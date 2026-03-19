XRP Prognose: Treasury-Firma will an Nasdaq – Ripple-Crash droht trotzdem

Das Wichtigste in Kürze

Größte XRP-Treasury wagt den Gang an die Nasdaq.

Evernorth möchte das Nasdaq-Listing, Zustimmung steht noch aus.

Bitcoin Hyper zeigt ebenfalls Stärke, über 32 Mio Dollar im Presale.

Der Kryptomarkt konsolidiert am Donnerstag weiter, nachdem der jüngste Erholungsversuch an Breite verloren hat. Auch XRP steht erneut unter Druck und notiert laut aktuellen Kursdaten wieder klar unter der Marke von 1,50 US-Dollar, zuletzt im Bereich von rund 1,44 bis 1,46 US-Dollar.

Auf Sicht der vergangenen sieben Tage hält sich XRP mit einem Plus von knapp 4 Prozent zwar vergleichsweise robust, year-to-date summiert sich der Rückgang gemessen am Jahresauftakt bei rund 1,88 US-Dollar aber auf mehr als 20 Prozent. Gerade deshalb rücken neue Entwicklungen im XRP-Ökosystem jetzt besonders stark in den Fokus. Was zeigt die XRP Prognose?

Evernorth treibt Nasdaq-Debüt als XRP-Treasury voran

Im XRP-Ökosystem sorgt derzeit vor allem Evernorth für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen hat am 18. März eine öffentliche Form-S-4-Einreichung vorgelegt und damit den nächsten formalen Schritt in Richtung Börsengang gemacht. Geplant ist der Gang an die Nasdaq über den bereits im Oktober 2025 angekündigten Zusammenschluss mit der SPAC Armada Acquisition Corp. II. Wenn die Transaktion abgeschlossen wird, soll das kombinierte Unternehmen unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq notieren. Neben der SEC-Freigabe steht dafür auch noch die Zustimmung der Armada-Aktionäre aus.

🚨JUST IN: XRP TREASURY EVERNORTH FILES WITH SEC FOR NASDAQ LISTING$XRP Treasury firm, Evernorth, filed a Form S-4 with the U.S. Securities and Exchange Commission, moving closer to going public. The filing marks a major step toward its Nasdaq debut. The firm plans to list via… pic.twitter.com/3vQ79XpcCG — BSCN (@BSCNews) March 19, 2026

Spannend ist dabei vor allem das Geschäftsmodell. Evernorth ist keine klassische operative Krypto-Firma, sondern positioniert sich als digital asset treasury company mit klarem XRP-Fokus. Laut Unternehmensangaben soll Anlegern ein regulierter, liquider und transparenter Zugang zu XRP über eine börsennotierte Struktur geboten werden. Anders als ein passives ETF-Konstrukt will Evernorth den XRP-Bestand pro Aktie zudem aktiv steigern, etwa über institutionelle und DeFi-Yield-Strategien, Ökosystem-Beteiligungen und Kapitalmarktaktivitäten.

Die Größenordnung ist ebenfalls bemerkenswert. Bereits im Oktober hatte Evernorth angekündigt, mit dem Deal brutto mehr als 1 Milliarde US-Dollar einzuwerben. Für XRP ist das vor allem symbolisch relevant: Das Signal lautet, dass institutionelle Kapitalmarktstrukturen rund um den Token weiter aufgebaut werden.

Polymarket zeigt weiter Skepsis bei XRP

Trotz dieser Nachrichten bleibt die Marktstimmung laut Polymarket eher vorsichtig bis bärisch. Besonders auffällig: Für ein Abrutschen auf 1,00 US-Dollar wird dort eine Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent angezeigt. Ausgehend von einem XRP-Kurs im Bereich von rund 1,44 US-Dollar entspräche das noch immer einem zusätzlichen Abwärtspotenzial von knapp 25 Prozent.

Noch aussagekräftiger ist die Struktur der gezeigten Wahrscheinlichkeiten. Selbst Kursziele auf der Unterseite wie 0,80 US-Dollar oder 0,60 US-Dollar werden noch mit nennenswerter Eintrittswahrscheinlichkeit gehandelt, während die Upside nach oben deutlich zurückhaltender bewertet wird. Das spricht dafür, dass der Markt die Nasdaq-Fantasie rund um Evernorth zwar registriert, kurzfristig aber noch nicht als ausreichend ansieht, um den übergeordneten Abwärtstrend bei XRP klar zu drehen.

Relative Stärke bei Krypto-Presales: Bitcoin Hyper im Fokus spekulativer Anleger

Während etablierte Large Caps wie XRP aktuell eher in einer Konsolidierungsphase verharren und kurzfristig mit Gegenwind kämpfen, zeigt sich in einem anderen Marktsegment eine deutlich andere Dynamik: Krypto-Presales. Gerade für spekulative Anleger rücken diese Projekte zunehmend in den Fokus, da sie sich teilweise vom übergeordneten Markttrend entkoppeln können und bereits in frühen Phasen Kapitalzuflüsse generieren. Ein aktuelles Beispiel für diese relative Stärke ist Bitcoin Hyper.

Das Projekt konnte im laufenden Presale bereits rund 32 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln – ein Wert, der insbesondere vor dem Hintergrund eines insgesamt schwächeren Marktumfelds als bemerkenswert einzustufen ist. Diese hohe initiale Nachfrage deutet darauf hin, dass Investoren gezielt nach neuen Narrativen und innovativen Ansätzen suchen, die über klassische Layer-1-Use-Cases hinausgehen.

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Inhaltlich setzt Bitcoin Hyper genau hier an. Ziel ist es, das Bitcoin-Ökosystem deutlich vielseitiger und funktionaler zu gestalten. Während Bitcoin traditionell vor allem als Store of Value wahrgenommen wird, soll durch den Einsatz einer Layer-2-Struktur zusätzliche Skalierbarkeit geschaffen werden. Technologisch kombiniert das Projekt dabei zentrale Stärken zweier Welten: die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der hohen Geschwindigkeit und Entwicklerfreundlichkeit von Solana. Möglich wird das unter anderem durch die Integration der Solana Virtual Machine sowie eine Bridge-Lösung, die eine Verbindung zwischen Bitcoin Layer 1 und der neuen Layer 2 herstellt.

Für Anleger ergibt sich daraus ein klar spekulatives, aber chancenreiches Setup. Der Einstieg erfolgt aktuell noch im Presale zu vergleichsweise günstigen Konditionen, wobei der Token-Preis stufenweise ansteigt – die nächste Preiserhöhung ist bereits heute geplant. Dadurch können frühe Investoren potenziell erste Buchgewinne aufbauen. Ergänzt wird das Modell durch eine aktuell ausgewiesene Staking-Rendite von rund 37 Prozent APY.

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