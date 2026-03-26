Das Wichtigste in Kürze

Bei 1,38 USD hält sich XRP USD knapp über der psychologischen Marke von 1,40 USD, die Trader als kurzfristige Grenzlinie identifiziert haben.

Der Preis notiert unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten, und die Momentum-Indikatoren spiegeln weiterhin eine bärische Struktur wider, die seit Januar besteht.

Die Ablehnung am Dienstag per Pin-Bar bei 1,60 USD bestätigte dieses Niveau vorerst effektiv als harten Widerstand.

XRP USD klammert sich an einen schmalen Grat. Der Token notiert Ende März 2026 bei nahezu 1,38 USD, was einem Rückgang von etwa -2,6 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Ein gescheiterter Versuch, die Marke von 1,60 USD Anfang der Woche zurückzuerobern, hinterließ einen klassischen bärischen Pin-Bar im Tageschart.

Die übergeordneten Zahlen zeichnen ein schwieriges Bild. XRP hat seit seinem Hoch im Dezember 2025 von 3,65 USD im laufenden Jahr rund 40 % an Wert verloren, obwohl die On-Chain-Aktivität Rekordwerte erreicht: 2,7 Mio. tägliche Transaktionen und 7,7 Mio. aktive Wallets signalisieren ein Netzwerk, das weiter wächst, während der Preis korrigiert.

Der Crypto Fear & Greed Index bewegte sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zwischen 10 und 12, also tief im Bereich „extremer Angst“. Die Nettozuflüsse der XRP-Spot-ETFs drehten im März ins Negative und verzeichneten Abflüsse von über 31 Mio. USD – ein Signal, dass sich der institutionelle Appetit im Vergleich zu den Vormonaten deutlich abgekühlt hat.

Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung beläuft sich auf 2,47 Billionen USD bei einem 24-Stunden-Spot-Volumen von 88 Mrd. USD. Das makroökonomische Umfeld, das Risiko einer US-Rezession und eine verzögerte Abstimmung des Senats über den Clarity Act belasten das bereits komprimierte Chartbild zusätzlich.

(QUELLE: TradingView)

Kann XRP USD den Widerstand bei 1,50 USD zurückerobern oder droht ein Rutsch in Richtung 1,09 USD?

Bei 1,38 USD hält sich XRP USD knapp über der psychologischen Marke von 1,40 USD, die Trader als kurzfristige Grenzlinie identifiziert haben. Der Preis notiert unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten, und die Momentum-Indikatoren spiegeln weiterhin eine bärische Struktur wider, die seit Januar besteht. Die Ablehnung am Dienstag per Pin-Bar bei 1,60 USD bestätigte dieses Niveau vorerst effektiv als harten Widerstand.

Drei Szenarien erscheinen für Anfang April am relevantesten:

Bull-Case: Ein klarer Ausbruch und ein Wochenschlusskurs über 1,50 USD, unterstützt durch erneute ETF-Zuflüsse oder eine positive Entwicklung beim Clarity Act, könnte den Weg in Richtung 2,20 USD ebnen – der Obergrenze, die von KI-Prognoseplattformen wie ChatGPT, Claude und Grok für März 2026 markiert wurde.

Ein klarer Ausbruch und ein Wochenschlusskurs über 1,50 USD, unterstützt durch erneute ETF-Zuflüsse oder eine positive Entwicklung beim Clarity Act, könnte den Weg in Richtung 2,20 USD ebnen – der Obergrenze, die von KI-Prognoseplattformen wie ChatGPT, Claude und Grok für März 2026 markiert wurde. Base-Case: Fortgesetzte Konsolidierung zwischen 1,35 USD und 1,50 USD, während der Markt auf regulatorische Klarheit und Makrodaten wartet. Ein langwieriger Seitwärtstrend ist zwar zäh, aber durchaus möglich.

Fortgesetzte Konsolidierung zwischen 1,35 USD und 1,50 USD, während der Markt auf regulatorische Klarheit und Makrodaten wartet. Ein langwieriger Seitwärtstrend ist zwar zäh, aber durchaus möglich. Bear-Case: Ein Scheitern der Unterstützung bei 1,40 USD könnte die Marke von 1,09 USD offenlegen. PrimeXBT-Analyst Jonatan Randin warnte zudem, dass anhaltender Verkaufsdruck bei Bitcoin XRP bis auf 0,65 USD drücken könnte. Eine Umfrage von Ripple, nach der Finanzentscheider Krypto begrüßen, ist zwar positiv für die Adoption, aber Umfragen bewegen Preise kurzfristig nicht.

Die technische Struktur von XRP bleibt bärisch, solange die 1,50 USD nicht unter Volumen überwunden werden. Trader, die den Optionsmarkt beobachten, werden feststellen, dass Put-Positionierungen zugenommen haben, was eher auf Absicherung als auf aggressive Richtungswetten hindeutet. Eine entsprechende Anpassung der Positionsgrößen erscheint daher angemessen.

MEHR ENTDECKEN: Top Krypto-Börsen 2026

Bitcoin Hyper weckt frühes Interesse, während XRP an wichtiger Unterstützung verweilt

(QUELLE: Bitcoin Hyper)

Ein Token, der 62 % unter seinem Höchststand notiert und sich in einer Range unter dem Widerstand bewegt, bietet – zumindest bei der aktuellen Marktkapitalisierung – eine nur begrenzte kurzfristige Asymmetrie. Diese Kalkulation treibt einen Teil des Kapitals in Richtung Infrastrukturprojekte in früheren Stadien, bei denen die Aufwärtskurve steiler ist, auch wenn das Risikoprofil höher ausfällt.

Bitcoin Hyper ($HYPER) ist ein Projekt, das derzeit große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es positioniert sich als erste Bitcoin-Layer-2 mit Integration der Solana Virtual Machine (SVM) und zielt auf die anhaltende Kritik an der Basisschicht von Bitcoin ab: geringer Durchsatz, hohe Gebühren und begrenzte Programmierbarkeit.

Das Projekt verspricht eine Latenz unterhalb der von Solana auf seinem Layer-2-Stack, kombiniert mit einer dezentralen kanonischen Bridge für BTC-Transfers und einer Hochgeschwindigkeits-Ausführung von Smart Contracts. Der Presale hat bereits 32 Mio. USD bei einem aktuellen Token-Preis von 0,0136776 USD eingesammelt, wobei für Presale-Teilnehmer Staking-Belohnungen verfügbar sind.

Infrastrukturwetten in diesem Stadium bergen erhebliche Ausführungsrisiken; die These einer SVM auf Bitcoin ist technisch ambitioniert und im großen Maßstab unbewiesen. Dennoch verdient der Bitcoin Hyper Presale für Investoren, die nach asymmetrischen Chancen suchen, während XRP konsolidiert, eine eigenständige Recherche. Wie immer gilt: Token-Vorverkäufe in frühen Phasen sind hochriskante Instrumente.