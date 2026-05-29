¿Dónde va el dinero de Stellar? Bitcoin Hyper supera los $32.7M

El mercado de las criptomonedas está presenciando una notable rotación de liquidez. Mientras los inversores institucionales validan las redes Web3 consolidadas, el dinero inteligente ya está buscando la próxima gran asimetría de mercado. El ejemplo más claro de esta dinámica es Stellar (XLM), que tras registrar un impresionante rally semanal del 40% y superar con decisión la barrera de los $0,20, ha visto cómo muchos de sus primeros compradores comienzan a asegurar ganancias para reinvertir en sectores de mayor potencial de crecimiento, como las soluciones de escalabilidad para Bitcoin.

En este escenario de rotación estratégica, Bitcoin Hyper (HYPER) se perfila como el principal destino de este capital. Con una preventa que ya supera los $32,7 millones de dólares recaudados, el proyecto responde a una demanda masiva y real: llevar la liquidez y las finanzas descentralizadas (DeFi) al ecosistema de Bitcoin de forma rápida, barata y sin perder la seguridad de la red principal.

El catalizador de Stellar: ¿Por qué XLM rompió los $0,20 y qué significa para el mercado?

La reciente acción del precio de Stellar no ha sido casualidad. El precio de XLM cobró un fuerte impulso alcista tras anunciarse una alianza estratégica entre la Stellar Development Foundation y la DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation). El plan maestro es ambicioso: tokenizar acciones, ETFs y bonos del Tesoro de EE. UU. bajo custodia de DTC directamente en la red Stellar para la primera mitad de 2027.

DTCC and the Stellar Development Foundation announced today plans to enable the tokenization of DTC‑custodied assets on the @StellarOrg network. This collaboration advances DTCC’s multi chain strategy and expands how traditional assets move across digital ecosystems.… pic.twitter.com/bdeX0JmDGY — DTCC (@The_DTCC) May 27, 2026

Este anuncio disparó el volumen de negociación de XLM, consolidando un ecosistema de activos del mundo real (RWA) en Stellar que ya roza los $1.820 millones de dólares y cuenta con gigantes como Franklin Templeton y WisdomTree. Sin embargo, para los traders experimentados, un rally del 40% impulsado por noticias a largo plazo suele ser el momento perfecto para tomar ganancias parciales y buscar gemas en fase de preventa con un multiplicador potencial mucho mayor.

La tesis de inversión en Bitcoin Hyper: Tecnología SVM y un APY del 36%

Para los inversores que buscan exposición directa a la narrativa de las Capas 2 de Bitcoin, Bitcoin Hyper (HYPER) ofrece una propuesta de valor sumamente atractiva. En lugar de replicar arquitecturas lentas, HYPER utiliza la Solana Virtual Machine (SVM) para garantizar un rendimiento de alta velocidad, combinado con pruebas de conocimiento cero (ZK-proofs), optimistic rollups y sidechains para procesar transacciones de manera eficiente y barata.

Bitcoin has the foundation. Hyper has the horsepower. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/oPtHoivRRZ — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) May 22, 2026

Desde el punto de vista de la inversión, los números de su preventa respaldan el fuerte interés del mercado:

Capital recaudado: Más de $32,7 millones de dólares.

Más de $32,7 millones de dólares. Precio actual de entrada: $0,0136808 por token HYPER.

$0,0136808 por token HYPER. Incentivo inmediato: Un atractivo 36% de APY estimado para quienes pongan sus tokens en staking durante la preventa.

Nota de riesgo: Aunque las preventas ofrecen la oportunidad de entrar en la planta baja de un proyecto con un descuento significativo, también conllevan riesgos inherentes de mercado, liquidez y desarrollo tecnológico. Los inversores deben evaluar su tolerancia al riesgo antes de asignar capital a activos en fase temprana.

Guía rápida: Cómo posicionarse en la preventa de HYPER antes del próximo incremento de precio

Participar en la preventa de Bitcoin Hyper es sumamente sencillo y está diseñado para facilitar el acceso tanto a inversores minoristas como a ballenas. El proceso se puede realizar directamente desde el sitio web oficial de Bitcoin Hyper.

La plataforma cuenta con una integración directa con la aplicación de Web3 Best Wallet. Puede descargar la app de Best Wallet desde la App Store de Apple o Google Play para gestionar y almacenar sus tokens de forma segura. La compra se puede realizar utilizando ETH, BNB, SOL, monedas estables (stablecoins) o tarjeta de crédito/débito.

Al adquirir sus tokens al precio actual de $0,0136808, los usuarios pueden comenzar a generar un 36% de rendimiento anual (APY) de inmediato, maximizando su posición antes de que el token sea listado en los exchanges más importantes del mercado.

Para no perderse ninguna actualización sobre el desarrollo técnico de la L2 y los próximos hitos de la preventa, le recomendamos seguir a Bitcoin Hyper en X y unirse a su comunidad oficial de Telegram.