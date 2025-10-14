446 millones de dólares en altcoins llegarán al mercado esta semana mientras Bitcoin se vuelve «arriesgado»

Key Notes

Más de 446 millones de dólares en altcoins se desbloquearán entre el 13 y el 20 de octubre.

FTN, CONX, ARB y DRB encabezan los desbloqueos puntuales más importantes, mientras que SOL y WLD dominan las liberaciones lineales.

Los analistas apuntan que el dominio de Bitcoin podría alcanzar su punto máximo próximamente.

El mercado de las criptomonedas debería prepararse para una potencial ola de volatilidad, ya que más de 446 millones de dólares en altcoins van a desbloquearse entre el 13 y el 20 de octubre, según datos de Tokenomist.

Las liberaciones se dividen entre desbloqueos puntuales y lineales. FTN lidera los desbloqueos puntuales, liberando el 4,62% de su suministro total (aproximadamente 40,2 millones de dólares).

CONX desbloqueará 32,93 millones de dólares (un 3%), y ARB liberará 92,65 millones de tokens valorados en 30,69 millones de dólares (el 1,71%). DRB desbloqueará más de 618 millones de tokens, el 17,59% de su suministro, aunque su valor total sigue siendo modesto, situándose en 18,28 millones de dólares.

Entre otros tokens destacados que experimentarán desbloqueos sustanciales figuran STRK, SEI, ZK y APE.

According to Tokenomist, over the next 7 days, major one-time unlocks (over $5M) will include FTN, CONX, ARB, DRB, STRK, SEI, ZK, and APE. Major linear unlocks (over $1M per day) will involve SOL, TRUMP, WLD, DOGE, IP, AVAX, ASTER, TIA, SUI, ETHFI, DOT, TAO, and STBL. The total… pic.twitter.com/rSsjvCNhEJ — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 13, 2025

SOL encabeza los desbloqueos lineales

En el lado lineal, Solana (SOL, 194,6 dólares) encabeza la lista con un desbloqueo de 97,75 millones de dólares, lo que representa apenas el 0,09% de su oferta circulante. Le siguen WLD (37 millones de dólares), TRUMP (6,36 dólares, 30,42 millones) y DOGE (0,21 dólares, 20,31 millones).

Aunque algunos de estos desbloqueos representan porcentajes relativamente pequeños, otros como STBL, que liberará el 10,64% de su suministro, podrían enfrentarse a una importante oleada de ventas.

Estas liberaciones de tokens podrían inyectar oferta adicional al mercado, provocando potencialmente caídas temporales, sobre todo en criptomonedas de baja capitalización.

El dominio de Bitcoin podría estar alcanzando su techo

Aunque Bitcoin (BTC, 115.469 dólares) se ha mantenido como la fuerza dominante durante las últimas semanas, los analistas sugieren que el activo podría estar entrando en una fase «arriesgada» en comparación con las altcoins.

Según el analista de criptomonedas Dan Gambardello, las condiciones del mercado empiezan a parecerse a las de principios de 2021, un periodo que precedió a un importante repunte de las altcoins.

El dominio de Bitcoin, que actualmente ronda cerca de medias móviles clave, podría enfrentarse pronto a resistencias, señalando potencialmente el inicio de un resurgimiento de las altcoins.

El analista ha comparado esta configuración con fases históricas posteriores a eventos de liquidación masiva, como el desplome del COVID en marzo de 2020 y la reciente liquidación de 19.000 millones de dólares.

Ambos acontecimientos marcaron el inicio de nuevos ciclos alcistas en el mundo cripto, donde la fortaleza inicial de Bitcoin fue seguida por un mejor rendimiento de las altcoins.

Las altcoins entran en una zona de acumulación de bajo riesgo

Los datos procedentes de múltiples modelos de riesgo muestran que las altcoins se encuentran actualmente en una fase de acumulación de bajo riesgo. Gambardello ha destacado que las puntuaciones de riesgo de las altcoins rondan el 20, muy por debajo de los niveles sobrecalentados de más de 80 que se vieron en anteriores máximos del mercado.

Ethereum, a menudo considerado el pionero del repunte más amplio de las altcoins, muestra una puntuación de riesgo de apenas 47. A medida que ETH (4.174 dólares) se estabilice, podría liderar la próxima ola de repuntes de altcoins, tal como hizo en 2021, añadió Gambardello.

