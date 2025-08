Ethereum und XRP im Aufwind: Wie Trump die Kryptomärkte ungewollt beflügelt

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum, XRP und weitere Altcoins erholen sich überraschend stark, nachdem Donald Trump neue Zölle verkündet hat.

Die technischen Indikatoren deuten auf einen möglichen weiteren Anstieg hin, besonders bei ETH.

Trotz kurzfristiger Unsicherheiten glauben viele Trader an neue Allzeithochs noch in diesem Jahr.

Ein politischer Paukenschlag von Ex-Präsident Trump bringt Bewegung in die Finanzwelt – und der Kryptomarkt reagiert sofort. Während Aktien schwanken, scheinen Ethereum, XRP und andere Altcoins neuen Aufwind zu bekommen. Was hinter dieser Krypto-Rally steckt und ob es nur ein kurzes Strohfeuer ist oder der Beginn eines neuen Aufwärtstrends – dieser Artikel liefert die Antworten.

Altcoins trotzen der Unsicherheit und steigen

Ethereum und XRP führen den aktuellen Rebound im Kryptomarkt an. Nach einer roten Woche stieg XRP um 4,5 % und Ethereum um 2,7 %. Besonders spannend: Ethena, ein Ethereum-basiertes DeFi-Protokoll, legte sogar um über 10 % zu. Diese starke Bewegung überrascht, da sie unmittelbar auf Donald Trumps Ankündigung neuer Strafzölle folgt.

Die betroffenen Länder sind unter anderem China, die EU, Mexiko und Kanada. Die Höhe der Zölle liegt zwischen 10 % und 41 %. Dies sorgt für Unsicherheit in den klassischen Märkten – der Kryptosektor jedoch reagiert überraschend positiv. Es scheint, als würden Trader Kryptowährungen wieder als Ausweichoption sehen.



Bitcoin Fear and Greed Index is 64 – Greed

Current price: $115,522 pic.twitter.com/f8OEXTO0sv — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) August 4, 2025

Ethereum durchbricht wichtige Widerstände

Ethereum hat mit seinem jüngsten Anstieg die wichtige Marke von 3.600 USD hinter sich gelassen. Der Kurs liegt nun bei rund 3.650 USD – ein bullisches Signal für viele Charttechniker. Besonders beachtet wird das Überschreiten der sogenannten Exponential Moving Averages (EMAs). Die 50-Tage-EMA liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs und dient nun als solide Unterstützung.

Auch die 200-Tage-EMA liegt tiefer, was insgesamt eine positive Struktur ergibt. Analysten sehen die Chance auf ein neues Allzeithoch im Laufe des Jahres bei über 4.800 USD. Auf der Prognoseplattform Myriad Markets glauben 60 % der Nutzer daran, dass dieses Ziel realistisch ist.



Technische Indikatoren bestätigen den Aufschwung

Ein besonders starkes Signal liefert der sogenannte Average Directional Index (ADX). Mit einem Wert von 40 zeigt dieser Indikator eine sehr starke Trendbewegung an. Trader sehen in solchen Werten oft den Beginn eines längerfristigen Aufwärtstrends.

Der RSI (Relative Strength Index) liegt bei 60, was noch unterhalb der kritischen Grenze von 70 liegt. Das bedeutet: Der Markt ist nicht überkauft, es gibt noch Spielraum nach oben. Zusätzlich zeigt der Squeeze Momentum Indicator ein aktives „On“-Signal. Dieses tritt typischerweise in Phasen auf, in denen eine explosive Bewegung bevorsteht.



XRP profitiert von ETF-Fantasien

Bei XRP treibt die Hoffnung auf einen ETF den Kurs. Die Wahrscheinlichkeit, dass XRP einen eigenen Spot-ETF vor Litecoin erhält, liegt laut Myriad Markets bei 64 %. Hinzu kommt eine zunehmend klare regulatorische Lage, nachdem der SEC-Prozess mit Ripple weitgehend geklärt ist.

Mit einem Kurs von über 3 USD zeigt sich XRP stabil. Auch technisch stehen die Zeichen auf Aufschwung. Der ADX liegt bei 34 – ein starkes Signal für einen etablierten Trend. Gleichzeitig befinden sich die 50- und 200-Tage-EMAs unterhalb des Preises, was als bullisch interpretiert wird.



Ethereum und XRP Trader bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz der positiven Tagesbewegungen sind viele Kryptowährungen auf Wochensicht noch im Minus. Dies zeigt, dass der aktuelle Rebound noch jung ist. Trader beobachten deshalb genau die Unterstützungsniveaus bei ETH und XRP.

Ethereum hat starke Unterstützung bei 3.200 USD, während XRP sich über 2.95 USD behaupten muss. Sollte der Markt diese Marken halten, sind weitere Aufwärtsbewegungen denkbar. Die Stimmung ist also optimistisch – aber noch nicht euphorisch.



Schlussbetrachtung: Chance oder Risiko?

Die aktuelle Marktbewegung zeigt: Kryptowährungen sind zurück auf dem Radar der Investoren. Ob durch politische Unsicherheiten oder neue ETF-Hoffnungen – die Dynamik ist spürbar.

Doch auch Risiken bleiben bestehen. Eine weitere Eskalation im Handelsstreit oder eine Korrektur an den Aktienmärkten könnten das Momentum bremsen. Dennoch: Die Charttechnik spricht aktuell für die Bullen. Anleger sollten die nächsten Tage aufmerksam verfolgen.



TOKEN6900: Der neue Meme Coin setzt auf puren Hype

Mit TOKEN6900 startet ein neuer Presale, der das Herz der Meme-Coin-Community höher schlagen lässt. Ganz im Stil anderer erfolgreicher Spaßwährungen basiert das Projekt nicht auf einem realen Nutzen, sondern auf der Kraft kollektiver Begeisterung. Das Konzept ist bewusst einfach gehalten: Fast 80 % der Token werden direkt im Presale verkauft – ein ungewöhnlich transparenter Schritt, der frühe Investoren locken soll. Durch den kleinen Projektumfang werden schnelle und potenziell hohe Renditen versprochen, sofern sich eine starke Community formiert. Nachteile gibt es jedoch auch: Der fehlende langfristige Nutzen, starke Konkurrenz im Meme-Coin-Segment und die unklare Zukunftsentwicklung machen TOKEN6900 zu einem risikobehafteten Investment – allerdings mit Potenzial für schnelle Gewinne.

Mehr als Ethereum: TOKEN6900 als Finanz-Satire

Doch TOKEN6900 inszeniert sich nicht nur als klassischer Meme Coin, sondern als ironischer Kommentar auf den Zustand des modernen Finanzwesens. In bewusst überdrehter Sprache wird das Projekt als „Consciousness Parasite“ beschrieben – ein emotional handelbarer Zustand, der die Absurdität der Krypto-Welt auf die Spitze treibt. TOKEN6900 ist keine Währung, sondern ein digitales Gefühl, eine Art kollektive Lobotomie für all jene, die zu viele Wallets, Charts und Hypes verfolgt haben. In dieser Selbstironie liegt möglicherweise der eigentliche Reiz des Projekts: TOKEN6900 ist ein Meme über Meme Coins – ein Spiegelbild einer Branche, die sich zunehmend selbst parodiert.