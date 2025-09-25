4 criptomonedas que convertirán 1.000 dólares en 1 millón este otoño

Key Notes

La acumulación por parte de ballenas de Chainlink y la solicitud de ETF podrían encender el próximo gran repunte.

Avalanche cuenta con el respaldo de planes de financiación multimillonarios y solicitudes de ETF.

Sui gana impulso con la alianza con Google y una inversión de 450 millones de dólares cotizada en Nasdaq.

Mientras el mercado cripto se prepara para la temporada otoñal, que históricamente ha sido bajista para las criptomonedas, varias altcoins muestran catalizadores únicos que podrían desencadenar un crecimiento exponencial.

Desde la adopción institucional hasta grandes alianzas, estos cuatro proyectos: Chainlink LINK, Avalanche AVAX, Sui Network SUI y Sei SEI, se posicionan como los principales candidatos para ofrecer rentabilidades monumentales.

Las mejores criptomonedas para comprar este otoño

Chainlink (LINK)

Chainlink cotiza a 21,74 dólares tras una caída semanal del 7%, pero ha subido un 90%, respaldada por reservas récord en exchanges y acumulación de ballenas, con 800.000 LINK añadidos recientemente a carteras importantes.

Los saldos en exchanges han caído a mínimos históricos mientras los inversores migran hacia la autocustodia, una señal alcista para la dinámica de la oferta. Solo el 22 de septiembre se retiraron 5,5 millones de LINK de las plataformas de trading.

Además, Grayscale ha presentado ante la SEC la solicitud para convertir su Chainlink Trust en un ETF al contado bajo el símbolo GLNK, un movimiento que podría abrir las compuertas institucionales de estas criptomonedas rentables.

Avalanche (AVAX)

Avalanche, cotizada a 34,44 dólares, recibió el respaldo de AgriFORCE Growing Systems, que ahora se rebautiza como AVAX One, la primera empresa cotizada en NASDAQ dedicada a Avalanche. La compañía planea recaudar 550 millones de dólares para adquirir tokens AVAX.

Al mismo tiempo, la Fundación Avalanche respalda dos tesorerías de activos digitales estadounidenses que apuntan a un total combinado de 1.000 millones de dólares para comprar millones de tokens AVAX, funcionando esencialmente como una recompra a gran escala.

También Bitwise ha presentado solicitud para un ETF de Avalanche, mientras AVAX gana reconocimiento generalizado. Con miles de millones en capital preparándose para comprar y mantener el token, la presión sobre la oferta podría encender un repunte explosivo.

Sui Network (SUI)

SUI, que actualmente cotiza por encima de 3,50 dólares, es la comidilla tras anunciarse recientemente como socio de lanzamiento del Protocolo de Pagos Agénticos (AP2) de Google, un estándar impulsado por inteligencia artificial para permitir que agentes autónomos realicen transacciones financieras.

Sui busca convertirse en el futuro de las finanzas basadas en máquinas y asegurar este acuerdo con Google supone otro paso en esa dirección.

Además, Mill City Ventures, cotizada en Nasdaq, se comprometió con 450 millones de dólares para mantener SUI como parte de su balance, proporcionando a los inversores públicos un punto de entrada regulado al ecosistema.

Sei (SEI)

Actualmente cotizada a 0,2924 dólares, Sei ofrece una de las mejores oportunidades nuevas de criptomonedas en el mercado. La red se asoció con Crypto.com para proporcionar custodia de grado institucional, asegurando el almacenamiento de sus tokens bajo marcos regulados.

Chainlink también integró sus Flujos de Datos con Sei el 10 de septiembre, proporcionando datos de mercado con latencia de fracciones de segundo que establece un nuevo estándar para aplicaciones DeFi de grado institucional.

Sei también fue elegida por el estado de Wyoming para su programa piloto de stablecoin basada en blockchain, superando a competidores importantes como Ethereum y Avalanche.

Además, la presentación de la OPI de Circle reveló que posee más SEI que cualquier otro token. Con sus profundos vínculos con programas piloto regulatorios, infraestructura de datos e inversores institucionales, SEI podría ser una de las próximas criptomonedas en explotar en los próximos meses.

No olvides diversificar también con preventas de criptomonedas