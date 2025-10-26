XRP Prognose: Wird die nächste Krypto-Rallye hier beginnen?

Das Wichtigste in Kürze

Der Artikel analysiert die kurzfristige Situation von XRP.

Das offene Interesse ist auf ein niedriges Niveau gefallen, während der Preis stabil über 2,60 US-Dollar bleibt – ein Zeichen starker Spot-Nachfrage.

Der Schlüsselbereich liegt bei 2,73 US-Dollar; ein Ausbruch darüber könnte den Markt bullisch drehen. Institutionelle Käufe wirken als stabile Unterstützung, während Trader vorsichtig bleiben sollten, solange keine klare Bestätigung vorliegt.

Open-Interest-Reset – Ein sauberer Neuanfang

Das offene Interesse an großen Derivatebörsen ist auf das gleiche niedrige Band wie im Mai 2025 zurückgefallen. Niedriges OI bedeutet, dass ein Großteil der spekulativen Hebelwirkung bereinigt wurde, was die Wahrscheinlichkeit heftiger Short- oder Long-Squeezes reduziert und dem Markt eine sauberere Basis bietet, von der aus er aufbauen kann.

Das ist konstruktiv. Märkte wie dieser benötigen oft eine Enthebelungsphase, bevor ein nachhaltiger Aufwärtstrend beginnt. Verwechseln Sie Ruhe nicht mit Schwäche.

XRP handelt im Bereich von niedrigen 2,60 US-Dollar – und das ist wichtig

Wenn der Preis sich um 2,60 US-Dollar hält, während das OI zusammenbricht, signalisiert das Spot-Nachfrage von „starken Händen“, die Liquidationen ausgleicht.

Ich sehe diese Unterstützung als den Unterschied zwischen einer kurzfristigen Erholung und dem Beginn eines echten Laufs. Behalten Sie Volumenzunahmen im Auge, wenn eine Bewegung über den Pivot bei 2,73 US-Dollar stattfindet.

Das 2,73 US-Dollar-Niveau – entscheidende Liquiditätsschwelle

Der Bereich um etwa 2,73 US-Dollar ist das wichtigste Niveau, das man zur bullischen Bestätigung beobachten sollte. Historisch diente dieses Niveau als Wendepunkt beim Zusammenbruch, und der sechsmonatige VWAP liegt in der Nähe – das macht es zu einem Magneten für Verkäufer und Käufer.

Eine entschlossene Rückeroberung der 2,73 US-Dollar würde viele Orderflüsse von neutral auf bullisch drehen. Ich würde auf einen täglichen Schlusskurs über diesem Band achten, um die Exposition zu erhöhen.

Eingeschlossene Shorts und geringe Hebelwirkung – Verstärker

Da die Hebelwirkung niedrig ist und viele Short-Positionen während der letzten Bereinigung entfernt wurden, kann jede neue Liquidität asymmetrischen Aufwärtsspielraum auslösen. Gefangene Shorts sind zwar weniger, aber ein koordinierter Zufluss von Spot-Käufen oder Optionsströmen kann immer noch einen schnellen, vertikalen Schub erzeugen. Erwarten Sie keine endlosen, linearen Gewinne; erwarten Sie schnelle, unruhige Läufe, sobald sich das Momentum dreht.

Range-Kontext – Acht Monate weiter Spanne

Der Preis bleibt innerhalb einer großen Spanne, die sich in den letzten acht Monaten entwickelt hat. Weite Spannen schaffen sowohl große Chancen als auch Risiken, bedeuten aber auch, dass Stopps weiter gefasst sein müssen; Geduld ist erforderlich, bis eine Seite ausbricht.

Ich bevorzuge kleinere Positionsgrößen innerhalb weiter Spannen. Handeln Sie den Ausbruch, nicht die Hoffnung. Diejenigen, die kommende Marktchancen in Betracht ziehen, könnten auch Presales und ICOs erkunden – aber nur mit solider Recherche und ordentlichem Risikomanagement.

Makro- & institutionelle Flüsse – ein unterschätzter Rückenwind

Institutionelle Bewegungen sind wichtig. Jüngste Unternehmens- und Fondsströme, die mit XRP-Akkumulation verbunden sind, könnten das Angebots-/Nachfrageverhältnis verändern.

Nachrichten rund um Ripple-bezogene Unternehmungen und Treasury-Akkumulation deuten auf wachsendes institutionelles Interesse hin. Institutionelle Gebote sind langsam und stetig. Sie lassen die Preise nicht über Nacht steigen, aber sie heben den Boden an. Das ist über Wochen bis Monate hinweg bullisch.

Wichtige Risikoniveaus – wo Vorsicht geboten ist

Unmittelbare Unterstützung: etwa 2,50 – 2,60 US-Dollar. Kritischer Zusammenbruch: ungefähr 2,28 bis 2,08 US-Dollar bei einem bestätigten täglichen Schlusskurs. Ein Schlusskurs unter diesen Zielen öffnet den Weg zu einem erneuten Test der unteren Struktur und könnte späte Bullen in die Falle locken.

Mein Ansatz: Kapital zuerst schützen. Stopps bei Momentum-Trades enger setzen; bei strukturellen Swing-Positionen nur erweitern, wenn Sie die Positionsgröße reduzieren.

Trading-Setup & Strategie (Kurzfristig)

Beobachten Sie OI und Finanzierungsraten auf ein Signal für eine erneute Hebelung. Wenn OI mit steigendem Spot-Volumen und einem Ausbruch über 2,73 US-Dollar zu steigen beginnt, ist eine kurzfristige Bewegung in Richtung der vorherigen Hochs plausibel.

Konservative Trader warten auf die Rückeroberung von 2,73 US-Dollar; aggressive Trader können im Bereich 2,62–2,70 US-Dollar mit definierten Stopps skalieren.

Verwenden Sie gestaffelte Einstiege und sichern Sie Gewinne auf vordefinierten Ebenen. Verfolgen Sie Optionsverfälle und Strikes in der Nähe von 2,73 US-Dollar, um Hinweise auf professionellen Fluss zu erhalten.

Für alle, die Kryptobörsen vergleichen: Achten Sie darauf, wie sich die Liquidität verschiebt, wenn wichtige Niveaus durchbrochen werden – das bestimmt oft, welche Börsen stärkere Orderbücher zeigen.

Abschließende Gedanken – Meine Experteneinschätzung

Dieses Setup ist lehrbuchmäßig: geringe Hebelwirkung, klare technische Niveaus und Spot-Nachfrage.

Diese Kombination geht oft einem starken Move voraus, aber das Timing ist ungewiss. Ich bin vorsichtig optimistisch, solange der Preis über dem Band von 2,50 – 2,60 US-Dollar bleibt und das OI nicht explosionsartig ohne begleitendes Volumen ansteigt.

Für Trader: Betrachten Sie dies als bedingte Chance – keinen garantierten Ausbruch. Für langfristige Halter: institutionelle Akkumulation ist ein günstiger Hintergrund.

