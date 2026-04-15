El avance sobre criptomonedas de Nikita Bier impulsa el BTC USD a 75.000 $: ¿está X Money en camino?

El jefe de producto de X acaba de regalarle al sector cripto su frase más seguida de la semana, y el resultado es difícil de ignorar. Bitcoin cotiza justo por encima de los 75.000 $, con una subida de más del +6 % en las últimas 24 horas. Si el post de Nikita Bier sobre criptomonedas señala una revelación genuina de producto o simplemente un avance bien calculado sigue siendo, por ahora, una incógnita, pero los inversores han respondido positivamente de todos modos.

“Cripto ha tenido un año difícil. Quizás deberíamos lanzar algo para solucionarlo”, escribió Bier el martes en una publicación que acumuló más de 3 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, desatando el entusiasmo en las redes sociales.

Crypto has had a rough year. Maybe we should launch something to fix it. — Nikita Bier (@nikitabier) April 14, 2026

El mensaje llegó semanas antes del lanzamiento confirmado por Elon Musk para abril de X Money, un producto de pagos entre pares (peer-to-peer) desarrollado con Visa, con licencia en más de 40 estados de EE. UU., que ofrece un rendimiento del 6 % y una tarjeta de débito con recompensas de cashback. No se han confirmado infraestructuras cripto, pero X tampoco las ha descartado explícitamente.

Tres semanas antes, X contrató a Benji Taylor, ex director de producto de Aave y jefe de diseño en Base, un movimiento que atrajo atención inmediata dado el impulso regulatorio que se está generando en torno a los pagos digitales.

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¿Podrá Bitcoin mantenerse por encima de los 75.000 $ antes de que lleguen los datos del PPI esta semana?

(FUENTE: TradingView)

Incluso tras el avance de Nikita Bier, la configuración técnica de Bitcoin hacia mediados de abril sigue siendo frágil, pese a su repunte del +6 % hasta los 75.000 $. La resistencia inmediata se sitúa en 76.500 $, con un techo secundario en 77.250 $.

Los niveles de soporte se acumulan en 70.800 $ y 69.800 $, coincidiendo este último estrechamente con el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,618. Un cierre diario por debajo de 69.800 $ probablemente desencadenaría cascadas de stop-loss hacia la media móvil de 200 días en 66.500 $.

Se presentan tres escenarios. En el caso alcista, los datos del PPI de EE. UU. publicados hoy (14 de abril) resultan moderados, proporcionando alivio macroeconómico y empujando al BTC de nuevo hacia la resistencia de 76.500 $. En el escenario base, el precio continúa consolidándose entre 71.000 $ y 75.500 $ mientras los actores institucionales acumulan discretamente, algo que los analistas sugieren que ya está en marcha.

El caso bajista: un cierre por debajo de 69.800 $ abre el camino hacia los 68.200 $, un nivel no probado desde finales del primer trimestre. Las señales estructurales a largo plazo siguen siendo constructivas, pero la configuración a corto plazo exige precaución. El S&P 500 subió un +3,6 % la semana pasada mientras que Bitcoin cayó un -20 %, la mayor divergencia entre acciones y criptomonedas desde las escaladas arancelarias. Ese tipo de dislocación tiende a resolverse, de una forma u otra.

Lo que traerá X Money tras el avance sobre criptomonedas de Nikita Bier

🚨 ELON JUST DROPPED A FINANCIAL NUKE “X MONEY WILL BE THE SOURCE OF ALL TRANSACTIONS.” Let that sink in. According to @elonmusk, X Money isn’t just another payments app,

it’s intended to become the central hub of global money flow. 💥 One platform

💥 One financial layer

💥… https://t.co/cBVMhBjPdK pic.twitter.com/hemEoo5jc6 — ᙢinus ᙡells (@MinusWells) April 11, 2026

X Money se está posicionando como un neobanco premium más que como una plataforma de criptomonedas, ofreciendo un APY del 6 % en depósitos asegurados por la FDIC hasta 250.000 $, superando a competidores como Venmo y PayPal. Basado en la red Visa y con licencias en más de 40 estados de EE. UU., permite el depósito directo de nóminas en su ecosistema.

Semejante a una cuenta corriente de alto rendimiento dentro de una aplicación de redes sociales, X Money aspira a convertirse en un sistema operativo financiero global, especialmente con la incorporación de Benji Taylor, ex director de producto en Aave.

Las investigaciones muestran que X Money está desarrollando «Smart Cashtags» para el comercio de acciones y criptomonedas en tiempo real, y se ha asociado con Visa para remesas con la stablecoin USDC.

Aunque la funcionalidad de monedero cripto está planeada para finales de 2026, no se han confirmado monedas específicas. Si Musk logra integrar con éxito los pagos con criptomonedas, X Money podría convertirse en una puerta de entrada principal a los activos digitales, compitiendo con otras plataformas por usuarios que buscan rendimiento y conveniencia. El resultado depende en gran medida de lo que Benji Taylor esté desarrollando.

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