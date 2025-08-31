Amenaza cuántica: El Salvador fragmenta sus reservas de bitcoin por seguridad

Key Notes

La Oficina de Bitcoin de El Salvador ha anunciado la redistribución de sus tenencias de BTC.

Esta decisión surge mientras crecen las preocupaciones sobre la computación cuántica en el sector.

Las amenazas de la computación cuántica podrían no materializarse en el futuro próximo.

El Salvador ha decidido fragmentar sus reservas de bitcoin (BTC) distribuyéndolas en múltiples direcciones. Con esta medida, la nación centroamericana ha anunciado que cerca de 678 millones de dólares en BTC se trasladarán a diferentes monederos digitales. Esta decisión del país se produce en medio de las crecientes inquietudes sobre la amenaza potencial que representa la computación cuántica para los activos digitales, especialmente el bitcoin.

El Salvador trata de adelantarse a la computación cuántica

Cabe destacar que El Salvador mantiene 6.274 BTC en sus reservas, un volumen considerable que alcanza los 678 millones de dólares según el precio actual del mercado. En el momento de redactar estas líneas, una unidad de bitcoin cotizaba aproximadamente a 108.655,94 dólares, lo que corresponde a una caída del 1,14% en las últimas 24 horas.

Según una publicación en X de la oficina de bitcoin del país, la nación dirigida por Nayib Bukele redistribuyó estas 6.274 BTC entre 14 monederos, limitando cada uno a un máximo de 500 BTC. Este cambio supone una transformación significativa respecto al escenario anterior, donde El Salvador mantenía toda esta reserva en una única dirección. Concentrar todo el bitcoin en un solo lugar, y no precisamente en uno de los mejores monederos cripto disponibles, se considera un riesgo en sí mismo.

El Salvador is moving the funds from a single Bitcoin address into multiple new, unused addresses as part of a strategic initiative to enhance the security and long-term custody of the National Strategic Bitcoin Reserve. This action aligns with best practices in Bitcoin… — The Bitcoin Office (@bitcoinofficesv) August 29, 2025

Para contextualizar, las reservas de bitcoin de la nación estaban expuestas a riesgos criptográficos emergentes, particularmente en esta época en la que el tema de la computación cuántica está en boga. Los funcionarios del país confían firmemente en que la diversificación de monederos tiene el potencial de preservar la transparencia. En última instancia, se trata de una medida que podría reducir el impacto potencial de una brecha basada en tecnología cuántica.

«Limitar los fondos en cada dirección reduce la exposición a las amenazas cuánticas porque una dirección de bitcoin sin usar con claves públicas cifradas permanece protegida», declararon los funcionarios salvadoreños. «Una vez que se gastan fondos desde una dirección, sus claves públicas quedan al descubierto y se vuelven vulnerables. Al dividir los fondos en cantidades menores, se minimiza el impacto de un potencial ataque cuántico».

La computación cuántica y su efecto en las criptomonedas

El tema de la computación cuántica se ha convertido en una tendencia candente en el sector de los activos digitales. Se trata de ordenadores extremadamente potentes capaces de abordar algunos de los desafíos más complejos del mundo actual. Organizaciones de primer nivel como la NASA y algunas de las mayores empresas como ExxonMobil, Alphabet e IBM utilizan actualmente estos ordenadores.

Por mucho que ofrezcan numerosos beneficios, vale la pena señalar que podrían resultar perjudiciales para las criptomonedas. Hace unos meses, Craig Gidney, investigador de IA Cuántica en Google, afirmó claramente que el cifrado de bitcoin se enfrenta a riesgos crecientes debido a los rápidos avances en computación cuántica.

Además, explicó que romper el cifrado RSA, un algoritmo de clave pública para el cifrado y descifrado de datos, se ha vuelto más sencillo. Ahora requiere 20 veces menos recursos cuánticos de lo que se estimaba previamente. Sin embargo, BTC no utiliza cifrado RSA sino Criptografía de Curva Elíptica (ECC).

Esta ECC también es vulnerable al algoritmo de Shor, que es capaz de factorizar números grandes y resolver problemas logarítmicos. Estas características son fundamentales para la criptografía de clave pública. Al mismo tiempo, los analistas y principales actores de la industria cripto consideran que la computación cuántica, como Google Willow, aún está lejos de impactar negativamente en los activos digitales.

Sigue leyendo: crypto casinos