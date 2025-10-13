1.400 millones de dólares en USDT entran en Binance mientras las liquidaciones se desploman un 98%

Key Notes

1.400 millones de dólares en USDT entraron en el mayor exchange de criptomonedas en 24 horas.

Las liquidaciones cripto se desplomaron hasta casi 500 millones de dólares.

Bitcoin y Ethereum registran ganancias moderadas mientras la volatilidad generalizada del mercado se enfría.

Tras perder aproximadamente 400.000 millones de dólares en 24 horas, el mercado cripto está experimentando finalmente un modesto repunte con expectativas de recuperación.

Los operadores e inversores de criptomonedas depositaron 1.400 millones de tokens USDT a través de ERC-20 en Binance durante las últimas 24 horas, según datos de Coinglass. La cantidad total de depósitos de USDT en exchanges cripto centralizados alcanzó los 1.810 millones de dólares.

Un aumento repentino de las entradas de stablecoins suele indicar una posible acumulación de Bitcoin (BTC) y altcoins.

Los depósitos de USDT llegan en un momento en que las liquidaciones cripto, que alcanzaron un récord de 19.350 millones de dólares el 11 de octubre, disminuyeron casi un 98%. Según datos de Coinglass, las liquidaciones totales de criptomonedas se desplomaron hasta los 507 millones de dólares durante el último día.

Cuando las liquidaciones disminuyen, los operadores suelen esperar un catalizador que mueva el mercado. Esto reduce consecuentemente la volatilidad.

¿Vuelven los alcistas?

Este barrido generalizado del mercado no fue una simple corrección.

El mercado de criptomonedas perdió alrededor de 400.000 millones de dólares de su valor en apenas 24 horas el 11 de octubre, según datos de CoinMarketCap. El sentimiento del mercado cayó desde una zona neutral por encima de 50 hasta su actual 31, indicando miedo, incertidumbre y dudas entre los inversores.

Y no fue solo el cripto. El S&P 500 cayó un 2,7% hasta los 6.552 puntos, y las acciones de Nvidia descendieron un 4,9% hasta los 183 dólares, según datos de Trading Economics.

La masiva venta, que se extendió por múltiples mercados financieros, se desencadenó después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles incrementados y otras «contramedidas» sobre China.

La noticia desató de inmediato temores de una desaceleración económica, lo que llevó a los inversores a vender activos de riesgo como las criptomonedas para evitar pérdidas.

Sin embargo, algunos activos cripto destacados han comenzado a registrar pequeñas ganancias.

Bitcoin subió de 109.715 a 111.530 dólares. Ethereum (ETH) se recuperó desde su mínimo local de 3.650 dólares hasta los 3.830 dólares.

Si las entradas de stablecoins ganan impulso, cabría esperar una recuperación generalizada del mercado, a menos que la presión macroeconómica empuje a los mercados financieros aún más hacia las trincheras.

Artículo relacionado: las criptomonedas que van a subir hoy