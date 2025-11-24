Tras la caída de Bitcoin por debajo de los 100.000 dólares, los analistas han intentado explicar semejante desplome. Entre las explicaciones barajadas figuran la lentitud administrativa vinculada al cierre parcial del Gobierno estadounidense o el temor al estallido de la burbuja de la IA. Sin embargo, los analistas «Rational Root» y «PlanC» sostienen que nada de esto constituye la causa real. Para ellos, el desplome del BTC está más relacionado con un exceso de confianza en los mercados que necesitaba un buen «reinicio» para volver a arrancar con buen pie. A continuación, exponemos por qué piensan así.

El desplome no tiene nada que ver con el cierre del Gobierno estadounidense

Tras la caída de Bitcoin, los análisis más precipitados inundaron las redes sociales e internet. Para muchos, había dos razones claras que explicaban este descenso a los abismos: las perturbaciones políticas vinculadas al cierre parcial del Gobierno estadounidense y los temores a un colapso especulativo en torno a la industria de la IA.

Pero aunque estas dos explicaciones parezcan satisfactorias a primera vista, algunos analistas han detectado fisuras en este relato. El analista on-chain Rational Root explicó en un podcast que el cierre del Gobierno estadounidense nunca fue el desencadenante de este movimiento.

Para él, ni el calendario ni los flujos coinciden. Lo que realmente desencadenó la oleada de liquidaciones no está relacionado con un asunto político, sino más bien con algo mucho más técnico.

Señala que los niveles de apalancamiento eran excesivamente elevados en las posiciones de futuros de Bitcoin. Cuando el mercado cedió, las liquidaciones automáticas se sucedieron como fichas de dominó. Bitcoin sufrió así una suerte de limpieza mecánica que dio paso a una presión vendedora descomunal.

El temor a una burbuja de la IA tampoco constituye una explicación válida

Este mismo analista rechaza otra teoría: la del miedo a una burbuja de la IA que se habría propagado al sector de las criptomonedas. El analista «PlanC» desechó esta idea recordando que Nvidia acaba de publicar ingresos récord que superan los 57.000 millones de dólares.

Un sector en plena expansión y con beneficios históricos no encaja con la idea de un pánico sectorial que se propagaría a Bitcoin. También en este caso, considera que las razones del desplome de Bitcoin responden a un ciclo técnico agotado, combinado con un reposicionamiento de la liquidez global. Es especialmente el caso de Tether, cuya dominancia se disparó frente a Bitcoin. Esta circunstancia indica que los inversores recolocan sus capitales para reinvertirlos más adelante.

NVIDIA had very strong earnings. We can remove the AI Bubble thesis from the list of reasons Bitcoin is down. The list is getting smaller and smaller. Only the 4-year cycle astrology narrative and delayed global liquidity remain. Liquidity is coming. And the 4-year… — PlanC (@TheRealPlanC) November 20, 2025

Un reinicio técnico que podría preparar el terreno del próximo mercado alcista

Lejos de anunciar el fin del ciclo, Rational Root estima por el contrario que este retroceso podría constituir un momento importante. Recuerda que este tipo de reinicio profundo se ha producido tres veces durante los últimos tres años. Y en cada ocasión, ha permitido al mercado remontar a niveles superiores. La limpieza de posiciones apalancadas devuelve fuerza al mercado para emprender subidas mayores.

Según él, Bitcoin sale de esta corrección «limpio» y con un potencial de crecimiento más estable. Algunos observadores piensan que la recuperación podría verse alimentada por una relajación monetaria mundial en 2026 y por una nueva oleada de solicitudes de ETF cripto.

