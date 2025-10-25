JPMorgan erlaubt Kunden, gegen Bitcoin und Ether zu leihen

Das Wichtigste in Kürze

JPMorgan erlaubt institutionellen Kunden, Bitcoin und Ether als Sicherheiten für Kredite zu nutzen.

Damit öffnet die größte US-Bank den Zugang zwischen traditioneller Finanzwelt und Kryptowährungen.

Was einst als „Betrug“ galt, wird nun Teil des offiziellen Bankensystems.

Dieser Schritt gilt als symbolisch und strategisch: Krypto wird nicht nur akzeptiert, sondern in den globalen Liquiditätskreislauf integriert.

Experten sehen darin sowohl Chancen als auch Risiken – insbesondere durch die Volatilität digitaler Vermögenswerte.

Dennoch markiert es einen Wendepunkt: Kryptowährungen sind endgültig im Mainstream angekommen.

Bitcoin und Ether treten ins Sitzungszimmer ein

Dies ist kein experimentelles Pilotprojekt. JPMorgan wird Drittverwahrer einsetzen, um die Krypto-Bestände der Kunden sicher zu halten, während gleichzeitig Bargeldkredite dagegen angeboten werden. Es ist eine mutige Brücke zwischen zwei Welten, die sich nie treffen wollten. Der Schritt der Bank ist symbolisch – der Vermögenswert, der geschaffen wurde, um Banken zu ersetzen, finanziert sie nun. Bitcoin, das Kind der Rebellion, wird Teil des Establishments.

The old gods are melting. JPMorgan, the stone fortress of traditional finance, is now accepting Bitcoin and Ether as collateral. The very asset designed to burn their system down is now being woven into its core. Clients can pledge their crypto, held by third-party custodians,… pic.twitter.com/ul4nQmrSs4 — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) October 24, 2025

Sie können die Veränderung bereits in der Luft spüren. Die einst starre Welt des Fiat-Geldes beginnt mit dem Rhythmus digitaler Knappheit zu vibrieren. Wenn Sie verfolgen, wie sich diese Liquiditätsverschiebung auf den Handel auswirken könnte, sehen Sie sich diesen Krypto-Börsenvergleich an, um zu erfahren, welche Plattformen bereit für die großen Spieler sind, die ins Spiel einsteigen. Das System der unendlichen Verschuldung trifft endlich auf das Konzept absoluter Knappheit. Und es tut dies durch Kreditverträge.

Ein Zusammenstoß der Philosophien

Hier kommt die Wendung: Bitcoin wurde entwickelt, um das Gegenparteirisiko zu beseitigen – um Sie die Kontrolle über Ihr eigenes Geld behalten zu lassen. Jetzt wird es in dieselbe Bankenmaschine hineingezogen, die es einst stören wollte. Es gibt also Spannungen. Banken modellieren die 24/7-Volatilität. Sie überwachen die Solvenz der Verwahrer wie Falken. Sie analysieren sogar Blockchain-Daten in Echtzeit. Es ist verrückt, sich vorzustellen, wie JPMorgans Risikoabteilung Bitcoin wie jede andere Anlageklasse verfolgt.

Für mich fühlt sich das wie die ultimative Ironie an – oder vielleicht die ultimative Bestätigung. Die Bank zähmt den Vermögenswert nicht. Sie passt sich seinen Regeln an. So gewinnen Revolutionen oft – leise.

Eine Liquiditätsmauer öffnet sich

Hier wird es ernst: Das globale System der Geldmarktfonds hält etwa 7,4 Billionen Dollar an Liquidität. Mit der neuen Kreditstruktur von JPMorgan hat dieser Pool nun eine legale, konforme Zufahrtsrampe zu Bitcoin und Ether. Denken Sie einen Moment darüber nach. Der 2,2 Billionen Dollar schwere Kryptomarkt hat sich gerade in eines der größten Kreditsysteme der Menschheitsgeschichte eingesteckt. Das ist keine Adoption. Das ist Absorption.

Ich denke, dies ist der Moment, in dem Krypto aufgehört hat, an die Tür der Wall Street zu klopfen – und begonnen hat, die Lobby einzurichten. Wenn Sie sich also fragen, ob das bullisch oder riskant ist – die Antwort könnte beides sein. Es hängt davon ab, wie gut traditionelle Banken die Volatilität von Krypto-Sicherheiten handhaben.

Vom „Betrug“ zur Sicherheit

Noch vor Kurzem wiesen dieselben Banken Krypto als vorübergehende Modeerscheinung ab. Jetzt sind diese „wertlosen Münzen“ ihre neue Liquiditätsquelle. JPMorgan wird es Kunden erlauben, Bitcoin und Ether als Sicherheit für Kredite zu nutzen. Dies geht weit über börsengehandelte Krypto-Fonds (ETFs) hinaus. Es bedeutet reale Hebelwirkung gegen digitale Vermögenswerte.

FIRST THEY CALLED CRYPTO A SCAM… NOW THEY WANT TO USE IT AS COLLATERAL? 😂 JPMorgan will soon let institutional clients use $BTC and $ETH as loan collateral, expanding beyond CRYPTO ETFs. The same banks that mocked it are now borrowing against it. Funny how “scams” become… pic.twitter.com/9X7R39mbTq — Wise Advice (@wiseadvicesumit) October 24, 2025

Witzig, oder? Dieselben Finanzgiganten, die Krypto einst verspotteten, stützen sich nun darauf für Liquidität. Märkte entwickeln sich schnell. Ebenso die Köpfe – besonders, wenn Geld im Spiel ist.

Warum dieser Schritt wichtig ist

Dieser Schritt von JPMorgan ist nicht nur eine Schlagzeile. Er ist ein Signal. Die traditionelle Finanzwelt erkennt an, dass Krypto nicht verschwinden wird. Anstatt dagegen zu kämpfen, integrieren Banken es in ihre Bilanzen. Diese Verschiebung ist wichtig für die Glaubwürdigkeit. Sie bedeutet, dass institutionelle Investoren Krypto nicht länger nur als spekulatives Spiel betrachten, sondern als tatsächliche Anlageklasse, die Kredite, Handel und Liquidität absichern kann.

Aus meiner eigenen Erfahrung mit diesem Markt sind dies die Wendepunkte, die bleiben. Man sieht vielleicht kein Feuerwerk, aber man spürt, wie sich das Fundament verschiebt. Wenn Sie planen, in diese neue Ära einzusteigen, brauchen Sie die richtige Aufbewahrung. Sehen Sie sich diesen Vergleich von Krypto-Wallets an, um die sichersten Optionen zu finden, Ihre Coins sicher aufzubewahren.

Einen Schritt näher an die volle Integration

Die nächste Frage liegt auf der Hand: Was passiert, wenn andere Banken folgen? Sobald JPMorgan beginnt, können Sie erwarten, dass Namen wie Citigroup, Goldman Sachs oder Morgan Stanley nachziehen. Diese Giganten wollen nicht zurückbleiben. Das könnte zu einer Welt führen, in der Ihre Krypto-Wallet direkt mit Ihrem Brokerkonto kommuniziert – keine komplizierten Brücken, keine Wartezeiten.

Und wenn all dieses Gerede über Sicherheiten und Verwahrung Sie an Ihren ersten Schritt denken lässt, sehen Sie sich unseren Leitfaden zum Kauf von Krypto an. Es ist ein kluger Ausgangspunkt.

Das ist die Schönheit der Integration. Langsam aber sicher wird Krypto Teil des finanziellen Blutkreislaufs. Mit der Zeit könnte dies auch mehr Presale-Aktivitäten und Innovationen im Bereich dezentraler Finanz-Startups (DeFi) anregen. Kapital folgt der Glaubwürdigkeit – und dieser Schritt verleiht Krypto beides.

