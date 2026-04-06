XRP Prognose: Schwach! Interesse an XRP bricht ein

Das Wichtigste in Kürze

XRP Handelsvolumen bricht ein, weniger Interesse an XRP.

Anzahl aktiver Adressen bei XRP erreicht Jahrestief, keine Dynamik.

Layer-2 könnte mehr Aktivität zu Bitcoin bringen, bullisches Momentum bei HYPER.

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenstart am Ostermontag deutlich fester. Bitcoin legt um mehr als 3 % zu und steigt wieder über die Marke von 69.000 US-Dollar, während Ethereum sogar knapp 5 % im Plus notiert. Auch XRP kann kurzfristig profitieren und gewinnt rund 3 %, womit sich der Kurs aktuell bei etwa 1,33 US-Dollar stabilisiert.

Dennoch bleibt das größere Bild unverändert: Seit Wochen bewegt sich der Markt in einer Seitwärtsrange. Auffällig ist dabei vor allem bei XRP ein nachlassendes Interesse, das sich zunehmend in wichtigen On-Chain- und Handelsdaten widerspiegelt.

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XRP unter Druck: Handelsvolumen bricht deutlich ein

Ein aktueller Bericht zeigt eine klare Schwäche bei XRP, die sich weniger im Preis, sondern vielmehr im Handelsverhalten widerspiegelt. Während der Kurs zuletzt relativ stabil blieb, ist das Trading-Volumen innerhalb von 24 Stunden um rund 50 % eingebrochen. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer zunehmend an Interesse verlieren und weniger Kapital aktiv in XRP bewegt wird.

Ein sinkendes Volumen bei gleichzeitig stabilem Preis ist oft ein Warnsignal. Es zeigt, dass die Marktteilnehmer aktuell keine klare Richtung sehen und sich viele Investoren zurückhalten. Besonders kritisch ist, dass April historisch eigentlich als starker Monat für XRP gilt – aktuell bleibt dieses saisonale Momentum jedoch aus. Statt steigender Aktivität dominiert Zurückhaltung.

📉BEARISH: $XRP TRADING VOLUME DROPS BY 50% While the $XRP price has not dropped significantly over the past week or days, trading volume has reduced. According to coinmarketcap, trading volume in the last 24 hours has reduced by 1/2, indicating reduced interest in the asset.… pic.twitter.com/GXSW5kVDVM — BSCN (@BSCNews) April 4, 2026

Die geringere Liquidität kann zudem die Volatilität in beide Richtungen erhöhen. Fehlt die Nachfrage, werden Aufwärtsbewegungen schnell ausgebremst. Gleichzeitig kann schon moderater Verkaufsdruck stärkere Kursrückgänge auslösen. Insgesamt spricht der Volumenrückgang daher für eine abwartende Marktphase – mit leicht bearischem Unterton.

On-Chain-Schwäche: Aktive XRP-Adressen auf Jahrestief

Auch die On-Chain-Daten liefern derzeit wenig Grund zur Euphorie. Die Anzahl aktiver XRP-Adressen zeigt seit dem Sommer des vergangenen Jahres kaum noch Dynamik. Nach einzelnen kurzfristigen Ausschlägen verharrt die Aktivität über Monate hinweg auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Besonders kritisch: Zuletzt ist die Zahl aktiver Adressen sogar weiter zurückgegangen und befindet sich aktuell auf dem tiefsten Stand seit über einem Jahr. Das deutet darauf hin, dass das Netzwerk weniger genutzt wird – sowohl von privaten als auch institutionellen Akteuren.

Die Metrik gilt als wichtiger Indikator für die tatsächliche Nutzung eines Netzwerks. Sinkende Aktivität bedeutet in der Regel auch weniger Transaktionen, geringere Nachfrage nach dem Token und schwächere fundamentale Unterstützung für den Preis. Während spekulative Bewegungen kurzfristig dennoch möglich sind, fehlt aktuell die organische Nachfrage.

In Kombination mit dem rückläufigen Handelsvolumen entsteht ein klares Bild: XRP kämpft derzeit weniger mit dem Preis, sondern vielmehr mit mangelndem Interesse. Das beeinflusst die XRP Prognose.

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Neue Impulse für Bitcoin? Layer-2 rückt in den Fokus

Auch im Bitcoin-Ökosystem zeigt sich zuletzt ein ähnliches Bild wie bei XRP: Die On-Chain-Aktivität bleibt vergleichsweise gering. Wichtige Metriken wie Transaktionen oder aktive Adressen entwickeln sich seit Monaten eher seitwärts und liefern bislang keine klare Wachstumsdynamik. Doch genau hier könnte sich in den kommenden Quartalen ein Wendepunkt ergeben. Denn immer mehr Entwickler und Investoren richten ihren Fokus auf sogenannte Layer-2-Lösungen, die Bitcoin funktionaler und skalierbarer machen sollen.

Die Idee dahinter: Während Bitcoin als sicheres und dezentrales Basis-Layer fungiert, könnten Layer-2-Netzwerke zusätzliche Funktionen wie schnelle Transaktionen, günstige Gebühren und sogar Smart-Contract-Anwendungen ermöglichen. Das würde die Nutzung deutlich erweitern und langfristig auch die Nachfrage nach Bitcoin selbst stärken.

Ein Projekt, das aktuell besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Bitcoin Hyper. Trotz des schwierigen Marktumfelds konnte das Projekt bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln – ein klares Zeichen für starke Nachfrage. Auffällig ist dabei vor allem, dass auch größere Investoren früh eingestiegen sind. Das ist im aktuellen Bärenmarkt eher selten und wird von vielen als bullisches Signal gewertet.

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Bitcoin Hyper verfolgt einen innovativen Ansatz, indem es die Stärken von Bitcoin mit der Technologie von Solana verbindet. Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) sollen Entwickler einfacher Anwendungen auf Bitcoin aufbauen können. Ergänzt wird das Konzept durch zk-Proofs und eine Bridge-Struktur, die eine Verbindung zwischen Layer-1 und Layer-2 ermöglicht.

Zusätzlich bietet das Projekt attraktive Anreize wie Staking-Renditen von rund 36 % APY. Frühinvestoren konnten bereits erste Buchgewinne verzeichnen, während der Tokenpreis stufenweise ansteigt. Sollte sich der Layer-2-Trend im Bitcoin-Ökosystem durchsetzen, könnte Bitcoin Hyper zu den Projekten gehören, die maßgeblich von dieser Entwicklung profitieren.

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