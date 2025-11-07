7 operadores que lo perdieron todo por usar apalancamiento extremo

Key Notes

Las fluctuaciones de precios provocaron pérdidas masivas a operadores populares como James Wynn y Machi Big Brother.

Las ballenas de Hyperliquid están apostando en contra de las altcoins de baja capitalización.

El mayor operador de Hyperliquid apostó más de 300 millones de dólares a la caída de Bitcoin y ETH.

Algunos de los traders más famosos de Hyperliquid puede que hayan aprendido una lección cara con sus apuestas de alto apalancamiento, pero Abraxa Capital, una firma de inversión cripto con sede en Londres, sigue apostando fuerte.

El mercado de criptomonedas ha experimentado una volatilidad desenfrenada durante el último mes, con los principales activos sufriendo ventas masivas. Bitcoin (BTC, cotizando a 103.232$) registró una caída del 16,7% en los últimos 30 días, mientras que Ethereum (ETH, cotizando a 3.399$) cayó aún más, perdiendo el 28% de su valor.

Los operadores de perpetuos recibieron un duro golpe. El famoso James Wynn pasó de 87 millones de dólares en ganancias a 21,9 millones de dólares en pérdidas, según Lookonchain.

Machi Big Brother, otro operador en Hyperliquid, perdió aproximadamente 14,9 millones de dólares. Un trader desconocido que convirtió 125.000 dólares en 43 millones de beneficios también está viendo 180.000 dólares en pérdidas.

«Mantente alejado del trading con alto apalancamiento», escribió la firma de análisis de mercado. «Puede que te traiga grandes beneficios al principio, pero al final borrará todo lo que has ganado».

Rachas ganadoras que terminaron en desastre

Un operador con una racha de 14 victorias también tropezó, perdiendo 30,2 millones de dólares. Aguila Trades, «Gambler @qwatio» y el mayor perdedor de Hyperliquid también perdieron 37,6 millones, 28,8 millones y 45 millones de dólares, respectivamente.

Stay away from high-leverage trading. It might bring you big profits at first, but in the end, it'll wipe out everything you’ve earned. Just ask the seven traders below. pic.twitter.com/mp6LPU5xf4 — Lookonchain (@lookonchain) November 6, 2025

¿Qué están haciendo ahora las ballenas de Hyperliquid?

Los grandes apostadores siguen liderando las tablas en Hyperliquid. Según datos de CoinGlass, el valor total de las posiciones de ballenas en el exchange asciende a 5.800 millones de dólares (2.700 millones en posiciones largas y 3.100 millones en cortas).

Con el último impulso positivo, el ratio largo/corto de Bitcoin cambió al 56%/44%. ETH también sigue de cerca, con el 55,9% de los traders apostando por su impulso alcista. Además, las ballenas de Hyperliquid siguen inciertas sobre las altcoins de pequeña capitalización y han estado apostando mayoritariamente por su caída de precio.

Por otro lado, el mayor operador en el exchange descentralizado de perpetuos, Abraxa Capital, abrió una posición corta de 174 millones de dólares en ETH con un precio de entrada de 3.527$. La posición de la firma en Bitcoin, apostando en corto contra el activo líder, también vale 128,4 millones de dólares con un precio de entrada de 111.616$.

Abraxa Capital está actualmente sentado sobre 17,2 millones de dólares en beneficios no realizados.

