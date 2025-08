Zinsbringende Stablecoin-Angebote steigen nach dem GENIUS Act sprunghaft an

Das Wichtigste in Kürze

Nach Inkrafttreten des GENIUS Acts ist das Angebot an zinsbringenden Stablecoins stark gestiegen – trotz eines Verbots in den USA.

Projekte wie USDT und USDC verzeichneten Milliardenzuwächse, während klassische Stablecoins wie USDC unter Abflüssen litten.

Investoren suchen gezielt nach Rendite und nutzen dabei dezentrale, oft offshore organisierte Lösungen.

Der Markt zeigt deutlich: Yield-basierte Stablecoins werden zu einem zentralen Baustein in DeFi.

Regulierungsbehörden stehen vor neuen Herausforderungen, da Kapital global und technologiegestützt agiert.

Die Dynamik des Kryptomarkts verändert sich – und wer früh reagiert, profitiert. .

Zinsbringende Modelle führen Kapitalflüsse an

Trotz Beschränkungen hat Ethena Labs’ USDC seit Inkrafttreten von GENIUS unglaubliche 2,7 Milliarden Dollar an Angebot hinzugefügt. Das ist der größte Zuwachs unter den Stablecoins – ein Beweis dafür, dass zinsbringende Modelle weiterhin Nachfrage erzeugen, selbst unter strengeren US-Vorschriften.

„Für mich signalisiert das eines laut und deutlich: Investoren parken nicht nur Fiat – sie wollen Geld verdienen. Und sie tun es mit Stablecoins, die tatsächlich für sie arbeiten, nicht einfach untätig bleiben.“

USDT zieht weiterhin Liquidität an

Tether (USDT) verzeichnete ebenfalls Zuwächse und fügte rund 2,4 Milliarden Dollar an Kapital hinzu. Das deutet darauf hin, dass Liquiditätsanbieter und institutionelle Halter seinen Reserven weiterhin vertrauen. USDT bleibt ein Rückgrat der Krypto-Liquidität.

„Es ist ein Zeichen dafür, dass nicht alle Stablecoins gleich betrachtet werden.“

Auf der anderen Seite verzeichnete USDC einen Abfluss von etwa 800 Millionen Dollar. Das ist ein merklicher Rückgang des Marktanteils – wahrscheinlich, weil mehr Menschen anderweitig nach Rendite suchen oder sich durch den regulatorischen Druck auf das Stablecoin-Setup von Circle unwohl fühlen.

Auch wenn das nicht katastrophal ist, ist es ein klares Signal: Kapitalallokation verschiebt sich. Rendite zählt. Und Projekte, die sie bieten – selbst außerhalb der US-Grenzen – gewinnen das Rennen. USDS überschreitet 1 Milliarde – Rendite ist kein Trend mehr

Mountain Protocols USDS sammelte nach dem GENIUS Act über 1 Milliarde Dollar an Einlagen – ein weiteres deutliches Zeichen dafür, dass Ertragsgenerierung eine strategische Verschiebung in der Stablecoin-Präferenz antreibt.

„Das ist nicht mehr nur Hype – es wird zu einem strukturellen Bestandteil von DeFi. Zinsbringende Protokolle bauen langfristige Kapitalprogramme rund um diese Stablecoin-Flüsse auf.“

Warum der GENIUS Act diesen Anstieg ausgelöst hat

GENIUS mag zinsbringende Stablecoins in den USA verbieten, aber das hat die Nachfrage nicht gedämpft. Tatsächlich hat es für viele Investoren die Kapitalrotation hin zu On-Chain-Alternativen beschleunigt, die Konformität durch Offshore-Emissionen und öffentliche Vertrags-Transparenz bieten.

„Wenn Sie weniger traditionelle Krypto-Strukturen oder Frühphasen-Investitionen erkunden, sehen Sie sich einige der wichtigsten Presales und ICOs an, die derzeit die Ertragslandschaft prägen.“

Sobald regulatorische Hürden klar sind, fließt Kapital schnell. Rendite wartet nicht auf rechtliche Klarheit im Inland – sie wandert einfach dorthin, wo es Erträge gibt. Und diese Wanderung zeigt sich in den Milliarden, die in USDe und USDS verschoben wurden. Was Regulierungsbehörden übersehen könnten

Es ist einfach, Emissionsorte ins Visier zu nehmen – aber schwieriger, Smart Contracts On-Chain zu blockieren. GENIUS mag die Emission in den USA einschränken, aber On-Chain-Aktivität bleibt grenzenlos. Dieser Angebotsanstieg zeigt, dass strikte inländische Behandlung möglicherweise nicht ausreicht, um globale Liquidität von der Ertragsstrukturierung abzuhalten.

Politikgestalter müssen sich damit auseinandersetzen: Cashflow respektiert keine gesetzlichen Grenzen. Durchsetzung erfordert technologiebasierte Ansätze – nicht nur inländische Verbote.

Was kommt als Nächstes?

Der Anstieg des zinsbringenden Stablecoin-Angebots nach dem GENIUS Act ist nicht nur eine Nachricht – er markiert einen echten Wandel in der Marktdynamik. Wir reden hier nicht über Hype. Wir reden über Evolution.

Erwarten Sie, dass Stablecoins wie USDT und USDC weiter wachsen – insbesondere, da DeFi-Projekte um sie herum aufgebaut werden. Achten Sie auf neue Sicherheitenpools, Kreditprotokolle und Anwendungsfälle für tokenisierte Produkte.

Althergebrachte Stablecoins werden reagieren müssen – oder riskieren, ihre Führungsrolle bei der Liquidität zu verlieren. Und Regulierer? Sie müssen ihre Durchsetzungsstrategien weiterentwickeln, um On-Chain-Aktivitäten und grenzüberschreitende Kapitalströme zu adressieren. Das smarte Geld positioniert sich bereits neu. Rendite zählt wieder. Und Kapital bewegt sich schnell.

