige Widerstände, begleitet von steigender Nachfrage. Erst dann könnte sich das bullische Szenario bestätigen. Bis dahin bleibt die Prognose spekulativ, zeigt aber, dass langfristig weiterhin erhebliche Erwartungen im Markt vorhanden sind.

Appreciate the $XRP coverage @MoonLamboio. The long-term macro picture remains intact. Double digits are not an if, but a when. https://t.co/r4r8bjMSii pic.twitter.com/DW9uGkLVy2 — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) April 29, 2026

Anleger suchen Alternativen: Wird Bitcoin-L2 zur Konkurrenz für XRP? (300 Wörter)

Während XRP zuletzt relative Schwäche zeigt und wichtige Kursmarken nicht zurückerobern kann, richten viele Anleger ihren Blick zunehmend auf alternative Projekte mit stärkerem Momentum. Kapitalflüsse verlagern sich aktuell verstärkt in andere Bereiche des Kryptomarktes, insbesondere in das wachsende Bitcoin-Ökosystem. Dieses entwickelt sich zunehmend weiter und könnte perspektivisch sogar neue Konkurrenz für etablierte Netzwerke wie den XRP Ledger schaffen.

Ein entscheidender Faktor dabei ist die zunehmende Bedeutung von Stablecoins und deren Integration in unterschiedliche Blockchain-Infrastrukturen. Sollte es gelingen, Stablecoins künftig verstärkt auch auf Bitcoin-nahen Lösungen abzuwickeln, könnte dies die Rolle von XRP im globalen Zahlungsverkehr zumindest teilweise herausfordern. Genau hier kommen sogenannte Layer-2-Technologien ins Spiel. Diese bauen auf der Bitcoin-Blockchain auf und erweitern deren Funktionalität erheblich. Neben schnelleren Transaktionen könnten so auch neue Anwendungsfelder wie DeFi, Payments oder tokenisierte Assets erschlossen werden.

Ein möglicher Kurstreiber für Bitcoin wäre daher eine steigende Nachfrage nach nativen BTC durch diese erweiterten Nutzungsmöglichkeiten. Wenn Bitcoin nicht mehr nur als „digitales Gold“, sondern zunehmend als funktionale Infrastruktur wahrgenommen wird, könnte dies die Marktstruktur nachhaltig verändern.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Dieses kombiniert nach eigenen Angaben die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Effizienz der Solana Virtual Machine. Über eine zk-basierte Bridge sollen Transaktionen zwischen Layer 1 und Layer 2 ermöglicht werden, während gleichzeitig neue Anwendungen entstehen können.

Auffällig ist vor allem die starke Nachfrage im Presale. Trotz des insgesamt schwachen Marktumfelds konnte das Projekt bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Zusätzlich wird ein Staking-Modell mit etwa 36 Prozent APY angeboten, was vor allem risikobereite Anleger anzieht.

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