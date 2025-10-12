19.350 millones de dólares en 24 horas: el mayor evento de liquidación cripto jamás registrado

Key Notes

El mapa de calor de liquidaciones de CoinGlass muestra que 19.350 millones de dólares fueron liquidados de 1.666.361 operadores.

Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP se vieron afectados, ya que sus precios cayeron.

El precio de Bitcoin se deslizó por debajo de los 110.000 dólares, arrastrando a la mayoría de altcoins consigo.

Durante las últimas 24 horas, el mercado de criptomonedas en su conjunto ha visto cómo 1.666.361 operadores sufrían liquidaciones. Las liquidaciones totales ascienden actualmente a 19.350 millones de dólares, según datos de Coinglass. Esto supone la mayor liquidación que el sector de activos digitales haya experimentado jamás, llegando justo después de un emocionante repunte del mercado.

Donald Trump advierte de aranceles del 100% sobre las importaciones chinas

El 11 de octubre, el mercado cripto registró liquidaciones de aproximadamente 19.350 millones de dólares, siendo los operadores con posiciones largas quienes sufrieron las mayores pérdidas.

Activos digitales destacados como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) e incluso memecoins se vieron afectados por la situación. Cabe destacar que la mayor orden de liquidación individual se observó en Hyperliquid, con un valor de 203,36 millones de dólares.

Casualmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había insinuado anteriormente aranceles del 100% sobre las importaciones chinas.

Su publicación en redes sociales advirtiendo al público sobre el arancel fue recibida con sentimientos y reacciones encontradas, que se trasladaron desde el sector de finanzas tradicionales (TradFi) y se extendieron hasta las cripto. Existen grandes preocupaciones de que Estados Unidos y China puedan estar entrando en una nueva fase de la guerra comercial que comenzó a principios de este año.

El tema del cierre del gobierno estadounidense es otro factor que contribuye a esta desafortunada situación del mercado. Hasta ahora, ha retrasado la publicación de datos económicos clave.

El precio de Bitcoin cayó por debajo de los 110.000 dólares

Los precios de la mayoría de criptomonedas han descendido significativamente, empezando por la moneda insignia, Bitcoin.

Esta cripto cayó por debajo de los 110.000 dólares al compás de la tendencia bajista antes de recuperarse ligeramente. Según datos de CoinMarketCap, el precio de BTC se sitúa actualmente en 111.845,05 dólares, con una caída del 8,17% en 24 horas. Se trata de un descenso notable para una moneda que alcanzó un nuevo máximo histórico (ATH) por encima de los 126.000 dólares hace menos de una semana.

Desde un nivel de precio superior a los 4.800 dólares, Ethereum cotiza ahora a 3.829,24 dólares, correspondiendo con una caída del 11,93% en 24 horas. Asimismo, Solana ha experimentado una pérdida aún mayor del 14,87%, empujando su precio hasta los 186,54 dólares. Binance Coin (BNB), que había sido la estrella de la temporada, ha acumulado una pérdida del 10,54% en el mismo periodo para cotizar ahora a 1.125,58 dólares.

Teniendo en cuenta cómo comenzó el mercado la semana, no sorprende que los operadores con posiciones largas sean los más afectados. Evidentemente, creían que el impulso positivo continuaría, pero acabaron decepcionados.

Articulo relacionado: todo sobre los futuros de criptomonedas