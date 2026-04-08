Zcash explodiert um 25 %: Jetzt kommt die Entscheidung

Das Wichtigste in Kürze

Zcash zeigt relative Stärke, Kurs springt heute um rund 25 Prozent nach oben.

Die wirkliche Entscheidung kommt jetzt, ZEC an wichtigem Widerstand.

Bullisches Momentum nimmt zu, nächste Rallye bei Privacy Coins möglich.

Der Kryptomarkt zeigt sich heute deutlich erholt und knüpft an die jüngste Rally an. Vor allem Altcoins profitieren von der verbesserten Stimmung, nachdem geopolitische Risiken kurzfristig nachgelassen haben.

Besonders auffällig ist dabei Zcash, das aktuell mit starker relativer Stärke überzeugt. Innerhalb von nur 24 Stunden steigt der Kurs um rund 25 Prozent auf etwa 330 US-Dollar.

Auf Wochensicht summiert sich das Plus sogar auf rund 40 Prozent. Dieses Momentum wirkt klar bullisch und zieht verstärkt Trader-Aufmerksamkeit auf sich – doch die entscheidende Phase beginnt jetzt erst. Wird ZEC damit zum Krypto Geheimtipp für 2026?

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Entscheidung an Schlüsselzone: Kommt der echte Ausbruch?

Trotz der starken Rally steht Zcash nun an einem technisch extrem wichtigen Punkt. Der Bereich um 330 US-Dollar fungiert seit Monaten als zentrale Widerstandszone, an der bereits mehrere größere Kursbewegungen entschieden wurden. Gleichzeitig trifft der Kurs hier auf den 200-Tage-Durchschnitt – einen der wichtigsten Trendindikatoren im gesamten Markt.

Genau diese Kombination macht die aktuelle Situation so spannend: Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone könnte eine strukturelle Trendwende signalisieren. In diesem Fall würde sich das Chartbild deutlich aufhellen, und Trader könnten verstärkt auf höhere Kursziele spekulieren. Erste Projektionen sehen dann Potenzial in Richtung der nächsten Liquiditätszone um 400 US-Dollar, wo zuvor viele Marktteilnehmer ausgestoppt wurden.

This is by far the most important price action $ZEC has seen all year. We’re right back into that macro S/R band at $330 that has decided every major move on this chart, and this time it’s colliding with the 200‑day which is the main trend filter. That makes this an important… https://t.co/p3HVBtFRDq pic.twitter.com/xV53BlPIYN — Ardi (@ArdiNSC) April 8, 2026

Scheitert Zcash jedoch an diesem Bereich, wäre Vorsicht geboten. In diesem Szenario könnte die aktuelle Bewegung lediglich als klassische Bärenmarkt-Rally interpretiert werden. Gerade schnelle Rücksetzer nach starken Anstiegen sind typisch für solche Marktphasen. Entscheidend ist daher nicht nur der kurzfristige Ausbruch, sondern ob sich der Kurs auch nachhaltig oberhalb dieser Zone etablieren kann.

Kurz gesagt: Das Momentum ist da – doch die Bestätigung steht noch aus. Genau jetzt entscheidet sich, ob aus der Rally ein neuer Trend wird oder nur ein kurzes Strohfeuer.

Warum Zcash aktuell so bullisch wirkt

Die aktuelle Stärke von Zcash lässt sich nicht nur technisch erklären, sondern wird auch fundamental und durch Sentiment-Daten gestützt. Besonders auffällig ist die sogenannte „Social Velocity“ – also die Geschwindigkeit, mit der ein Asset in sozialen Netzwerken diskutiert wird. Laut Daten von LunarCrush liegt Zcash hier aktuell auf einem der höchsten Levels im gesamten Kryptomarkt. Tausende Erwähnungen, steigende Interaktionen und ein Sentiment von über 80 Prozent zeigen klar: Aufmerksamkeit kehrt zurück.

While most of the crypto market is treading water, Zcash social velocity is accelerating today.$ZEC is sitting at AltRank #2 across the entire crypto market today. Price up 9.6% to $272, engagements up 20.8%, 24.2K mentions, 81% positive sentiment. There are a few catalysts… pic.twitter.com/RLHEA6cE2s — LunarCrush (@LunarCrush) April 7, 2026

Hinzu kommen konkrete fundamentale Katalysatoren. So sorgt die Integration von Zcash beim Mining-Giganten Foundry für Aufsehen. Dass ein großer Bitcoin-Mining-Pool plötzlich Unterstützung für Zcash anbietet, wird von vielen Marktteilnehmern als institutionelles Signal gewertet. Es deutet darauf hin, dass sich die Wahrnehmung von Privacy-Coins wieder verbessert.

Ein weiterer Treiber ist das Thema Quantenresistenz. Nachdem Fortschritte im Bereich Quantencomputing diskutiert wurden, rücken Projekte mit starker Kryptografie stärker in den Fokus. Zcash positioniert sich hier aktiv mit einer Roadmap für post-quanten-sichere Technologien – ein Narrativ, das aktuell deutlich an Zugkraft gewinnt.

Auch technologisch gibt es Fortschritte: Das geplante „Tachyon“-Upgrade soll schnellere, mobile Private Transaktionen ermöglichen und damit echte Nutzung fördern. Kombiniert mit der Tatsache, dass ein signifikanter Anteil des Angebots im sogenannten „Shielded Pool“ liegt, entsteht zusätzlich ein Angebotsdruck.

$ZEC sub $250 was free Same supply as BTC (21M) Being called "Private Bitcoin" in elite circles Swiss VCs and banks are bidding

Bitcoin Whales are bidding

Institutions are bidding@mert is bidding And 30% of circulating supply is in the shielded pool To me, the most… https://t.co/N3jTjwZtKt pic.twitter.com/7Lq02Y71Jb — eye zen hour 🥶 (@eyezenhour) April 8, 2026

In Summe ergibt sich ein seltenes Zusammenspiel aus starkem Narrativ, wachsender Nachfrage und technischer Relevanz – genau das, was explosive Kursbewegungen oft antreibt.

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