Das Wichtigste in Kürze

Nach dem MemeCore-Fork mit 100-fach niedrigeren Gebühren springt M um 35 %.

Parallel rückt Maxi Doge mit 4,7 Millionen Dollar Presale-Volumen, 66 % Staking-APY und klarer Angebotsstruktur in den Fokus risikobereiter Anleger.

Donnerstag, 26. März 2026 – Der Hard Fork von MemeCore hat dem Markt genau den Impuls geliefert, den spekulative Segmente oft brauchen: ein greifbares Infrastruktur-Upgrade plus sofortige Kursreaktion. Der native Token M legte in den vergangenen 24 Stunden um mehr als 35 % zu und wird derzeit bei rund 2,36 $ gehandelt. Damit steigt die Marktkapitalisierung auf über 3,1 Milliarden $, während sich das tägliche Volumen auf 32,9 Millionen $ mehr als verdoppelt hat.

Für Investoren ist daran nicht nur die Bewegung von M interessant. Spannender ist, dass sinkende Kosten und bessere Usability auf Meme-Chains häufig Kapital in frühere, noch nicht voll bewertete Projekte umleiten. Genau in diesem Fenster wird Maxi Doge (MAXI) auffällig: Der Presale hat bereits mehr als 4,7 Millionen $ eingesammelt und steuert auf die Marke von 5 Millionen $ zu, bei einem aktuellen Token-Preis von 0,000281 $.

Die Story dahinter ist für risikofreudige Käufer nachvollziehbar: eine offensiv gebrandete Meme-Marke, kombiniert mit sofort aktivierbarem Staking und einer Struktur, die Sichtbarkeit, Community-Aktivität und potenzielle Handelsliquidität von Beginn an mitdenkt. Das macht den Fall nicht risikolos – aber aus Marktsicht investierbar.

Der eigentliche Trigger: Warum der MemeCore-Fork mehr als nur ein Technik-Update ist

Das Dev-Team von MemeCore hat gestern um 2 Uhr UTC die zweite und letzte Phase seines Blockchain-Upgrades ausgerollt. Das Ergebnis war unmittelbar messbar: Die Gasgebühren fielen von 1.500 gwei auf 15 gwei. Dazu kommen Account Abstraction, engere EVM-Kompatibilität und erste bereits integrierte Elemente des Layer-2-Scalings.

Für Node-Betreiber reichte der Download der neuesten Version des Go MemeCore Client, um kompatibel zu bleiben. Nutzer und dApps mussten dagegen praktisch nichts tun und konnten beobachten, wie das Netzwerk den Traffic nach dem Fork abarbeitete.

Genau diese Art von Reibungsverlust-Reduktion ist es, die neue Spekulationszyklen unterstützen kann. Wenn das Starten, Handeln und Nutzen von Meme-Projekten billiger wird, sinkt die Hürde für Kapitalzuflüsse in die gesamte Kategorie.

Der offizielle MemeCore-Account kommunizierte den Fork auf X entsprechend offensiv.

The MemeCore Hardfork is officially LIVE and STABLE! Combined with our new Account Abstraction, your transactions aren't just cheaper—they're smarter! Just sit back and enjoy the smooth, cheaper cost-effective ride in the MemeCore ecosystem!🚀 https://t.co/CHwMmOj9A8 — MemeCore (@MemeCore_M) March 25, 2026

Begleitend dazu explodierte das Handelsvolumen des M-Tokens seit Aktivierung des Forks um rund 147 %. Gleichzeitig liegt das Volumen noch immer unter dem Bereich, der typischerweise mit einer komplett ausgereizten Rally einhergeht. On-Chain-Metriken erholen sich von der jüngsten Schwächephase, während der Kurs die Unterstützung bei 2,25 $ getestet hat.

MAXI als Frühphasen-Trade: Presale-Dynamik, Tokenomics und Community-Fit

Maxi Doge (MAXI) wird im Markt vor allem deshalb diskutiert, weil das Projekt mehr bietet als eine reine Meme-Fassade. Zwar setzt die Marke bewusst auf die überzeichnete Figur eines 300 Pfund schweren Shiba Inu, der Red Bull trinkt und 1000x-Leverage-Trades ohne sichtbaren Stop-Loss liebt. Für Anleger relevanter ist aber, dass diese Identität klar auf eine tradingaffine Community ausgerichtet ist – also genau auf das Publikum, das in starken Meme-Phasen Liquidität und Reichweite erzeugt.

Der Presale läuft bereits seit Juli 2025 und hat über mehrere Preisphasen hinweg Momentum gehalten. Dass inzwischen mehr als 4,7 Millionen $ eingesammelt wurden und die nächste Preiserhöhung bereits morgen ansteht, erhöht aus Investorensicht den Zeitdruck für Käufer, die möglichst früh in die Struktur hineinwollen.

Hinzu kommt ein konkreter Token-Nutzen: Staking ist bereits über den Smart Contract des Presales live und liefert aktuell 66 % APY. Das ist kein Garant für nachhaltige Performance, aber es schafft in der Frühphase einen Halteanreiz, der das kurzfristige Verkaufsinteresse zumindest teilweise ausbalancieren kann.

Ein weiterer Punkt, den spekulative Anleger beachten dürften, ist die Angebotsverwendung. Der sogenannte Maxi Fund macht 25 % des Gesamtangebots aus und soll nach Angaben des Projekts Sichtbarkeit und Liquidität nach dem Listing unterstützen. Kombiniert mit geplanten Community-Trading-Wettbewerben, künftigen Partnerschaften mit Futures-Börsen und gamifizierten Events ergibt sich ein Setup, das klar auf Reichweite, Aktivität und Listing-Dynamik optimiert ist.

Wer tiefer in das Chance-Risiko-Profil einsteigen will, findet sowohl eine MAXI-Prognose als auch eine praktische Anleitung zum Kauf von Maxi Doge. Gerade bei Presales lohnt es sich, Bewertungsannahmen, Freischaltlogik und den eigenen Zeithorizont vor einem Einstieg sauber gegenzuprüfen.

Nächste Preiserhöhung:

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Sofort MAXI im Presale kaufen

Jetzt, da der MemeCore-Fork zeigt, dass Meme-Infrastruktur reale Verbesserungen bei Kosten und Geschwindigkeit liefern kann, rückt Maxi Doge (MAXI) als möglicher Frühphasen-Profiteur in den Vordergrund.

Worth the journey. Worth the wait. pic.twitter.com/JiVkrta4He — MaxiDoge (@MaxiDoge_) March 20, 2026

Das Projekt versucht also, mehrere Hebel gleichzeitig zu bedienen: Meme-Reichweite, Staking-Anreiz, Community-Wettbewerbe und einen dedizierten Liquiditäts- und Sichtbarkeitsfonds. Laut Presale-Beobachtern wie Borch Crypto könnte MAXI sogar 100x erzielen. Solche Aussagen bleiben naturgemäß spekulativ, zeigen aber, warum der Token aktuell auf vielen Watchlists auftaucht.

Investierbare Story mit klarem Risikoprofil

Der optimistische Case für MAXI ist relativ klar: frühe Presale-Phase, niedriger nominaler Token-Preis, bereits nennenswerte Kapitalaufnahme, aktive Community-Positionierung und ein Marktumfeld, das durch den MemeCore-Fork neuen Schwung erhalten hat. Wenn sich die Kapitalrotation im Meme-Sektor fortsetzt, könnten genau solche Projekte überproportional profitieren.

Ebenso wichtig ist aber der Risikohinweis. Presales bleiben hochspekulativ, Renditeversprechen aus Staking sind nicht mit garantiertem Wertzuwachs gleichzusetzen, und auch ein starkes Branding schützt nicht vor Volatilität nach einem Listing. Wer sich engagiert, sollte daher nur Kapital einsetzen, dessen Verlust verkraftbar ist, und die Dynamik zwischen Fundraising, Token-Freigabe und späterer Marktliquidität genau beobachten.

So erhalten Anleger Zugang zum Maxi-Doge-Presale

Wer am offiziellen Maxi-Doge-Presale teilnehmen möchte, kann über das Investment-Widget auf der Website seine Wallet verbinden und MAXI zum aktuellen Preis von 0,000281 $ kaufen.

Akzeptiert werden ETH, BNB, USDT und USDC. Alternativ ist auch ein Kauf per Bankkarte möglich. Das Staking kann direkt nach dem Kauf aktiviert werden, die aktuelle Rendite liegt bei 66 % APY.

Für mobile Nutzer bietet Best Wallet eine besonders einfache Lösung. Die App ist im Apple App Store und über Google Play verfügbar. Über den Tab „Upcoming Tokens“ können Anleger dort in MAXI investieren. Nach Ende des Presales und mit Start der Börsenlistings lassen sich über Best Wallet gekaufte Token ohne zusätzliche Schritte beanspruchen.

Für neue Preisphasen, Community-Events und Launch-Hinweise können Interessierte dem Projekt auf X folgen oder der Telegram-Gruppe beitreten.

Besuchen Sie Maxi Doge Token.