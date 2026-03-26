XRP Prognose: Preis schwach, Daten stark – wann pumpt XRP?

Das Wichtigste in Kürze

XRP zeigt weiterhin Schwäche, Kurs fällt unter 1,40 US-Dollar.

Onchain-Daten bleiben konstruktiv, Trader positionieren sich tendenziell long.

HYPER zeigt Stärke, über 32 Mio Dollar und 37 Prozent Staking-Rendite.

In den letzten 24 Stunden nimmt der Verkaufsdruck am Kryptomarkt spürbar zu – und auch XRP bleibt davon nicht verschont. Der Kurs verliert rund 3,5% und rutscht erneut unter die Marke von 1,40 US-Dollar.

Auf Wochensicht summieren sich die Verluste bereits auf mehr als 6%, während XRP in den vergangenen drei Monaten sogar über 25% an Wert eingebüßt hat. Diese Entwicklung unterstreicht eine klar schwache Price Action, die aktuell viele Anleger verunsichert.

Trotz allem hält sich XRP noch auf Marktrang 5, liegt jedoch weiterhin rund 65% unter seinem Allzeithoch – ein deutlicher Abstand, der die aktuell fragile Marktlage widerspiegelt.

Doch könnte jetzt das Comeback bevorstehen? Darauf deutet eine neue XRP Prognose hin:

Trotz schwacher XRP Price Action: On-Chain- und Derivate-Daten senden bullische Signale

Der Trader CW verweist in seiner Analyse auf eine interessante Divergenz zwischen Kursentwicklung und Marktdaten. Während der XRP-Preis kurzfristig fällt, zeigen zentrale Derivate-Indikatoren eine zunehmend bullische Struktur. Besonders auffällig ist der Anstieg der sogenannten Net Long Positions. Diese Kennzahl beschreibt das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen am Markt. Steigt dieser Wert, bedeutet das, dass mehr Trader auf steigende Kurse setzen. Trotz fallender Preise positionieren sich also zunehmend Marktteilnehmer bullish – ein potenziell antizyklisches Signal.

Although $XRP is declining in the short term, net long positions and OI are increasing. Unlike the price trend, the indicator data is positive. pic.twitter.com/wsucRd77Zn — CW (@CW8900) March 26, 2026

Parallel dazu steigt auch das Open Interest, also die Gesamtzahl aller offenen Derivate-Kontrakte. Ein wachsendes Open Interest signalisiert, dass frisches Kapital in den Markt fließt und neue Positionen aufgebaut werden. In Kombination mit steigenden Net Long Positions deutet das darauf hin, dass insbesondere spekulative Marktteilnehmer aktuell verstärkt auf eine Erholung setzen. Diese Entwicklung ist deshalb bemerkenswert, weil sie im Widerspruch zur aktuellen Preisbewegung steht.

Der Tenor der Analyse ist daher klar: Während der Spotpreis kurzfristig Schwäche zeigt, bleibt die zugrunde liegende Marktstruktur konstruktiv. Solche Divergenzen gelten in der technischen Analyse oft als Frühindikator für mögliche Trendwenden. Sollte sich die bullische Positionierung bestätigen und zusätzliche Nachfrage in den Markt kommen, könnte XRP mittelfristig von einem Rebound profitieren.

Relative Stärke im Presale: Bitcoin Hyper hat mehr Momentum

XRP zeigt aktuell eher relative Schwäche. Der Kurs bleibt anfällig, die Dynamik wirkt verhalten und auch bei den Kapitalzuflüssen entsteht bislang kein wirklich überzeugendes Momentum. Wer daher nicht nur auf fundamentale Narrative, sondern auch auf relative Stärke beim Preis, bei der Nachfrage und bei frischem Kapital setzen möchte, könnte im ICO-Segment derzeit auf Bitcoin Hyper stoßen.

Das Projekt hebt sich vor allem deshalb ab, weil es nach Angaben des Projekts bereits über 32,1 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt hat. Gerade in einem Marktumfeld, das insgesamt eher von Zurückhaltung geprägt ist, ist das ein Signal, das viele Anleger aufmerksam verfolgen.

Inhaltlich setzt Bitcoin Hyper auf ein Konzept, das die Sicherheit und Strahlkraft von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Flexibilität moderner Smart-Contract-Infrastruktur verbinden soll. Die Idee dahinter: Bitcoin gilt zwar als wertvollstes und vertrauenswürdigstes Krypto-Netzwerk, ist im Alltag für komplexe Anwendungen jedoch nur eingeschränkt geeignet. Genau hier will Bitcoin Hyper ansetzen. Das Projekt verfolgt den Ansatz, mehr Skalierbarkeit, schnellere Transaktionen und geringere Gebühren in ein Bitcoin-nahes Ökosystem zu bringen. Besonders spannend ist dabei die geplante Verbindung mit der Solana Virtual Machine. Diese soll Entwicklern eine leistungsfähige Infrastruktur bieten, um Anwendungen deutlich effizienter zu bauen und damit neue Use Cases rund um Bitcoin zu ermöglichen.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ergänzt wird das Konzept durch eine Brücke zwischen Layer 1 und Layer 2, sodass Vermögenswerte und Anwendungen enger mit dem Bitcoin-Ökosystem verzahnt werden können. In der Theorie würde das die Nutzbarkeit von Bitcoin erheblich erweitern.

Für spekulativ orientierte Anleger kommt hinzu, dass der Presale aktuell eine Staking-Rendite von 37% APY in Aussicht stellt. Das erhöht die Attraktivität zusätzlich, weil Investoren nicht nur auf mögliche Kurssteigerungen setzen, sondern zugleich laufende Rewards erhalten können.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.