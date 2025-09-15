Acuñación de 2.000 millones de USDT en dos días: todo apunta al alza salvo una señal preocupante

Key Notes

Tether acaba de acuñar otros mil millones de USDT más.

La capitalización del mercado criptográfico superó los 4 billones de dólares con las altcoins dominando las gráficas.

Un indicador notable en Coinglass acaba de insinuar un posible techo del mercado.

El mercado de las criptomonedas atraviesa una fase de demanda creciente impulsada por las expectativas de un posible estímulo económico ante los rumores de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense.

Según datos de Lookonchain, Tether ha procedido a la acuñación de dos mil millones de USDT los pasados 12 y 14 de septiembre.

Cuando se produce nueva acuñación de USDT, habitualmente significa que está entrando dinero fresco al mercado. Tanto pequeños operadores como grandes instituciones recurren a las principales monedas estables como USDT para adquirir Bitcoin (BTC), altcoins como Ethereum (ETH) o XRP (XRP), e incluso para adentrarse en el sector de las finanzas descentralizadas.

Tras estos recientes eventos de acuñación, la capitalización bursátil de USDT alcanzó un nuevo máximo histórico de 170.300 millones de dólares con una oferta circulante de 175.700 millones de tokens.

Cabe destacar que Tether presentó su moneda estable específicamente orientada al mercado estadounidense, denominada USAT, bajo la supervisión de Bo Hines, anterior responsable cripto de la Casa Blanca.

Además, 835,6 millones de tokens USDT han ingresado en casas de cambio centralizadas durante los últimos siete días, registrándose una entrada de 200 millones de USDT únicamente en las últimas 24 horas, según información de Coinglass.

Esto fortalece la oleada compradora en los exchanges centralizados que cuentan con alta liquidez en nuevas criptomonedas.

Todo resulta alcista salvo un indicador clave

Además de las entradas directas de monedas estables, los fondos cotizados estadounidenses basados en criptomonedas también han registrado flujos de entrada notables.

La semana pasada, los ETF al contado de BTC experimentaron una entrada neta semanal de 2.340 millones de dólares por primera vez desde la semana del 18 de julio. Los productos de inversión basados en ETH registraron una entrada neta semanal de 637,7 millones de dólares en el mismo periodo.

Con esta intensa actividad compradora, la capitalización total del mercado criptográfico alcanzó un máximo local de 4,1 billones de dólares el 13 de septiembre, según datos de CoinMarketCap.

El dominio de Bitcoin ha venido declinando de manera constante durante los últimos dos meses, alcanzando un mínimo local del 56% en el momento de este análisis. Este movimiento evidencia que los inversores han estado centrando su atención más en las altcoins que en la principal divisa digital.

Esto demuestra confianza y un impulso global.

No obstante, un enfoque excesivo en altcoins de alta volatilidad y baja capitalización también implica mayores probabilidades de liquidaciones, estafas tipo «rug pull» o, como señala Coinglass, podría insinuar un pico del mercado.

Los indicadores de pico del mercado alcista de Coinglass —una lista de 30 señales— muestran que el índice de temporada de altcoins, también conocido como «altseason», ha superado la marca crucial de 75 puntos.

Cuando el indicador alcanza 75 o experimenta un repunte brusco, normalmente señala euforia máxima. Históricamente, esto ha marcado techos locales en los repuntes de altcoins antes de grandes correcciones.

En términos sencillos, el índice altseason de Coinglass podría estar sugiriendo un mercado sobrecalentado o insinuando un posible pico a corto plazo.

