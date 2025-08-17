Análisis del precio de Ripple (XRP): La Cruz Dorada se mantiene intacta mientras la SEC confirma la apelación conjunta

Key Notes

El precio de Ripple (XRP) se recuperó un 2% el sábado 16 de agosto, manteniéndose firme por encima del soporte de 3 dólares pese a la debilidad del mercado en general.

La SEC y Ripple presentaron conjuntamente una moción para desestimar las apelaciones en su caso de 125 millones de dólares, esperando la aprobación final del Tribunal de Apelaciones.

La resolución hará efectiva la sanción a Ripple, pero mantendrá la decisión de la jueza Torres de que XRP no es un valor en el comercio secundario.

El precio de XRP se mantiene en 3 dólares mientras el caso Ripple-SEC se acerca a su resolución definitiva

El precio de Ripple (XRP) subió un 2% el sábado 16 de agosto, estabilizándose por encima del soporte de 3 dólares a pesar de una marcada disminución en el interés general del mercado.

El viernes, XRP tocó brevemente los mínimos de diez días cerca de los 3 dólares cuando los datos del IPC estadounidense, más débiles de lo esperado, desencadenaron ventas masivas agresivas en los mercados financieros globales. Los mercados de criptomonedas se estabilizaron para una recuperación de fin de semana después de que las conversaciones constructivas entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin el viernes calmaran los nervios alterados de los inversores.

Para XRP, sin embargo, otro factor crucial que evitó una ruptura decisiva por debajo de los 3 dólares fue el último desarrollo en la batalla prolongada de Ripple con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Como informó el abogado defensor James Filan el viernes, la SEC presentó un informe de situación ante el tribunal de apelación confirmando que ambas partes habían solicitado formalmente la desestimación.

La actualización impulsó el interés a corto plazo en XRP, con el precio rebotando hasta los 3,12 dólares el sábado, ya que ambas partes reafirmaron su deseo de finalizar los términos y cerrar definitivamente la demanda de larga duración.

Desde una perspectiva de precios, mantenerse por encima del nivel de 3 dólares pese a la presión vendedora del viernes impulsada por factores macroeconómicos señala la convicción del mercado en las perspectivas alcistas a corto plazo de XRP. Con los operadores alcistas dispuestos a defender agresivamente el soporte de 3 dólares, la inminente desestimación final del caso de la SEC podría formar un catalizador para importantes flujos de capital.

Aunque el impulso del mercado en general aún no ha dado un giro completamente alcista, la mayor claridad legal podría potencialmente sostener la consolidación de XRP por encima de 3 dólares y preparar el escenario para un nuevo repunte una vez que se estabilicen las condiciones macroeconómicas.

Pronóstico del precio de Ripple: La Cruz Dorada permanece intacta por encima del soporte de 3 dólares

El gráfico diario de XRP muestra la acción del precio manteniéndose en 3,10 dólares después de recuperarse de la prueba del viernes de los 3,00 dólares. El retroceso reciente aún no ha invalidado la formación de la cruz dorada de la semana pasada, con las medias móviles de 5, 8 y 13 días convergiendo por encima de la vela intradía.

El cruce alcista entre las medias móviles de 5 y 13 días en 3,07 dólares continúa proporcionando soporte subyacente, señalando que el impulso sigue sesgado hacia el alza pese a las oscilaciones volátiles del mercado en las últimas 48 horas.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 51,28, cerca del territorio neutral, con margen para expandirse hacia arriba si vuelve a surgir volumen de compra. Además, la mecha superior de la vela diaria del par XRPUSD presionando contra las medias móviles a corto plazo es una señal de consolidación alcista que a menudo precede a una ruptura decisiva.

Con el soporte firmemente establecido en 3 dólares, los próximos niveles de resistencia se encuentran cerca de 3,20 y 3,35 dólares, donde los vendedores limitaron previamente el repunte de la semana pasada.

Si se construye impulso alcista y los vendedores en corto no logran defender estos niveles, XRP podría extender su recuperación hacia los 3,65 dólares, probando el máximo de 2025 registrado en julio.

Por el contrario, no lograr mantener los 3 dólares desencadenaría una retirada profunda hacia la zona de soporte de 2,50 dólares. No obstante, con la señal de la cruz dorada intacta en medio del cierre inminente del caso Ripple contra la SEC, este escenario permanece improbable a corto plazo.

