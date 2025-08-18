Análisis de Chainlink: Una ballena ethereum intercambia 4.806 ETH mientras LINK se acerca al máximo de 2025

Key Notes

El precio de Chainlink se disparó un 14,7% hasta los 26 dólares el domingo, marcando su nivel más alto desde febrero de 2024.

Una ballena de Ethereum convirtió 4.806 ETH valorados en 21,25 millones de dólares en 938.489 LINK, señalando fuertes expectativas de nuevas subidas.

El precio de Chainlink registra ahora un alza del 73% desde su mínimo mensual de 15 dólares del 3 de agosto, impulsado por la adopción institucional tras una asociación con ICE para proporcionar datos de divisas y metales del mundo real en cadena.

Chainlink (LINK) lideró las mayores ganancias del fin de semana, subiendo un 14,7% el domingo para alcanzar la marca de los 26 dólares por primera vez desde febrero. El repunte del precio de LINK está estrechamente vinculado a la creciente actividad institucional de la red dentro del sector de tokenización de activos del mundo real, donde los oráculos de Chainlink mantienen su dominio.

La histórica alianza de la semana pasada con ICE, uno de los mayores mercados de derivados del mundo, permitirá desplegar los feeds de oráculos en cadena de Chainlink para integrar datos de precios de divisas y metales preciosos en blockchain, reforzando su papel fundamental como puente entre los mercados tradicionales y las finanzas descentralizadas.

Desde una perspectiva mensual, LINK ha subido un 73% desde su mínimo del 3 de agosto de 15 dólares hasta los 26 dólares actuales, superando al conjunto del mercado cripto pese a las oscilaciones de volatilidad provocadas por indicadores macroeconómicos estadounidenses sobrecalentados y la renovada incertidumbre sobre la política comercial.

A pesar del prolongado repunte de precios, los datos en cadena indican que este impulso podría extenderse aún más, ya que los grandes inversores continúan realizando apuestas importantes en Chainlink durante el fin de semana.

El domingo 17 de agosto, la firma de análisis blockchain Lookonchain detectó a una ballena intercambiando 4.806 ETH, valorados en 21,25 millones de dólares, para acumular 938.489 LINK en cinco carteras. Cabe destacar que la ballena identificada obtuvo anteriormente 4,14 millones de dólares durante la desvinculación del USDC, salió de posiciones en Ethereum antes del colapso UST/LUNA y capitalizó con Shiba Inu vendiendo en los máximos de 2021.

Semejante rotación calculada hacia Chainlink sugiere una fuerte convicción de que el repunte de LINK puede no haber terminado aún.

Con el precio de Chainlink consolidándose cerca de los 26 dólares en el momento de escribir estas líneas, una ruptura hacia los 27 dólares marcaría un nuevo máximo del año. Queda por ver si este hito psicológico atraerá posiciones alcistas más agresivas en la próxima semana o si el sentimiento de cautela en el mercado cripto más amplio provoca tomas de beneficios anticipadas.

Previsión del precio de Chainlink: ¿Puede LINK romper los 27 dólares y confirmar un nuevo máximo anual?

Chainlink (LINK) se disparó un 15,22% en la última sesión diaria, cerrando en 26,09 dólares, su repunte más fuerte en meses. El precio cotiza ahora justo por debajo de la resistencia crítica en 26,32 dólares, un nivel probado por última vez en marzo de 2024. Una ruptura confirmada por encima de este techo podría abrir el camino hacia los 30 dólares, estableciendo un nuevo máximo anual.

Los indicadores técnicos refuerzan el impulso alcista. El histograma MACD muestra barras verdes que se amplían, con la línea MACD en 0,470 posicionada por encima de la línea de señal en 1,417, indicando un fuerte impulso ascendente. Mientras tanto, la media móvil simple de 20 días (SMA) en 19,73 dólares continúa con pendiente ascendente, respaldando la predicción alcista del precio de Chainlink.

Además, las Bandas de Bollinger destacan una mayor volatilidad, con LINK cotizando muy por encima de la banda media en 19,73 dólares y presionando contra la banda superior cerca de 25,93 dólares. Esta posición sugiere condiciones de sobrecompra pero también valida la presión compradora activa.

A corto plazo, un cierre diario por encima de 26,32 dólares confirmaría la intención de impulsar hacia el objetivo de 27 dólares. Si esta predicción positiva del precio de LINK se materializa, los próximos niveles de resistencia se sitúan en 28,50 y 30,00 dólares.

A la baja, el soporte inmediato se encuentra en 24,00 dólares, con demanda más fuerte esperada en el rango de 22,00 dólares.

En resumen, las perspectivas técnicas de LINK favorecen nuevas subidas si los alcistas aseguran un cierre decisivo por encima de 26,32 dólares. El fracaso en hacerlo podría generar consolidación entre 22 y 26 dólares antes del próximo tramo alcista.